Gabriela Petrovics Weg zeigt: Manchmal führen Umwege zum Ziel. Foto: Stefan Bohrer

Darum gehts Gabriela Petrovic stand kurz vor dem Lehrabbruch

Sie gewann die SwissSkills und fand neues Selbstvertrauen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SwissSkills

Gabriela Petrovic wusste früh, dass sie Fachfrau Gesundheit (FaGe) werden wollte. Einfach war ihr Weg jedoch nicht. Zwei Betriebswechsel, Zweifel an der Ausbildung, ein beinahe abgebrochener Lehrgang – all das prägte ihren Einstieg ins Berufsleben.

Ihre Ausbildung hatte sich die Baselbieterin etwas anders vorgestellt. Zweimal wechselte sie den Betrieb. Nicht aus Unentschlossenheit, sondern aus Überzeugung.

«Bei der ersten Arbeitsstelle erhielt ich nicht die Ausbildung, die ich benötigt hätte», erinnert sich die 22-Jährige. «Die Lernbegleitungen fielen häufig aus, zudem hatte der Betrieb personelle Probleme.» Nach dem ersten Lehrjahr wechselte Gabriela deshalb aus der Not heraus in ein regionales Spital. Und noch während der Probezeit wagte sie erneut eine Veränderung: Die angehende Fachfrau Gesundheit kündigte und führte ihre Ausbildung in der Reha Rheinfelden fort. Endlich war sie angekommen. «Ich konnte dort meine Lehre abschliessen und bin danach geblieben.»

«Der Mix aus Praxis und Büroarbeit gefällt mir sehr», sagt Gabriela Petrovic, die seit April 2025 im Tertianum Bergsicht Lernende begleitet. Foto: Stefan Bohrer

Trotz Zweifel zum Ziel

Gabrielas Ziel war es schon immer, über ihren Job zur Genesung von Patientinnen und Patienten beizutragen. Die Berufsschule sollte ihr dabei helfen. Doch schulisch fühlte sie sich unterfordert, weshalb Gabriela sogar mit dem Gedanken spielte, die Lehre abzubrechen. «Glücklicherweise förderten mich die Lehrpersonen, und gleichzeitig wusste ich: Wenn ich diese Ausbildung durchziehe, kann ich danach noch so viel mehr erreichen.» Auch den Berufsbildnern an der Rehaklinik fiel das Talent der angehenden Fachfrau Gesundheit auf. Deshalb schlugen sie ihr vor, sich für die SwissSkills Championships zu bewerben. «Ich kannte die Berufsmeisterschaften damals nicht, wollte es aber einfach mal ausprobieren», erinnert sich Gabriela.

Aus dem Versuch wurde ein Sieg. Gabriela konnte vor zwei Jahren nicht nur den kantonalen Wettbewerb im Aargau für sich entscheiden, sondern gewann auch die Schweizer Meisterschaften. «In dem Moment glaubt man es kaum. Aber ich war froh, dass es sich gelohnt hat. Ich investierte viel Zeit ins Lernen.» Und Gabriela ist um eine wichtige Erfahrung reicher geworden: «Früher war ich sehr scheu, heute kann ich vor Publikum sprechen. Ich bin viel selbstbewusster geworden.»

Bildungsverantwortliche statt stellvertretende Stationsleiterin

Noch während des Wettbewerbs erhielt die damals frisch gebackene Fachfrau Gesundheit das Angebot, in der Reha Rheinfelden eine Start-up-Abteilung mitaufzubauen. Ziel dieser Abteilung ist es, neue Ideen einzubringen, um festgefahrene Muster aufzubrechen.

Nach dieser Aufgabe wechselte Gabriela in den Nachtdienst, wo sie schliesslich den Job als stellvertretende Stationsleiterin angeboten bekam. «Die Stelle hat mich natürlich gereizt», sagt die Gesundheitsexpertin. Inspiriert von der Erfahrung an den SwissSkills Championships 2023 hatte die Fachfrau Gesundheit allerdings andere Pläne: Sie wollte ebenfalls Bildungsverantwortliche werden. Also hiess es für Gabriela: nochmals die Schulbank drücken. Sie schloss das SVEB-Zertifikat Ausbilderin ab – und sie absolvierte, um die Kompetenzen noch zu erweitern, Zusatzausbildungen im medizinaltechnischen Bereich.

Gemeinsame Planung: Gabriela Petrovic und Geschäftsführerin Eva Abegglen im Gespräch über Ausbildungsfragen. Foto: Stefan Bohrer

Seit April 2025 arbeitet Gabriela nun im Tertianum Bergsicht und im Tertianum Lindenegg im bernischen Kirchlindach und ist für beide Häuser Bildungsverantwortliche. In dieser Funktion trägt sie die gesamte Verantwortung für die Ausbildung der Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit, der Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales (AGS) und Praktikantinnen und Praktikanten, begleitet die Wiedereingliederung der Fachpersonen auf Stufe FaGe und hat die Berufsbildner beider Häuser in einer Fachgruppe unter sich. Ebenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fällt das Organisieren von Zukunftstagen und der Schul-/Schnupperpraktika, dazu bildet sie selbst aus, begleitet die Lernenden im Alltag und wirkt bei der Planung der Ausbildungen mit.

In diese vielseitige Rolle ist Gabriela kontinuierlich hineingewachsen. «Der Mix aus Praxis und Büroarbeit gefällt mir sehr», schwärmt die 22-Jährige. Was sie Tag für Tag motiviert, ist die Abwechslung. «Das Schlimmste für mich wäre, jeden Tag das Gleiche zu machen.»

Traumberuf Chefexpertin

Die Berufsbildungsverantwortliche weiss allerdings bereits jetzt, dass sie sich weiterentwickeln möchte. Deshalb absolviert Gabriela zurzeit ein Fernstudium für Pflegewissenschaften. Das Ziel? «Ich möchte später beim Berufsbildungsverband OdA Gesundheit Bern dozieren, Prüfungen abnehmen und irgendwann Chefexpertin des Kantons werden. Dafür benötige ich weitere Abschlüsse und Zeit.» Doch die ist momentan knapp bemessen. «Ich arbeite Teilzeit und studiere nebenbei. Aber ich habe gelernt, mein Tempo anzupassen.»

Und was möchte die Bildungsverantwortliche jungen Menschen mit auf den Weg geben? «Nutzt alle Möglichkeiten, die ihr bekommt. Hätte ich nicht an den SwissSkills Championships teilgenommen, wäre das alles nicht entstanden. Kleine Chancen öffnen viele Türen.»