Neues Jahr, neues Glück kein Geld. Nach den Feiertagen ist bei vielen das Konto leer: Das berüchtigte Januarloch schlägt zu. Wie kommt man finanziell gut durch den Januar und lässt sich das Januarloch langfristig vermeiden?

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Dr. Jacqueline Henn, Finanzexpertin an der Uni Basel.

Sie gibt praktische Tipps und Tricks rund ums Thema Sparen. Warum ein Budget so wichtig ist, wie Bargeld beim Sparen helfen kann und warum du vielleicht einmal deine Abos und Versicherungen entrümpeln solltest.

