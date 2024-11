Gehaltstransparenz? Oft Fehlanzeige! Der Lohnrechner von jobs.ch gibt Aufschluss über Einkommen. Im Quiz kann zwischen vier Berufen getippt werden: Wer verdient am meisten? Jetzt raten!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von jobs.ch

Gehälter sind ein heikles Thema. Aber muss das wirklich so sein? Oft scheint es fast verpönt, darüber offen zu sprechen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Vielleicht ist es die Angst, in irgendeiner Weise bewertet zu werden, sei es positiv oder negativ. Geld weckt Emotionen wie Neid oder Unbehagen und kann das Gefühl hervorrufen, «weniger wert» zu sein. Dieses Schweigen erschwert jedoch viele wichtige Aspekte im Arbeitsleben. Eine klare Kommunikation über Löhne könnte sowohl persönliche als auch berufliche Vorteile bringen.

Vergleichswerte helfen, das eigene Gehalt realistisch einzuordnen und bieten eine Grundlage, um die Fairness im Vergleich zu anderen Gehältern zu beurteilen. Diese Transparenz ist entscheidend, um die eigene Position im Job selbstbewusst zu vertreten. Wer weiss, was marktüblich ist, kann seine Leistung und deren Wert besser argumentieren, sei es beim Bewerbungsgespräch, beim Wechsel in eine neue Position oder bei Gehaltsrunden im bestehenden Job. Es geht dabei keinesfalls darum, Gehälter als Statussymbole zu betrachten, sondern vielmehr um Klarheit und Sicherheit, die uns in unserem Berufsleben unterstützen.

Gehalt im Blick: Dein Lohnrechner Der Lohnrechner von jobs.ch bietet dir eine personalisierte Analyse deines Gehalts – basierend auf Beruf, Branche, Region und Erfahrung. Dank regelmässiger Updates weisst du, was du wirklich verdienen solltest. Ein starkes Tool, um in Verhandlungen deinen Wert zu vertreten und dir Klarheit über dein Potenzial zu verschaffen.

Gut informiert in die nächste Karrierephase

In Zeiten beruflicher Umbrüche oder bei einem neuen Job bieten Lohnvergleiche eine solide Grundlage. Der Wechsel zu einem anderen Unternehmen bringt oft Unsicherheiten mit sich. Wer den durchschnittlichen Verdienst im eigenen Bereich kennt, weiss sofort, ob ein Angebot fair ist oder ob Nachverhandlungen notwendig sind. Arbeitgeber profitieren ebenfalls von informierten Mitarbeitenden, denn transparente Gespräche fördern das Vertrauen und stärken die Motivation.

Jeder Beruf hat seine typische Gehaltsspanne, beeinflusst von Branche, Region und Firmengrösse. Und: Am Ende geht es beim Gehalt um mehr als eine Zahl. Es steht für Wertschätzung, Anerkennung und das Gefühl, dass die eigene Leistung zählt.