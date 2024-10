Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SwissSkills und UBS

Die Digitalisierung prägt unsere Zukunft und die Ausbildung junger Talente in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) wird dabei zum entscheidenden Faktor. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Datenanalyse, Cyber Security sowie Softwareentwicklung sind nicht nur Treiber für wirtschaftliches Wachstum, sondern auch für den gesellschaftlichen Fortschritt. Die Ausbildung von Fachkräften im Bereich ICT hat bei UBS deshalb einen hohen Stellenwert. Die Bank hat in den letzten Jahren kontinuierlich in Ausbildungen in diesem Bereich investiert und sich als Vorreiterin für praxisorientiertes, zukunftsgerichtetes Lernen positioniert.

Mehr als 1100 Lernende absolvieren bei UBS in der Schweiz eine Berufslehre und rund ein Drittel davon sind junge Talente, die aktuell in vier verschiedenen ICT-Berufen ausgebildet werden, darunter Applikations- und Plattformentwicklung sowie Mediamatik & Entwickler/in digitales Business.

UBS hat die Profile in den letzten Jahren angepasst, um deutlich zu signalisieren, wie wichtig die Nachwuchsförderung für den digitalen Wandel ist. Zudem engagiert sich UBS mit Nachdruck in Initiativen, um vermehrt junge Talente für den MINT-Bereich zu begeistern. Erfolge daraus zeigen sich, indem die Bank bereits eine ausgewogene Verteilung zwischen weiblichen und männlichen Lernenden vorweisen kann.

UBS – Hauptpartnerin von SwissSkills 15 Medaillen – 7 Mal Gold, 7 Mal Silber, 1 Mal Bronze – sowie 21 Medals of Excellence hat das SwissSkills National Team an den WorldSkills 2024 gewonnen. Den Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinnern gratuliert UBS herzlich. UBS engagiert sich umfassend im Rahmen aller SwissSkills-Plattformen, die das Ziel haben, die Exzellenz der Berufsausübung in der Schweiz zu stärken. Hierzu gehört auch die Förderung der SwissSkills-Berufsnationalmannschaft. Die Mitglieder erhalten in der Vorbereitung auf internationale Meisterschaften Unterstützung, damit sie die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Ausbildungssystems im internationalen Umfeld demonstrieren können. Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills. 15 Medaillen – 7 Mal Gold, 7 Mal Silber, 1 Mal Bronze – sowie 21 Medals of Excellence hat das SwissSkills National Team an den WorldSkills 2024 gewonnen. Den Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinnern gratuliert UBS herzlich. UBS engagiert sich umfassend im Rahmen aller SwissSkills-Plattformen, die das Ziel haben, die Exzellenz der Berufsausübung in der Schweiz zu stärken. Hierzu gehört auch die Förderung der SwissSkills-Berufsnationalmannschaft. Die Mitglieder erhalten in der Vorbereitung auf internationale Meisterschaften Unterstützung, damit sie die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Ausbildungssystems im internationalen Umfeld demonstrieren können. Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills. Alle Informationen

Lernen am Puls der Finanzwelt

Was UBS von anderen Ausbildungsbetrieben unterscheidet, ist der hohe Praxisbezug, der bereits ab Lehrstart im Fokus steht. Lernende werden nicht nur auf theoretischer Ebene ausgebildet, sondern arbeiten aktiv an Projekten mit und sind vollständig in den Teams und deren täglicher Arbeit integriert. Ihre Ergebnisse sind sichtbar und werden von Mitarbeitenden wie auch Kundinnen und Kunden genutzt. Von der Entwicklung digitaler Lösungen, dem Umgang mit Datensicherheit bis hin zu Projektmanagement: Die jungen Talente lernen von Anfang an, Verantwortung zu übernehmen und im Team zu agieren. Im Arbeitsalltag sind agile Arbeitsmethoden und das Arbeiten im virtuellen Umfeld fester Bestandteil des Ausbildungskonzepts.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem selbstorientierten Lernen: Die Auszubildenden lernen, sich selbst zu managen, Ziele zu setzen und diese selbständig zu erreichen. Die Ausbildung ist flexibel und ermöglicht den Lernenden, diese aktiv mitzugestalten und ihre Schwerpunkte selbst zu bestimmen. Zusätzlich bietet UBS während der Ausbildung und im Anschluss konkrete Förderprogramme an, in denen die Lernenden ihre Interessen und Skill-Sets fördern sowie ihr persönliches Netzwerk erweitern können. Zusammen mit einer Mentorin oder einem Mentor stellen sich die Teilnehmenden ihr individuelles Programm zusammen. Dabei können sie innerhalb verschiedener IT- und Bankbereiche rotieren, sich fachlich weiterentwickeln und in einer gewählten Fachrichtung eine Zertifizierung erlangen.

Die UBS-Verantwortlichen freuen sich über den ICT Education & Training Award. Foto: zvg

Der ICT Award als Anerkennung

Mit dem ICT Education & Training Award 2024 in der Kategorie für Unternehmen mit über 100 ICT-Mitarbeitenden wurde UBS für ihr Engagement in der Grundbildung, wo sie sich immer wieder neue Massstäbe setzt, honoriert. Die Auszeichnung ist ein Ansporn für UBS, weiterhin attraktive Berufseinstiegs- und Nachwuchsprogramme anzubieten, die auf zukünftige Herausforderungen ausgerichtet sind.

UBS wird vom 17. bis 21. September 2025 als Hauptpartnerin von SwissSkills den grössten Anlass der Schweiz für die Berufsbildung unterstützen und bereits zum vierten Mal mit einem grossen Stand vertreten sein. An den 95 Berufsmeisterschaften werden auch wieder UBS ICT-Lernende um den Schweizer Meistertitel kämpfen. Wir wünschen bereits heute viel Erfolg in den Vorbereitungen auf diese Meisterschaft.