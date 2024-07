1/7 Wer eine Vision vom Leben hat und genau weiss, was er will, dem fällt der Weg zum Erfolg leichter.

Zweifel plagen uns alle hin und wieder. Die Kunst besteht darin, aus dem Selbstmitleid zu entkommen und sich einzugestehen, wie gut man eigentlich ist. Komplimente an sich selbst zu machen, fällt nicht leicht, doch solltest du das öfter tun. Das pusht nicht nur dein Selbstbewusstsein, sondern hilft dir auch, erfolgreich zu werden.

Denn wer an sich selbst glaubt und genügend Selbstsicherheit hat, der wird es auch weit bringen. Hör endlich damit auf, dich selbst zu unterschätzen, den grossen, erfolgreichen Geschäftsleuten nur nachzuträumen und nimm es endlich selbst in die Hand, dann steht deinem Weg nach oben nichts mehr im Weg.

Was ist überhaupt Erfolg?

Erfolg kann für jeden etwas anderes bedeuten. Es ist eine individuelle Betrachtungsweise, was einem Erfüllung bringt und erfolgreich werden lässt. Während für den einen Reichtum und Ruhm das Ziel sind, wollen andere vielleicht eine Familie gründen, um glücklich zu sein. Nur wenn dies erreicht ist, stellt sich ein Gefühl von Erfolg ein.

Neben der persönlichen Betrachtungsweise von Erfolg gibt es aber auch einen allgemeinen Blickwinkel darauf: Wer es im Beruf weit gebracht und sich Wohlstand erarbeitet hat, der ist erfolgreich. Um das zu erreichen, musst du einerseits an dich selbst glauben und deiner grossen Leidenschaft nachgehen. Das sind nur zwei der Punkte, die zum Erfolg führen. Welche anderen Anzeichen darauf hindeuten, dass du auf dem besten Weg bist, erfolgreich zu werden, erfährst du im Folgenden.



1 Nach vorne schauen und weiterdenken

Immer in der Vergangenheit festzuhängen, kann daran hindern, weiterzukommen. Richte deinen Blick in die Zukunft und hinterfrage alle Lösungsansätze: Warum wird das Problem auf diese Art und Weise gelöst? Suche nach einer Art, das Ganze anzugehen, wie es bisher noch nicht angegangen wurde. Nur wer innovativ und fortschrittlich denkt, wird es schaffen.

2 Eine Vision vom Leben haben

Wer weiss, wohin er will, dem wird es auch leichter fallen, genau das zu erreichen. Handle stets zielorientiert, denn jede Etappe, die du erreichst, ist nichts anderes als ein Erfolg. Setze dir Ziele und habe diese immer im Hinterkopf.

3 Deiner Leidenschaft nachgehen

Wenn man etwas gerne macht, dann fällt es einem auch leichter. So einfach ist das. Gehe also deiner Leidenschaft nach, das ist der beste Grundstein für Erfolg. Konzentriere dich zudem auf deine Stärken. Kommen Leidenschaft und Stärken zusammen, dann wird dich das langfristig nach oben katapultieren.

4 Risiken eingehen

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so heisst das Sprichwort. Und genau daran solltest du dich auch halten. Denn manchmal geht eben etwas nach hinten los und das ist auch in Ordnung so. Wer Erfolg haben will, der muss auch Risiken eingehen und seine Angst vor dem Versagen ablegen.

5 Durchhaltevermögen beweisen

Gib nicht gleich auf, sondern lege Durchhaltevermögen und Disziplin an den Tag. Hindernisse gehören zum Leben dazu, Hürden müssen überwunden werden, und nur so gibt es Chancen auf Erfolg. Dafür musst du auch mal deine Komfortzone verlassen. Diese hört dort auf, wo es dich Überwindung kostet und es nicht mehr bequem ist. Erfolg hängt mit Anstrengung zusammen, und diese bedeutet oftmals auch, unbequeme Wege zu nehmen.

6 Entscheidungsfreudig sein und Verantwortung übernehmen

Nimm es in die Hand und triff Entscheidungen. Nur dann bringst du es auch weiter. Denn die Entscheidungen anderen zu überlassen, wirft dich nur wieder zurück. Für das von dir Bestimmte musst du im Anschluss aber auch Verantwortung übernehmen können.

7 Nett zu anderen sein

Networking ist ein entscheidender Faktor für Erfolg. Kennst du viele Leute, dann öffnet dir die Türen. Die richtigen Beziehungen können dabei helfen, ohne grosse Umwege und bequem nach oben zu gelangen. Unterstützung findest du bei Freunden und Kontakten, die es zu pflegen gilt.

8 Dankbar sein

Eine von Grund auf positive Einstellung bringt dich weiter. Zwischendurch solltest du auch einmal innehalten und dankbar dafür sein, was du bereits erreicht hast, oder deinem Umfeld für die Hilfe und Unterstützung danken. Dankbarkeit verbessert nicht nur die Beziehungen zu anderen Menschen, sondern auch die Gesundheit.

9 Mitgefühl mit dir selbst haben

Nicht nur mit anderen solltest du nett sein, auch im Umgang mit dir selbst solltest du einen freundlichen Ton anschlagen. Deine Fehler einzusehen und zu verstehen, macht dich nicht schwach, sondern im Gegenteil stärker. Kommuniziere mit dir selbst und finde heraus, welche Gedanken und Gefühle du in dir trägst, mache dir diese bewusst und es wird dir besser gehen.