1/5 Gemäss einer JobCloud-Arbeitsmarkt-Studie von 2021 verschicken Menschen im Alter zwischen 45 und 60 rund zehn Bewerbungen mehr, als ihre jüngeren Mitbewerber. Foto: Getty Images

Lea Lozano

Eine unerwartete Kündigung stellt in den meisten Fällen eine grosse Belastung dar. Besonders aber im etwas höheren Alter kann es sich als schwierig erweisen, eine neue Stelle zu finden. Mathias Steger, Content Manager beim grössten Schweizer Jobportal jobs.ch, erklärt Blick, weshalb dies so ist und gibt Tipps für deine nächste Bewerbung.

Überdurchschnittlich viele Bewerbungen

Während es keine klaren Anzeichen gibt, dass ältere Menschen häufiger den Job verlieren als jüngere, zeigen verschiedene Studien jedoch, dass ihnen die Jobsuche durchaus mehr Mühe bereitet. Gemäss der JobCloud-Arbeitsmarkt-Studie 2021 verschickten Personen, die in den letzten zwölf Monaten auf Stellensuche waren, im Schnitt 18 Bewerbungen – bei 45- bis 60-Jährigen waren es aber 27.

«Ältere Jobsuchenden sind mehreren Schwierigkeiten bei der Jobsuche ausgesetzt. Arbeitgeber bevorzugen oft jüngere Menschen, weil sie der Meinung sind, dass diese besser mit aktuellen Trends umgehen können, sich besser anpassen und keine Probleme mit den Herausforderungen der Digitalisierung haben oder auch körperlich stärker sind», erklärt Steger. Ausserdem bestehe oft das Vorurteil, dass ältere Arbeitnehmende einen viel höheren Lohn erhalten müssen, und Unternehmen häufig nicht Leute einstellen möchten, die kurz vor der Pensionierung stehen.

Alter bedeutet Erfahrung

Dabei können ältere Arbeitnehmende laut dem Experten in vielen Aspekten eine Bereicherung für ein Unternehmen sein. «Ältere Bewerbende bringen mehr Berufs- und Lebenserfahrung mit. Sie haben in ihrem persönlichen und privaten Leben meistens schon mehr erlebt als jüngere Menschen. Das kann auch bedeuten, dass sie mit Stresssituationen besser umgehen können, sich besser zu helfen wissen, wenn es im Team mal eine Krise gibt, oder auch besser mit Kollegen und Kolleginnen arbeiten können.»

Die Loyalität älterer Mitarbeitenden sei zudem erhöht, da diese bereits wissen, was sie wollen, und die Stelle nicht nach kurzer Zeit wieder wechseln. Was jedoch hauptsächlich für ältere Bewerbende spreche, sei ihr Know-how: «Sie haben auch enorm viel Wissen, das sie jüngeren Generationen weitergeben können. Ausserdem haben sie oft ein grösseres Netzwerk, was sie auch für den Job nutzen können. In den meisten Fällen haben sie zudem mehr Aus- und Weiterbildungen absolviert als jüngere Kolleginnen und Kollegen.»

Wertvolle Experten-Tipps

Damit du so schnell wie möglich wieder eine passende Stelle finden, hat der Job-Experte einige nützliche Tipps für Sie bereit:

Sei proaktiv und warte nicht, dass der Job zu dir kommt. Bringe deine Bewerbungsunterlagen auf den aktuellen Stand. Netzwerken ist für die Jobsuche sehr wichtig. Neue Bekannte zu finden und das Umfeld darüber zu informieren, dass man eine neue Arbeit sucht, erhöht die Erfolgschancen. Aus- und Weiterbildungen sollen einen das ganze Leben lang begleiten. So bleiben Arbeitnehmende auf dem aktuellen Stand und verpassen keine Trends auf dem Arbeitsmarkt. Es ist nie zu spät für eine berufliche Umorientierung – auch nicht bei älteren Jobsuchenden. Erstelle ein Profil in den sozialen Netzwerken. So werden Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eher auf dich und auf dein Know-how aufmerksam. Glaube an dich selbst und verzweifle nicht. Betone im Bewerbungsdossier und bei eventuellen Bewerbungsgesprächen deine Soft Skills und dein Know-how, welches du dir im Laufe deiner Karriere angeeignet hast.