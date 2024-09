Medaillen-Showdown bei den WorldSkills Cedric Lang holt Gold für die Schweiz!

Wie viel Edelmetall gibts heute für die Schweiz? Die WorldSkills in Lyon stehen vor dem Finale, 45 Schweizer Talente hoffen auf Gold, Silber und Bronze. Nach 11 Mal Gold in Abu Dhabi und 5 Mal in Kasan: Wie schlägt sich das SwissSkills National Team? Liveticker hier!