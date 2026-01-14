DE
Steckst du im Januarloch?
Wie Bargeld dir beim Sparen helfen kann

Neues Jahr, neues Glück kein Geld. Nach den Feiertagen ist bei vielen das Konto leer: Das berüchtigte Januarloch schlägt zu. Wie kommt man finanziell gut durch den Januar und lässt sich das Januarloch langfristig vermeiden?
Publiziert: 14:07 Uhr
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Blickgruppe_Portrait_338.JPG
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Dr. Jacqueline Henn, Finanzexpertin an der Uni Basel.
Sie gibt praktische Tipps und Tricks rund ums Thema Sparen. Warum ein Budget so wichtig ist, wie Bargeld beim Sparen helfen kann und warum du vielleicht einmal deine Abos und Versicherungen entrümpeln solltest.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

