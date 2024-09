Kurz zusammengefasst Familien und Freunde unterstützen Teilnehmer bei den WorldSkills

«Mein Sohn hat im Jahr 2022 an den SwissSkills gewonnen», beginnt Trudi Veidt – und es ist eine Geschichte, wie sie einige der Fans der «Berufs-Nati» an den WorldSkills erzählen können. Denn: Viele Fans sind Familie und Freunde. Ihr Sohn, Thomas Veidt, macht in Lyon bei den Polymechanikern im CNC Drehen mit. «Ich bin das erste Mal an WorldSkills und es ist bombastisch. Vor allem die Eröffnungsfeier – man kann es nicht beschreiben, man hat Hühnerhaut gehabt,» erzählt die Mutter. Zusammen mit voraussichtlich 2000 anderen Fans ist sie nach Lyon gereist, um ihren Sohn zu unterstützen. Die WorldSkills finden geografisch nah an der Schweiz statt, weshalb deutlich mehr Fans vor Ort sind als bei den vorherigen Austragungen in Kasan oder Abu Dhabi.

Auch Heidi, deren Mann Lehrlingsausbildner von Thomas Veidt war, ist beeindruckt von der Atmosphäre. Sie beschreibt den Event mit seinem über 60 verschiedenen Berufen als «extrem lebendig und technisch auf einem hohen Stand.»

Für viele der angereisten Familienmitglieder ist es nicht nur eine sportliche, sondern auch eine emotionale Reise. Trudi Veidt spürt die Spannung bei jedem Wettbewerbsschritt ihres Sohnes Thomas. Bei der Zielsetzung bleibt sie bescheiden: «Thomas hofft natürlich, in der Rangliste nach vorne zu kommen, aber Medaillen? Vor allem die asiatischen Länder sind sehr engagiert.» Sie bereiten ihre Teilnehmenden über lange Zeit und mit hohem Aufwand auf solche Titelkämpfe vor.

Nicht nur Freunde und Familie unterstützen Thomas Veidt: Das Bild zeigt ihn mit Arbeitskollegen. Foto: Tatjana Schnalzger

«Genug trinken und Spass haben»

Nicht nur Familienmitglieder, sondern auch ehemalige Teilnehmende sind nach Lyon gekommen, um die Schweiz zu unterstützen. Sabrina Bosshard, die bei den EuroSkills 2023 in Danzig als Malerin Zweite wurde, weiss deshalb genau, was die Teilnehmer durchmachen. Alexandra Höhener ist ein Jahr später in Bosshards Beruf im Einsatz. Der Tipp an die Nachfolgerin und die anderen Startenden: «Genug trinken, tief durchatmen und einfach Spass haben.» Die WorldSkills beschreibt sie mit drei Worten: «Aufregend, spannend und intensiv.»

Für Adnan Luleski, der extra aus Langenthal angereist ist, um seine Tochter, die Kosmetikerin Ajlin, zu unterstützen, sind die WorldSkills ein besonderes Erlebnis. «Wir erhoffen uns nichts Grosses. Es wäre schön, wenn sie eine Medaille gewinnt, aber allein schon die Teilnahme ist eine grosse Errungenschaft.» Seine Botschaft an Ajlin ist trotzdem klar: «Toi, toi, toi und 'Go for Gold'.»





Alysha-Marie hofft auf den Sieg

Auch Alysha-Marie Kalbermatter, Freundin von Ajlin, hat grosse Erwartungen: «Ich bin hier, um Aline zu unterstützen. Ich hoffe einfach, dass sie ein gutes Model hat und alles nach Plan geht.» Alysha ist überzeugt, dass allein ihre Anwesenheit Ajlin beruhigt: «Das Wichtigste ist, dass sie weiss, dass wir da sind.» Ihr Wunsch für Aline? «Weiter so und lass dich nicht ablenken. Mach Weltmeisterin!»

2'000 Fans – eine beeindruckende Zahl. Doch je mehr Menschen zuschauen, desto grösser ist auch der Druck für die Teilnehmer. Das SwissSkills National Team hat sich im Vorfeld explizit mit solchen Situationen auseinandergesetzt. Denn: Egal, wie enthusiatisch Trudi, Heidi, Sabrina, Adnan und Alysha-Marie sind – ihre Anwesenheit kann auch hemmend wirken. Am Sonntag gibt es die Medaillen und für die fünf Super-Fans hoffentlich reichlich Grund zum Jubeln.

