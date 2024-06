Du bist schon lange ein zuverlässiger Mitarbeiter und möchtest nun endlich aufsteigen? Beförderungen kommen jedoch selten von allein. Nehme die Sache in die Hand – mit diesen Tipps steht dir nichts mehr im Weg.

Lara Zehnder

Der Aufstieg im Büro wird dir nicht einfach so angeboten, sondern du musst dich selbst um die Sache kümmern. Dies allerdings nicht nur in Form eines Gesprächs, sondern auch mit deinem Verhalten am Arbeitsplatz. Achte deshalb auf folgende Punkte:

1 Loyalität und Zuverlässigkeit

Solltest du befördert werden, will der dafür Verantwortliche mit seiner Entscheidung zufrieden sein. Sei deshalb loyal und mache keine Versprechungen, die du nicht halten kannst.

2 Übernehme Verantwortung

Ergreife, wenn möglich, die Initiative und übernimm herausfordernde Aufgaben. Wenn du diese planst, koordinierst und schliesslich meisterst, zeigst du Ehrgeiz. Am besten ist dies erkennbar, wenn du ein Team leitest und somit Verantwortung tragen musst.

Sei allerdings vorsichtig: Falls Projekte nicht wie geplant laufen sollten, darfst du nicht die Fassung verlieren. Beweise, dass du mit Fehlern umgehen und zu deinen Missgeschicken stehen kannst.

3 Zeige dein Organisationstalent

Ordnung am Arbeitsplatz, Pünktlichkeit und Prioritäten setzen – diese kleinen, alltäglichen Dinge können in die angestrebte Beförderung einfliessen. Hast du deine Organisation im Griff, kannst du auch mit stressigen Situationen umgehen und bist geeignet für eine höhere Position.

4 Kreativität und Interesse beweisen

Wer eine Führungsposition übernehmen will, muss stets Entwicklungen vorschlagen und durchsetzen. Dafür braucht es kreative Ideen und Kenntnisse von Innovationen. Gib deshalb in Sitzungen Impulse und zeige dein Interesse an Veränderungen.

5 Umgang mit Kollegen

Wer in einer höheren Position ist, muss oft ein Team leiten und hat einige Angestellte unter sich. Zeige deshalb, dass du teamfähig bist und ein gutes Verhältnis zu deinen Kollegen hast. Auch gute Leistungen bei Gruppenarbeiten beeinflussen dein Image positiv.

6 Sei flexibel

Personen in Führungspositionen kommen ständig mit Veränderungen in Berührung. Darum ist Anpassungsfähigkeit eine der wichtigsten Eigenschaften, die du in einer solchen Stelle haben musst. Beweise, dass du auch kurzfristige Veränderungen bewältigen kannst und alles im Griff hast.

7 Bilde dich weiter

Wegen des heutigen schnellen digitalen Wandels solltest du passende Weiterbildungen besuchen – am besten auf eigene Kosten und freiwillig. Du ersparst deinem Unternehmen damit nicht nur Personalkosten, sondern zeigst auch Ehrgeiz und Zielstrebigkeit.





