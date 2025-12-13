Lernende des Unternehmens für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik glänzen wiederholt an den SwissSkills – so auch Kältesystemtechniker Nevio Lang. Hinter den Erfolgen stecken strategische Überlegungen, eine vielseitige Ausbildung und eine familiäre Firmenkultur.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SwissSkills

Zwei Schweizermeistertitel, eine Teilnahme an den Europameisterschaften und eine Bronzemedaille bei den Schweizermeisterschaften: Die Lernenden und jungen Berufsleute der F. Zaugg AG Kälte + Klima haben in den letzten drei Jahren herausragende Erfolge erzielt: Bei den SwissSkills gab es seit 2014 insgesamt vier Gold- und drei Bronzemedaillen.

Bemerkenswert ist dies, weil das Thuner Traditionsunternehmen 88 Mitarbeitende beschäftigt. Der jüngste Erfolg geht auf Nevio Lang zurück, der zu Beginn seines vierten Lehrjahres an den SwissSkills 2025 als Kältesystemmonteur den Schweizermeistertitel gewann. Dort liess er auch Teilnehmende hinter sich, die bereits ein Jahr Berufserfahrung hinter sich hatten.

Vielseitige Ausbildung und wertvolle Unterstützung

Nevio Lang selbst führt seinen Erfolg auf zwei Faktoren zurück: zum einen auf den Austausch mit Sascha Künzi – seines Zeichens erfolgreicher SwissSkills-Teilnehmer der Firma im Jahr 2022. «Sascha hat mir wertvolle Tipps gegeben, wie er an den Meisterschaften mit dem Zeitdruck umgegangen ist», sagt Nevio. Zum anderen aber habe das mit seiner Lehrfirma zu tun: «Wir werden hier gut und vielseitig ausgebildet: Wir arbeiten während der Lehre in der Wartung, in der Störung und in der Montage. Andere Lehrfirmen bieten nicht eine so breite Palette.»

Für die Vorbereitungen zu den SwissSkills gewährte der Betrieb Nevio Lang und Joshua Ming, einem weiteren Lernenden, zwei freie Tage. «Wir konnten die Materialliste durchgehen und unser Werkzeug bereitstellen.» An den Berufsmeisterschaften selbst sei er zuerst nervös gewesen, sagt Nevio. Dennoch konnte er sich in Bern dann gut auf die Aufgaben fokussieren. Den Sieg habe er nicht erwartet, aber dass er vorne dabei sein würde, hat er am Schluss selbst festgestellt. «Ich konnte meine Arbeit ja mit anderen vergleichen und merkte, dass es gut aussieht.»

Nach den Meisterschaften wurde Nevio mit einem grossen Gratulationsplakat am Firmengebäude geehrt. Eine Feier markierte den erfolgreichen Abschluss seiner Leistung. «Ich fuhr gleich nach den SwissSkills für zwei Wochen in die Ferien. Am ersten Arbeitstag gab es nach Feierabend ein tolles Fest mit allen Mitarbeitenden – das war cool», erzählt Lang.

Berufsbildung ist strategisch verankert

Für das Thuner Familienunternehmen ist der Erfolg von Nevio Lang die Bestätigung, bei der Berufsausbildung auf dem richtigen Weg zu sein, wie Geschäftsleiter Markus Schwander sagt. Seit über 40 Jahren bildet die Firma Zaugg Lernende aus, mehr als 70 junge Berufsleute haben in dieser Zeit ihre Lehre im Betrieb erfolgreich abgeschlossen.

Diese lange Tradition sei strategisch verankert: Die Ausbildung stelle sicher, dass genügend qualifiziertes Fachpersonal vorhanden ist. «Viele Lernende bleiben nach dem Lehrabschluss dem Betrieb treu oder kehren später wieder zurück – ein Zeichen der familiären Unternehmenskultur und der Wertschätzung gegenüber jungen Mitarbeitenden», sagt Markus Schwander. Ein Beweis dafür: Von der vierköpfigen Geschäftsleitung haben zwei Mitglieder schon die Ausbildung bei der Firma Zaugg gemacht.

Schwander betont zudem die Vorbildkultur: «Wir zeigen den Lernenden Entwicklungsperspektiven auf. Die Jugendlichen erleben täglich Mitarbeitende, die Karriere in der Firma gemacht haben, und erfolgreiche Lernende wie Sascha oder Nevio, die präsent und nahbar sind.» Das motiviere, sich zu engagieren, an Wettbewerben teilzunehmen und Spitzenleistungen anzustreben.

UBS – Hauptpartnerin von SwissSkills Über 1100 junge Schweizer Berufsleute zeigten ihr Können an den SwissSkills 2025 in Bern, die vom 17. bis 21. September stattfanden. 90 Berufsmeisterschaften und mehr als 150 Berufspräsentationen gab es für die Besucherinnen und Besucher zu erleben!

Die Betreuung der Lernenden hat die Firma Zaugg bewusst ausgebaut. «Früher gab es einen Lehrlingsverantwortlichen, heute sind es drei Personen, um näher an den Jugendlichen zu sein, ihre Bedürfnisse zu erkennen und sie individuell zu fördern», so Schwander. Zum Standard gehören Gespräche mit den Mitarbeitenden und die Beobachtung ihrer Entwicklung. Unterstützung erhalten sie aber auch, wenn sie sich bei der Berufsausrichtung zwischen den Spezialbereichen Wartung, Störung und Montage entscheiden müssen. «Gleichzeitig müssen wir die Balance zwischen qualitativ hochwertiger Ausbildung und wirtschaftlicher Effizienz halten.»

Der Goldgewinner erhält bereits Angebote

Die Erfolge wirken nach innen wie nach aussen. Schwander sagt: «Intern stärken sie den Stolz und das Selbstverständnis, junge Talente konsequent zu entwickeln. Extern verbessern sie unser Firmenimage, stärken das Vertrauen von Kundinnen und Kunden und erhöhen die Attraktivität für neue Lernende.»

Gleichzeitig bringt er die Herausforderungen auf den Punkt: Als Schweizermeister werde Nevio von anderen Unternehmen aus derselben Branche mit Geschenken und Stellenangeboten konfrontiert. Auch von Firmen, die der beruflichen Förderung des Nachwuchses eher weniger Beachtung schenken.

Nevio Lang hat derweil sein nächstes Ziel vor Augen: die Lehrabschlussprüfung im kommenden Sommer. Die nimmt er mittlerweile gelassener. Seit den erfolgreichen Titelkämpfen ist er noch geübter, mit Druck umzugehen.