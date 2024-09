Vier Tage lang hat Cyrill Wüthrich (21) unter enormem Zeitdruck gemauert, gerechnet und geschwitzt. Jetzt, nach dem Ende der WorldSkills, bleibt nur die Frage: Hat es für den Maurer aus Signau BE für einen Platz auf dem Podest gereicht?

Kurz zusammengefasst Cyrill Wüthrich beweist sein Können bei den WorldSkills

Er erhielt einen unvollständigen Bauplan und musste selbst Winkel berechnen

«Während des Wettkampfs zählt im Kopf nur der nächste Schritt, vor allem in meinem eigenen Tunnel.» Kopf runter, Blick nach vorne – so kommt man ans Ziel. Der Maurer Cyrill Wüthrich (21) aus Signau BE hat bei den WorldSkills seine Fähigkeiten bewiesen. Jetzt fehlt nur noch das Urteil der Jury. Gestern war der letzte Tag des Wettkampfs, heute entscheidet sich, ob er eine Medaille mit nach Hause nimmt.

Cyrill Wüthrich bleibt cool und setzt jeden Stein präzise. Foto: Tatjana Schnalzger

«Die grösste Herausforderung war immer die Zeit», stellt er fest – und liegt damit voll auf der Linie seiner 44 Schweizer Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Lyon. Vier Tage Stress pur, jetzt 24 Stunden Pause – und die grosse Frage, ob sie auf dem Podest landen. Für Wüthrich nichts Neues, bereits 2022 konnte er bei den SwissSkills den Schweizer Meistertitel holen.

Auch sein Experte und Coach, Ruedi Signer, weiss genau, wie sich das anfühlt – 1997 wurde er in St. Gallen selbst Weltmeister. «Für Kandidaten ist das extremer Stress», fasst Signer den gewaltigen Druck zusammen, den die Teilnehmer ertragen müssen. «In vier Tagen habe ich damals drei Kilo verloren», erzählt Signer über seinen Sieg vor 27 Jahren. «Man hat keinen Hunger, man denkt nur an den Wettkampf.»

Für Wüthrich bedeutete das, jede Sekunde voll konzentriert zu sein, bis das letzte Stück Mauer gestern um 14 Uhr gesetzt war. Am ersten Tag erhielt er einen Bauplan – natürlich unvollständig, einige Winkel fehlten und mussten selbst ausgerechnet werden. Hier war nicht nur handwerkliches Geschick gefragt, sondern auch Köpfchen. Und am Ende zählt doch nur eines: Schritt für Schritt zum Ziel.

