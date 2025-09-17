Das Ziel ist klar: Der Sieg

«Es ist gut gelaufen, ich bin zufrieden», zieht Pascal Bigler nach der ersten Stunde im Wettkampf an den SwissSkills 2025 in Bern Bilanz. «Ich habe erstaunlich gut geschlafen, war heute Morgen etwas angespannt.»

Doch seine leichte Nervosität bezeichnet er als positiv und motivierend. Er kann seine Situation gut einschätzen: Der Elektroniker misst sich nach 2023 bereits zum zweiten Mal mit seinen Berufskolleginnen und Berufskollegen. Als Erstes hat er heute Morgen für seine Aufgaben die elektronischen Schaltungen auf dem Computer gezeichnet, bis Freitagabend muss er beweisen, dass dass seine theoretisch erarbeiteten Lösungen auch praktisch funktionieren.

Nachdem er vor drei Jahren die Silbermedaille gewonnen hatte, ist das Ziel für den 21-Jährigen klar: Er möchte Gold gewinnen. Und sich damit für das SwissSkills-Nationalteam qualifizieren und das Ticket für die WorldSkills vom kommenden Jahr in Shanghai lösen. «Ich stelle mir das Erlebnis grossartig vor, mit den SwissSkills-Siegerinnen und -Siegern aus unterschiedlichsten Berufen in den Vorbereitungen Zeit zu verbringen und gemeinsam mit ihnen nach China zu reisen.»

Pascal Bilger weiss aber: Einfach wird es für ihn nicht. «Die Konkurrenz ist dieses Jahr sehr stark. Obwohl das Ziel klar ist, erwarte ich ehrlich gesagt nicht, dass ich gewinne», sagt er. Darum werde er nicht enttäuscht sein, wenn es nicht für den Sieg reiche. «Ich würde mich auch über einen zweiten, dritten, vierten oder jeden weiteren Platz freuen.»

In die Vorbereitung auf die diesjährige SwissSkills hin hat Bilger weniger Zeit investiert – ungefähr eine Woche hat er dafür aufgewendet, er profitierte noch von den Erfahrungen seiner ersten Teilnahme. «Ich habe ein paar Programme und Shortcuts studiert, damit ich am Wettbewerb selber ‹tifig› unterwegs bin.» Denn die Geschwindigkeit bei der Arbeit sei an den SwissSkills ein wichtiger Aspekt.

Die Lehre als Elektroniker hat Bilger bei der Firma Baumer in Frauenfeld gemacht, die Sensoren herstellt. Seit zwei Jahren studiert er an der ETH in Zürich Elektrotechnik und Informationstechnologie. In einem Jahr wird er den Bachelor machen und anschliessend den Studiengang zum Master absolvieren. Wo sieht er seine berufliche Zukunft? «Sicher in der Innovation. Ich kann mir gut vorstellen, ein Start-up zu gründen.»