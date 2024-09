15 Medaillen hat die Schweizer Berufs-Nati an den WorldSkills in Lyon geholt. Das gehört gefeiert – mit einem Überraschungs-Flashmob. Mitten auf dem Bundesplatz. Auch Schweizer Promis gratulieren den Champions!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SwissSkills und UBS

Die 45 Schweizer WorldSkills-Teilnehmenden schritten am Freitag zielstrebig aufs Podest vor dem Bundeshaus. Der Auftrag: einfach. Ein Gruppenfoto mehr, diesmal halt auf dem Bundesplatz. Doch plötzlich spielte eine Blaskapelle auf. Die Personen, die scheinbar den Platz putzten, verwandelten sich in Breakdancer, ein DJ legte auf, Skateboarder kamen, Fahnenschwinger.

Carmen Többen feiert mit Kollegen vom SwissSkills National Team bei der Überraschungs-Party auf dem Bundesplatz. Foto: Manu Friederich





«Da merkte ich, da läuft etwas. Ich wollte schon immer mal Teil eines Flashmobs sein», sagt Carmen Többen, Goldmedaillengewinnerin bei der WM im Berufsfeld Hotel-Reception. Und damit nicht genug: Plötzlich tauchten noch Familien und Freunde auf. «Wir haben ihr heute Morgen noch Tschüss gesagt, sie ahnte nichts von dieser Überraschung», erklärt ihre Mutter.

Schweizer Prominente gratulieren den WorldSkills-Champions

Johann Schneider-Ammann (72, alt Bundesrat): «Herzliche Gratulation! Grossartig die Leistungen! Auf diesem Fundament tragen wir die Schweiz in eine erstrangige Zukunft. Die Berufsbildung muss unbedingt weiterhin von uns allen unterstützt und getragen werden.» (Im Bild beim Empfang der WorldSkills-Delegation 2017.) Foto: Michael Zanghellini 1/8

15 Medaillen hat die Schweiz an den WorldSkills in Lyon, die vor zwei Wochen zu Ende gingen, gewonnen, davon: sieben Mal Gold. Dazu kommen 21 Medals of Excellence. Noch bevor die Wettkämpfe in Frankreich begannen, starteten die Verantwortlichen bei UBS – Hauptpartnerin von SwissSkills – die Organisation einer Überraschungsparty, um die Erfolge würdig zu feiern. Es gelang, den Termin wochenlang vor allen Teammitgliedern geheim zu halten.

Lob für die drittbeste Nation der Welt

«Ihr habt die Exzellenz der Schweizer Berufsbildung für die ganze Welt sichtbar gemacht», sagte Christa Emminger de Grenus, UBS Regionaldirektorin Bern, mit Blick aufs versammelte SwissSkills National Team. In der Nationenwertung der WorldSkills war die Schweiz Dritte geworden – als beste Nation Europas. Ein hervorragendes Erfolgsbeispiel fürs duale Bildungssystem, auf das auch zahlreiche Prominente in ihren Gratulationen (in der Galerie weiter oben) verweisen.

UBS – Hauptpartnerin von SwissSkills UBS engagiert sich umfassend im Rahmen aller SwissSkills-Plattformen, die das Ziel haben, die Exzellenz der Berufsausübung in der Schweiz zu stärken. Hierzu gehört auch die Förderung der SwissSkills-Berufsnationalmannschaft. Die Mitglieder erhalten in der Vorbereitung auf internationale Meisterschaften Unterstützung, damit sie die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Ausbildungssystems im internationalen Umfeld demonstrieren können. Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills.

Berufs-Champion Michael Ryter mit seiner Familie. Foto: Manu Friederich

Derweil lächeln die Eltern von Gipser-Trockenbauer-Champion Michael Ryter. «Wir wussten seit drei Wochen davon», sagen sie. Der Junior, zwischenzeitlich Weltmeister geworden, ahnte von nichts. «Es hiess nur, wir sollten hier für ein Foto hinstehen. Aber als dann die Breakdancer kamen…» Gerührt ist auch Egidio Marcato: Er ist der sogenannte Experte (quasi der Coach) von Hotel-Reception-Siegerin Carmen Többen. Zum Überraschungsfest sagt er nur mit bewegter Stimme: «Ich hatte wirklich Tränen in den Augen.»

Zum Schluss der Überraschung enthüllt UBS auf dem Bundesplatz ein riesiges Gratulationsplakat: «Die Schweiz ist stolz auf euch.» Beobachtet von über 100 Zaungästen, die sich schon gefragt hatten, was auf dem Bundesplatz gerade passiert. Und die so ebenfalls erfahren, wie gut die Berufsbildung in der Schweiz im weltweiten Vergleich ist.