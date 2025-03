Fairness und Transparenz statt Lockvogel-Angebote

Ob zu Hause oder unterwegs, mit Teleboy bleibst du immer verbunden. Internet, TV, Mobile und Festnetz mit hervorragender Infrastruktur und Spitzenqualität zum fairen Preis. In Zeiten von Preiserhöhungen bleibt Teleboy fair und erhöht die Preise nicht, sondern hat in den vergangenen Jahren sogar mehrfach Preise gesenkt. Du profitierst sowohl vom Ausbau der Glasfaserleitungen als auch von einem grossen Bestand an DSL-Leitungen. Damit surfst du fast schweizweit mit der maximalen Geschwindigkeit im Internet. Und das bereits ab 27.90 Franken im Monat. Unsere Abos kannst du jederzeit kostenlos anpassen – egal ob nach unten oder oben.