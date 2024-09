Vom Alltag in die Weltklasse: Neun Schweizer Berufs-Talente haben in Lyon bei den WorldSkills sieben Goldmedaillen geholt. Wer sind die Köpfe und Hände hinter diesen Spitzenleistungen, und was macht sie zu wahren Champions?

Kurz zusammengefasst Schweizer Erfolg bei den WorldSkills 2024 durch herausragende Berufsausbildung

Duale Ausbildung kombiniert Theorie und Praxis für Wettbewerbsvorteil

7 Mal Gold – aber wie? Der Schweizer Erfolg bei den WorldSkills 2024 ist kein Zufall. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der herausragenden Berufsausbildung und der gezielten Förderung junger Talente.

Duale Ausbildung als Schweizer Erfolgsturbo

Das Schweizer Erfolgsmodell basiert auf dem dualen Ausbildungssystem, das den Lernenden wertvolle Praxiserfahrung verschafft. Diese enge Verzahnung von Theorie und Praxis gibt ihnen einen unschätzbaren Vorsprung – ein klarer Wettbewerbsvorteil, der sich bei den WorldSkills einmal mehr bewährt hat.

Doch nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch der starke Teamgeist trägt entscheidend zum Erfolg bei. Die Schweizer Teilnehmer stehen füreinander ein, geben sich gegenseitig Tipps und motivieren sich – dieser Zusammenhalt macht den Unterschied und treibt sie zu Höchstleistungen an.



Das SwissSkills National Team schaffte es so zur besten Nation Europas im Medaillen-Ranking und unter die drei besten Länder weltweit.

Und nun zu den Gesichtern hinter dem Erfolg: Das sind unsere neun Schweizer Goldhelden.

Carmen Többen

Foto: Manu Friederich

Eine Europameisterin ist jetzt auch Weltmeisterin: Carmen Többen aus Oberhofen BE ist die Siegerin in der Disziplin Hotel Reception – und hatte auch schon vor Jahresfrist bei den EuroSkills in Danzig gesiegt. In ihrem Wettkampf musste sie einerseits verschiedene «Theater-Situationen» bestehen. Schauspielerinnen und Schauspieler kamen zur WorldSkills-Reception und stellten die Teilnehmenden vor schwierige Probleme. Wer Carmen Többen live an der Reception erleben will, muss in Zürich ins Baur Au Lac einchecken.

Edward Booth und Philippe Dourassov

Foto: Manu Friederich

In vielerlei Hinsicht ist das Gold von Edward Booth (rechts) und Philippe Dourassov (links) historisch. Ein bilingues Team holt den Sieg für die Schweiz, bislang einmalig. Und dies auch noch im jungen, zukunftsweisenden Skill Cyber Security, von dem auch Bundesrat Guy Parmelin bei seinem Besuch in Lyon sagte, dass dieses Berufsfeld ihn interessiere. Booth (aus Therwil BL) ist eher der Praktiker unter den beiden, Dourassov (aus Rolle VD) der Theoretiker: Die beiden ergänzen sich offensichtlich perfekt. Das Duo holte sich auf den «Best of Nation»-Titel für die höchste Punktzahl aller Schweizerinnen und Schweizer.

Reto Dali und Samuel Binder

Foto: Manu Friederich

Die besten Landschaftsgärtner kommen aus dem Kanton Luzern. Reto Dali (links) aus Gunzwil und Samuel Binder (rechts) aus Reiden holten sich in einem der publikumswirksamsten Berufe Gold – über die vier Wettkampftage kann man zuschauen, wie aus einer Sand- und Erdfläche eine wunderschöne Landschaft wird. Speziell: Schon Reto Dalis Cousin wurde einst Weltmeister. Flavio Helfenstein siegte 2011 als Automechaniker.

Michael Bieri

Foto: Manu Friederich

Nach Silber an den EuroSkills reicht es an den WorldSkills für Gold: Innert zwölf Monaten hat Michael aus Süderen BE den nächsten Schritt geschafft und hat bei den Zimmerleuten gesiegt. Vielleicht einziger kleiner Wermutstropfen: Das sehr schön gestaltete Wettkampfgelände mit seinen eindrücklichen Holzbauten (unter anderem ein Nachbau von Notre-Dame in Paris) war auf dem Gelände in Lyon gut versteckt.

Cedric Lang

Foto: Manu Friederich

Ein Skill mit Erklärungsbedarf. Was bitte ist «Heavy Vehicle Technology»? Der Berufstitel von Sieger Cedric Lang aus Stetten SH schafft Klarheit; er ist Landmaschinenmechaniker und beschäftigt sich mit den entsprechenden, grossen Maschinen wie Traktoren, Mähdreschern und Co. In seinem Berufsfeld gab es schon 2017 in Abu Dhabi Gold für die Schweiz. Über seinen Beruf und seine Vorbereitung sagte er kürzlich in der UFA-Revue: «Im Betrieb übernehme ich die schwierigeren Fälle, das ist das beste Training.»

Sophie Schumacher

Foto: Manu Friederich

Die nächsten schweren Maschinen: Sophie Schumacher aus Hagneck BE siegt im «Heavy Truck Maintenance», also beim Unterhalt für schwere Lastwagen. Wie schwierig ihr Weg zum Sieg war, zeigt diese Anekdote vom letzten Tag: Sie konnte beim Punkt «Motormanagement» zwar viele Fehler finden, aber der Motor lief am Ende trotzdem nicht. Den Sieg konnte dieser Umstand nicht verhindern, was zeigt: Ähnliches dürfte vielen Konkurrenten geschehen sein.

Michael Ryter

Foto: Manu Friederich

«Ich werde mein Bestes ­geben – mehr geht nicht», sagte Michael Ryter dem Fachmagazin «Applica». Nein, mehr als Gold geht wirklich nicht. Der Gipser-Trockenbauer aus Grüt ZH hat in Lyon triumphiert, so wie er es auch schon an den SwissSkills 2022 in Bern geschafft hatte.

