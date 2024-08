Polygraf Sven Zängerle schaffte es trotz Rückschlägen, seinen Traum zu verwirklichen. Als Grafikdesigner vertritt der 20-Jährige die Schweiz nun an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon.

«Warum bin ich die Person, die so schlecht behandelt und ausgenutzt wird, wenn ich doch nur das Beste will für jeden?» Diese Frage stellte sich der erst 20-jährige Sven Zängerle bereits mehrmals in seinem Leben. Trotz der Sorgen, Fragen und Selbstzweifel, gehört er jetzt zu den Besten und wird im September an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon (F) in der Disziplin Graphic Design Technology teilnehmen.

Sven Zängerle verbrachte eine behütete Kindheit in einer ländlichen Umgebung, aufgewachsen ist er in Felben-Wellhausen im Kanton Thurgau. In der Schule fühlte er sich anfänglich wohl, doch gegen Ende der Sekundarschule wurde er zunehmend zum Aussenseiter. «Ich war anders als die anderen und konnte mich nicht mit der Klasse identifizieren. Ich fühlte mich ziemlich alleine», sagt er. Er wurde von seinen Mitschülern provoziert und gemobbt. «Die anderen schauten, wie viel braucht es, bis ich überschnappe.» Das Mobbing und speziell ein Vorfall im Sportunterricht, bei dem er sich die Schulter verletzte und vom Sportlehrer keine Unterstützung erhielt, prägten diese Zeit.

Er fand Zuflucht in der Musik und brachte sich in der 3. Sek selbst das Klavierspielen bei. Sein grosser Traum, als DJ rund um die Welt zu reisen, verfolgt er bis heute.

Nach der Sek absolvierte Zängerle ein Zwischenjahr an der Kunstschule in Winterthur. Er fühlte sich wohl und konnte sich künstlerisch entfalten. Die Entscheidung für eine Lehre als Polygraf in einem familiären Betrieb erwies sich als Glücksgriff. Doch eine schmerzhafte Trennung von seiner ersten grossen Liebe warf ihn aus der Bahn: «Das hat mich brutal durcheinandergewirbelt.» Er suchte Zuflucht in exzessivem Feiern und zweifelte an seinem Selbstwert. Und er stellte sich wieder die Frage: «Warum bin ich die Person, die so schlecht behandelt und ausgenutzt wird, wenn ich doch nur das Beste will für jeden?»

« Es ist alles aus mir herausgebrochen»

Ein Gespräch mit seiner Mutter wurde zum Wendepunkt. Sie setzten sich ins Auto, fuhren los und sprachen miteinander. «Es ist alles aus mir herausgebrochen, es war die emotionalste Autofahrt, die ich je hatte», sagt Sven.

Er erkannte, dass er etwas ändern musste und konzentrierte sich fortan auf seine Lehre, die Berufsschule und seine Familie. Es folgte sein Auftritt an den Berufsmeisterschaften SwissSkills 2023, die er mit einem Podestplatz erfolgreich beendete. Und er wurde in die Nationalmannschaft aufgenommen. Die Teilnahme an den WorldSkills betrachtet er als grosse Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln und zu zeigen, was möglich ist, wenn man ein Jahr lang fokussiert auf ein Ziel hintrainiert.

Seine Mutter ist unendlich stolz auf ihn und dankbar, dass sie ihrem Sohn in schwierigen Zeiten stets beistehen konnte. Ohne ihre Unterstützung hätte Sven es nach eigener Aussage nicht geschafft. Jetzt blickt er voller Vorfreude auf den Event in Lyon, die Eröffnungs- und Schlusszeremonie, den Wettkampf und das gesamte Erlebnis als Teil des Schweizer Teams.

