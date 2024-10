Emirhan Türkoglu, der vor zweieinhalb Jahren aus der Türkei in die Schweiz gezogen ist, denkt über eine Lehre als Agrarpraktiker nach. Dank der Unterstützung von Janine Eberle und dem Programm «ROCK YOUR LIFE!» hat er neue berufliche Möglichkeiten entdeckt.

Emirhan Türkoglu und Janine Eberle treffens ich regelmässig und tauschen sich dabei aus. Foto: Remo Buess

Dies ist ein bezahlter Artikel, präsentiert von UBS Helpetica

Auf diese Idee wäre Emirhan Türkoglu selbst nie gekommen: eine Lehre als Agrarpraktiker zu machen. Dem 18-Jährigen schwebte vielmehr eine Ausbildung zum Automechaniker vor. Doch nun kann er sich einen komplett anderen Beruf vorstellen. Er würde in und mit der Natur arbeiten, Tiere pflegen und züchten, aber auch Maschinen bedienen und reparieren. «Agrarpraktiker verbindet vieles, was ich gerne habe und mache: Natur, Tiere und Technik», sagt er.

Auf die Idee des Agrarpraktikers ist Emirhan Türkoglu im gemeinsamen Gespräch mit Janine Eberle gekommen. Seit einem halben Jahr treffen sich die beiden in einem Programm von «ROCK YOUR LIFE!» regelmässig. Zum einen in grösseren Gruppen, aber auch immer wieder als sogenanntes Tandem, in denen Eberle als Mentorin von Türkoglu fungiert. Eberle, die in einem Bildungsinstitut für die Weiterbildung von Erwachsenen arbeitet, engagiert sich bei «ROCK YOUR LIFE!» als Freiwillige und damit unentgeltlich. Und sie unterstützt Türkoglu, der vor zweieinhalb Jahren mit seiner Mutter und Schwester von der Türkei in die Schweiz gezogen ist, beispielsweise bei der Berufswahl.

Der 18-jährige Emirhan Türkoglu profitiert vom Freiwillligen-Programm «ROCK YOUR LIFE!». Foto: Remo Buess

Ein Gespräch führte zum Beruf

Bei einem dieser Tandem-Treffen haben Türkoglu und Eberle genau darüber gesprochen. «Wir haben seine Interessen erkundet und danach recherchiert, welche Ausbildungswege dazu passen würden – dabei sind wir auf die zweijährige Lehre des Agrarpraktikers gestossen», erzählt Eberle. Im nächsten Treffen in der grossen Gruppe, an dem rund zehn weitere Tandem-Paare teilnehmen, werden sie den Bewerbungsprozess durchspielen. Eberle und Türkoglu bereiten sich darauf vor: Sie erarbeiten den Lebenslauf und gehen die Fragen durch, die bei einem Bewerbungsgespräch normalerweise gestellt werden.

UBS Helpetica vermittelt Freiwillige UBS Helpetica ist eine zentrale Vermittlungsplattform für Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Hier treffen sich gemeinnützige Organisationen und Menschen, die nachhaltige Projektideen haben, mit Menschen, die sich in einem solchen Projekt engagieren wollen. Die Schweiz braucht beide. Denn Gutes tun tut gut. UBS Helpetica wird ermöglicht in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit vielen gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) und benevol Schweiz.

«ROCK YOUR LIFE!» ist in der Schweiz 2013 nach dem Vorbild der Organisation in Deutschland gegründet worden. Das Hauptziel der gemeinnützigen Organisation ist, Jugendliche bei ihrer sozialen Integration und bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen, sagt Catherine Fournier, die als Projektleiterin des Integrationsprogramms Romandie tätig ist. Auf der einen Seite laufen Programme mit Schülerinnen und Schülern, die in der Sekundarschule mitten in der Berufsorientierung stecken, also 14 bis 15 Jahre alt sind. Auf der anderen Seite sind es Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchthintergrund – die oftmals ohne Begleitung ihrer Familie in die Schweiz gekommen sind, sich im neuen Land zurechtfinden müssen und eine Berufsausbildung suchen.

Catherine Fournier sagt, das Hauptziel von «ROCK YOUR LIFE!» sei, Jugendliche bei ihrer sozialen Integration und bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen. Foto: Remo Buess

Insgesamt sind in den Städten Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Genf, Freiburg, Zürich und im Tessin 120 bis 130 solcher Tandem-Paare pro Jahr im Einsatz. Diese Tandems treffen sich normalerweise ein Jahr lang regelmässig, bei Türkoglu und Eberle werden es eineinhalb Jahre sein. Abgeschlossen wird ein solcher Prozess mit einer Zertifikatsfeier, bei der beide Seiten eine schriftliche Bestätigung ihres Engagements erhalten.

Mit anderen Lebenswelten konfrontiert

Janine Eberle sieht ihren Einsatz tatsächlich als ein Engagement für die Gesellschaft. «Mir ist wichtig, dass ich in diesem Mentoring eine freundschaftliche Beziehung mit meinem Mentee aufbauen kann, sodass wir eine gegenseitige Vertrauensbasis herstellen», sagt sie. Das geschieht nicht nur über konkrete Hilfe wie bei der beruflichen Orientierung – Türkoglu und Eberle waren auch schon einfach gemeinsam Velofahren.

Emirhan Türkoglu und Janine Eberle mit den Velos in der Berner Altstadt. Foto: Remo Buess

Eberle wiederum erhält Unterstützung von den Verantwortlichen bei «ROCK YOUR LIFE!». Und sie sagt, dass sie selber vom Mentoring-Programm profitiere. «Ich bin mit einer Lebenswelt konfrontiert, die ich nicht kenne. Ich muss mich mit ihr auseinandersetzen.»

«ROCK YOUR LIFE!» ist eine von vielen gemeinnützigen Organisationen, die mit Freiwilligen arbeitet. Diese geniessen dank UBS Helpetica eine grössere Visibilität und können dadurch mehr Freiwillige für solche Einsätze mobilisieren. Auf der Plattform von UBS Helpetica sind unterschiedliche Aufgaben und Einsätze zu finden – soziale Engagements wie bei «ROCK YOUR LIFE!», aber auch für Projekte in der Natur oder der Bildung.

Der beste Vortrag

Ein Erfolgserlebnis hat das Tandem Türkoglu und Eberle bereits hinter sich. Er besucht in Bern das interkulturelle Bildungszentrum (BFF), in dem er vor allem seine Deutsch- und Mathematik-Kenntnisse verbessert. Dort musste er einen Vortrag über Kampfsport halten – das brasilianische Jiu-Jitsu ist seine Leidenschaft, er trainiert diese Sportart viermal wöchentlich. Eberle hat ihm bei der Erarbeitung des Vortrags geholfen. «In der Schule sagten alle, es sei der beste überhaupt gewesen», sagt Türkoglu voller Stolz.

Der Freiwilligeneinsatz für «ROCK YOUR LIFE!» ist nur einer von vielen, die dank UBS Helpetica eine grössere Visibilität geniessen und somit mehr Freiwillige mobilisieren. Und sie finden nicht nur in der freien Natur in den Bergen statt. Es sind so unterschiedliche Aufgaben und Einsätze zu finden.

