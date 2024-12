Die Säule 3a ist die perfekte Kombination aus Steueroptimierung und Altersvorsorge. Doch wer dieses Jahr noch profitieren will, muss jetzt schnell handeln.

Die Uhr tickt

Die Säule 3a bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, die Steuerlast für 2024 zu reduzieren – vorausgesetzt, die Einzahlung erfolgt rechtzeitig. Der Maximalbetrag, der aktuell in die Säule 3a einbezahlt werden kann, beträgt für Personen mit einer Pensionskasse 7'056 Franken. Für Personen ohne Pensionskasse liegt der Höchstbetrag bei 35'280 Franken. Die Höhe der Steuerersparnis variiert je nach Wohnort und Einkommen: Mit einem steuerbaren Einkommen von 60'000 Franken ergibt sich in Zürich eine Steuerersparnis von etwa 1'370 Franken, in Lausanne sogar von 1'760 Franken. Wichtig ist, dass die Einzahlung bis zum 31. Dezember auf dem Säule-3a-Konto gutgeschrieben ist, um die Vorteile für das Steuerjahr 2024 zu nutzen. Das bedeutet, dass die Überweisung idealerweise noch vor Weihnachten erfolgen sollte.

Grosse Guthaben? So bleibt die Steuerlast klein

Mehrere Säule-3a-Konti ermöglichen wiederum beim Bezug flexiblere Auszahlungen und bieten dabei auch mehr Steuersparpotenzial. Statt nämlich den gesamten Betrag in einem Steuerjahr zu beziehen und voll zu versteuern, kann die Auszahlung gestaffelt über mehrere Kalenderjahre erfolgen. So kann die Steuerprogression gemildert werden. Als Faustregel für die Eröffnung eines zusätzlichen 3a-Kontos gilt ein Guthaben ab 50'000 Franken. Dies sorgt für eine bessere finanzielle Planung und senkt die Steuerlast.

Mit Strategie zu geringeren Steuern beim Bezug

Beim Bezug von Säule-3a-Geldern fällt zwar ein reduzierter Steuersatz an, doch grosse Auszahlungen in einem Steuerjahr können die Steuerlast stark erhöhen. Besonders problematisch wird es, wenn auch die Bezüge des Ehepartners hinzukommen, da diese im selben Steuerjahr addiert werden. Eine Staffelung des Bezugs über mehrere Kalenderjahre bietet die Möglichkeit, die Steuerprogression zu brechen. Eine frühzeitige Planung ist entscheidend, um finanzielle Nachteile zu vermeiden.

Der Stichtag für die Säule-3a-Gutschrift ist der 31. Dezember. Damit das Geld bis dahin gutgeschrieben wird, sollte die Einzahlung frühzeitig erfolgen – idealerweise vor Weihnachten. Lassen Sie sich von den Raiffeisen-Expertinnen und -Experten zur optimalen Vorsorge beraten und profitieren Sie von den steuerlichen Vorteilen der Säule 3a. Auch im aktuellen Raiffeisen Vorsorgeguide erfahren Sie, wie Sie Ihre Vorsorge und Steuerplanung clever gestalten können.

Finanzielle Stabilität für jedes Budget

Auch mit kleineren Beträgen lässt sich in der Säule 3a ein Vermögen aufbauen. Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass Einzahlungen noch mehr wachsen. Wer beispielsweise den langen Anlagehorizont nutzt und monatlich 100 Franken in eine 3a-Wertschriftenlösung investiert, kann bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 5 Prozent nach 40 Jahren über 150'000 Franken erreichen. So bietet die Säule 3a auch bei geringerem Einkommen eine attraktive Möglichkeit, für das Alter vorzusorgen.

Fehlende Beiträge künftig rückwirkend auffüllen

Ab 2026 dürfen Einzahlungen nachgeholt werden, die ab dem Jahr 2025 entstanden sind. Diese Regelung bietet eine Chance für alle, die in bestimmten Jahren keine Beiträge leisten konnten – sei es aus finanziellen Gründen oder wegen einer Auszeit. Durch Nachzahlungen können verpasste Steuerersparnisse geltend gemacht und Vorsorgelücken geschlossen werden.

So gelingt die Planung

Die Verbindung von steuerlichen Vorteilen und persönlichen Zielen macht die Altersvorsorge oft komplex. Eine professionelle Beratung hilft, das Potenzial der Säule 3a auszuschöpfen. Raiffeisen bietet dabei individuelle Unterstützung, ergänzt durch den Vorsorgeguide, der hilfreiche Informationen und Tipps zur optimalen Planung liefert.