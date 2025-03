Ein Umbau, eine Sanierung oder eine Renovation stehen an. Wie soll dieses Upgrade an Haus oder Eigentumswohnung am besten finanziert werden? Fünf Punkte, die wichtig sind.

Für Hausbesitzerinnen und Stockwerkeigentümer kommt früher oder später der Zeitpunkt, an dem grössere Umbauten nötig werden. Von einer neuen Küche über eine Renovation des Badezimmers bis hin zur Erneuerung der Böden oder der Fassade stehen im Laufe eines Lebens so manche Investitionen an. Dazu können Ausgaben für energetische Updates wie Wärmepumpe oder Solarpanel kommen. Doch welches ist für diese (Um-)Baupläne die geeignetste Finanzierungsform?

Ich plane einen Umbau. Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Es stehen zwei Optionen im Raum: Entweder wird ein Kredit beantragt oder eine Hypothek aufgenommen bzw. aufgestockt. Letzteres ist grundsätzlich dann möglich, wenn die Belehnungsgrenze von 80 Prozent noch nicht ausgereizt und gleichzeitig die Tragbarkeit der Hypothek gegeben ist.

Wann ist der Kredit die bessere Lösung?

In der Regel wird die Hypothek beim Kauf einer Immobilie bevorzugt, während bei (Um-)Bau, Renovation und Sanierung von Wohnhaus, Zweitwohnung oder Ferienhaus der Kredit als einfache, alternative Finanzierung gilt. Seine Vorteile? Man spart Aufwand, weil mit Hypotheken verbundene Formalitäten wie Neubewertung der Immobilie oder Umschreibung des Schuldscheins entfallen. Zudem werden im Gegensatz zur Hypothek die Grundpfandrechte der Immobilie nicht an die Bank übertragen.

Wie hoch ist die Obergrenze eines Barkredits?

Ein allgemeingültiges Limit gibt es nicht. Die Kreditinstitute legen die Obergrenze individuell fest. Bei Cembra beispielsweise geht die Bandbreite für Kredite von 1000 bis 250’000 Franken. Die Laufzeit ist zwischen 12 und 84 Monaten frei wählbar.

Berechnungsbeispiel: Eine Kreditsumme von 20’000 Franken und einem effektiven Jahreszins zwischen 6,95 Prozent und 10,95 Prozent ergibt bei einer Laufzeit von 60 Monaten Gesamtkosten zwischen 3613 und 5755 Franken. Die monatliche Rate beträgt zwischen Fr. 393.55 und Fr. 429.25.

Wie beantrage ich einen Barkredit?

Nach der Berechnung von Höhe, Laufzeit und Zinssatz des Kredits erfolgt das Ausfüllen des Kreditantrags. Erfragt werden hier sämtliche benötigten Informationen und Dokumente hinsichtlich Identitäts- und Einkommensnachweis. Ähnlich wie bei einer Hypothek prüft der Kreditgeber dann Bonität und Tragbarkeit. Anschliessend erhält die Kreditnehmerin oder der Kreditnehmer den Vertrag zur Prüfung und Unterschrift zugeschickt. Spätestens nach 14 Tagen (gesetzliche Widerrufsfrist) wird der Kreditbetrag auf das Konto überwiesen.

Was kann ich von den Steuern abziehen?

Grundsätzlich gilt: Alle Ausgaben, die für werterhaltende Massnahmen wie Renovationen oder Umbauten getätigt werden, dürfen vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Wichtig: Man darf die Ausgaben nur in dem Jahr abziehen, in dem sie anfallen. Das heisst: Sind mehrere Renovationen geplant, lohnt es sich aus Steuergründen, diese nach Möglichkeit auf mehrere Jahre zu verteilen. Einzig wert vermehrende Arbeiten sind nicht abzugsfähig – es sei denn, es handelt sich um Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs. Diese dürfen bei der direkten Bundessteuer sowie in fast allen Kantonen geltend gemacht werden. Abzugsberechtigt sind ausserdem die Schuldzinsen für den Kredit.

