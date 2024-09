Wenn du zu den Besten in deinem Beruf gehören willst, führt kein Weg an den WorldSkills vorbei. Doch der Weg zum Titel ist hart: von der nationalen Qualifikation bis zum internationalen Finale. Hier die wichtigsten Schritte, um bei der Berufs-WM erfolgreich zu sein.

Kurz zusammengefasst So nimmst du an den WorldSkills teil

Teamwork und harte Arbeit sind entscheidend

Du bist der Beste oder die Beste in deinem Beruf. Weltweit. Da bist du dir sicher. Gratuliere, so wie du, denken Millionen Menschen über sich.



Also fragst du dich momentan vielleicht: Warum warst du nie an WorldSkills dabei, so wie sie heute in Lyon beginnen? Die WorldSkills sind quasi die Weltmeisterschaften für zahlreiche Lehrberufe in Handwerk, Technik und Co. Genauer erklärt werden sie im Video oben.



Du willst König (oder Königin) in deinem Fach werden? Hier kommt der ultimative Guide, wie du das anstellst:

1 National gewinnen – weil es sonst nix wird

Denkst du, du kannst einfach direkt bei den WorldSkills mitmachen? Zuerst musst du auf nationaler Ebene glänzen. In der Schweiz sprechen wir von den SwissSkills, die nächstes Jahr wieder in Bern stattfinden. Also melde dich bei den richtigen Stellen (Berufsorganisationen), mach mit und gewinne. Übrigens, keine Regel ohne Ausnahme: Teils treten auch Talente an WorldSkills an, die in der Schweiz Zweite oder Dritte wurden.

2 (Welt-)Meistere deine Ausbildung

Du musst die Basics wie ein Profi draufhaben. Deine Lehre ist dein Grundstein. Die Weltmeisterschaft gewinnt man nicht, wenn man in der Berufsschule hinten in der Klasse zum Fenster hinausstarrte.

Florian Baumgartner wurde bei den letzten WorldSkills 2019 Champion der Elektroniker. Foto: Michael Zanghellini

3 Find deinen Beruf im WorldSkills-Katalog

Ist dein Job auch «WorldSkills-ready»? Nicht jeder Beruf hat einen eigenen Wettbewerb diese Woche in Lyon. Also prüf zuerst, ob dein Bereich überhaupt vertreten ist. Spoiler: Wenn du Friseur, Mechatronikerin, Koch oder IT-Spezialistin bist, hast du gute Chancen.

4 Trainiere hart – so richtig hart

Wenn du fürs SwissSkills National Team, also die «Berufs-Nati», nominiert worden bist, gilts ernst. Coaches, ehemalige Teilnehmer und Experten werden dich drillen. Dabei geht es nicht nur um die einzelnen Skills des Berufs, sondern: Stress-Management, fehlerfreies Arbeiten unter Druck und perfekte Präzision.

5 Ego-Check: Keine Einzelkämpfer

Du bist zwar der Star, aber ohne Teamwork geht gar nichts. Du brauchst Mentoren, Trainer und Unterstützer. Und auch der Teamgeist zählt: Wenn du mit dem SwissSkills National Team in Lyon bist, trittst du in einem 45-Personen-Team (aus 41 Berufen) an. Wer nur allein vor sich hin werkelt, hat bei den WorldSkills nix zu suchen. Also: Ego runterschrauben und Teamplay lernen.

6 Prüf dein Alter

An den WorldSkills stehen ausschliesslich junge Berufsleute im Einsatz. In vielen Berufen gilt als Altersbeschränkung, dass man im WorldSkills-Jahr höchstens 23 werden darf. Gewisse Ausnahmen (bis 26-jährig) gibt es zwar, aber: Leider für viele ein Killer-Kriterium.

7 Gewinne!

So einfach ist das:.Wenn du nicht der beste aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer bist, wirds nicht mit Gold. Immerhin: 2017 siegten in Abu Dhabi elf Schweizerinnen und Schweizer, 2019 in Kasan deren fünf. Und diese Woche in Lyon?

