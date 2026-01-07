Wer am Montagmorgen lauthals mit seinen Partyeskapaden vom Wochenende prahlt, kommt im Büro nicht bei allen gut an. Über welche Themen ihr am Arbeitsplatz besser nicht reden solltet, erfahrt ihr hier.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Die Umgangsformen im Büro sind heute lockerer geworden. Es wird nicht immer nur über die Arbeit gesprochen, auch private Themen finden Platz in Alltagsgesprächen mit den Kollegen. So erzählt man den Bürogspänli beispielsweise von der Ausbeute des Shoppingbummels, der Krankheit des Sohnes oder gar der Flaute im Liebesleben. Schliesslich verbringt man mit den Arbeitskollegen tagtäglich viel Zeit, meist noch mehr als mit der eigenen Familie. Man wächst zusammen und will sein Leid miteinander teilen. Doch gehört auch wirklich jedes Thema ins Büro?

Nein! Das zeigt eine Umfrage, die das Online-Portal Statista in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat. Für die Erhebung wurden 1035 Arbeitnehmende in Deutschland befragt. Welche Themen für diese am Arbeitsplatz tabu sind, lest ihr folgend.

1 Sex und Beziehungen

Wer schmutzige Gedanken aussprechen möchte, der sollte das im Büro besser nicht tun. Denn das grösste Tabuthema von allen – darüber ist sich die Mehrheit einig – ist Sex und Erotik. Ganze 63 Prozent glauben, dass erotische Gespräche am Arbeitsplatz nichts verloren haben.

Liebe und Beziehungen werden dagegen von den Befragten eher toleriert: Nur 24 Prozent wollen nichts davon wissen.

2 Lästern über Kollegen

Für die einen gehört es zwischen Schreibtisch und Kaffeemaschine dazu, andere verabscheuen es, über ihre Gspänli zu tratschen. Egal zu welchem Lager ihr gehört, Lästereien sind fies und wollen laut der Befragung von etwa der Hälfte der Erwerbstätigen nicht gehört werden.

3 Persönliche Finanzen

Wer privat Probleme mit seinen Finanzen hat, der sollte das 48 Prozent zufolge nicht an den Arbeitsplatz tragen.

4 Gehalt

Auch wenn man nur darüber reden will, um zu wissen, dass man sich in einem angebrachten Bereich befindet: Gespräche über das Gehalt sehen 34 Prozent als Tabuthema für die Kaffeepause.

5 Religion

Zu sensiblen Themen gehört auch Religion. 26 Prozent wollen nicht im Job mit Glaubensfragen konfrontiert werden. Versucht daher besser gar nicht erst, Ihre Bürogspänli bekehren zu wollen.

6 Unzufriedenheit im Job

Eigentlich würde man denken, dass Meckereien über den Job am Arbeitsplatz nichts verloren haben. Doch für 78 Prozent ist es in Ordnung, wenn man sich bei den Bürokollegen über die Arbeit beschwert.

Wenn man aber bald einen Jobwechsel plant oder schon gekündigt hat, sollte man das vielleicht besser doch nicht an die grosse Glocke hängen. Das könnte die allgemeine Stimmung im Team kippen.

7 Politik

Dass Politik allgemein nicht an den Arbeitsplatz gehört, ist eine Fehleinschätzung. Denn gerade einmal 16 Prozent finden dieses Thema unangebracht im Büro.

Diese 13 Arbeitsgspänli-Typen hat jeder im Büro Wir alle haben andere Arbeitskollegen und doch gibt es einige Mustertypen, die sich von Büro zu Büro wiederholen. Diese 13 Gspänli haben Sie bestimmt auch an Ihrem Arbeitsplatz. Wir alle haben andere Arbeitskollegen und doch gibt es einige Mustertypen, die sich von Büro zu Büro wiederholen. Diese 13 Gspänli haben Sie bestimmt auch an Ihrem Arbeitsplatz. Hier geht es zu den Arbeitsgspänli-Typen Mehr