Die Zinsen für Konsum- und Privatkredite sinken wieder. Für 2026 wurde der gesetzliche Höchstzinssatz für Konsumkredite reduziert, was die Kosten für viele Kreditnehmer deutlich drückt. Aber Achtung: Nicht jeder Anbieter gibt die tieferen Zinsen sofort weiter.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Switzerlend AG

Geld leihen wird wieder günstiger, egal ob du einen neuen Kredit brauchst, bestehende Schulden refinanzieren willst oder ein grösseres Projekt planst. Die Chancen stehen gut, dass du heute deutlich weniger Zinsen zahlst als noch vor kurzer Zeit. Je nach Bonität und Laufzeit liegen die Zinssätze jetzt wieder klar unter den Höchstwerten der letzten Jahre – bei lend.ch beispielsweise schon ab 4,3 Prozent effektivem Jahreszins für Privatkredite.

Was das konkret bedeutet? Wer jetzt vergleicht, kann sparen. Gerade in Zeiten, in denen viele Banken ihre Konditionen nur zögerlich anpassen, lohnt sich ein kritischer Vergleich verschiedener Anbieter. Wer genau hinschaut, kann sich deutlich günstigere Zinsen sichern und so viel sparen wie lange nicht mehr. Ein Beispiel: Ein um nur einen Prozentpunkt tieferer Zins macht bei einem Kredit von 40’000 Franken bei 60 Monaten Laufzeit eine Ersparnis von 1140 Franken aus.

Jetzt auch mit bestehenden Krediten sparen

Hast du deinen Kredit in den letzten Jahren abgeschlossen? Dann solltest du jetzt handeln. Sinkende Zinsen und eine gute Zahlungshistorie sind der perfekte Moment für eine Refinanzierung. Diese Umschuldung kann dir trotz laufendem Kredit sofort spürbare Einsparungen bringen.

Gut zu wissen: Die vorzeitige Rückzahlung des alten Privatkredits ist dank der Regelungen im Konsumkreditgesetz jederzeit kostenfrei möglich. Lediglich einige Anbieter verlangen für die Bearbeitung eine geringe Gebühr.

Kredite richtig vergleichen

Schau beim Kreditvergleich nie nur auf die monatliche Rate. Entscheidend ist in erster Linie der effektive Jahreszins: je niedriger, desto besser. Achte zusätzlich auf weitere Vertragsdetails wie Laufzeit, Rückzahlungsbedingungen und gegebenenfalls Kosten für Kontoführung. Oft gibt es auch die Möglichkeit, Sicherheiten zu hinterlegen oder eine Ratenausfallversicherung abzuschliessen, um damit an noch tiefere Zinsen zu kommen.

Wo finde ich günstige Kreditzinsen in der Schweiz? Seit der Gründung vor 10 Jahren punktet lend.ch mit sehr günstigen Zinsen am Markt. Aktuell gibt es Zinsen ab 4,3 % – das hält jedem Kreditvergleich stand. Dem Zürcher Unternehmen haben schon mehr als 120'000 Kunden ihr Vertrauen geschenkt – insbesondere für Refinanzierungen ist lend.ch fast immer die günstigste Möglichkeit in der Schweiz. Seit der Gründung vor 10 Jahren punktet lend.ch mit sehr günstigen Zinsen am Markt. Aktuell gibt es Zinsen ab 4,3 % – das hält jedem Kreditvergleich stand. Dem Zürcher Unternehmen haben schon mehr als 120'000 Kunden ihr Vertrauen geschenkt – insbesondere für Refinanzierungen ist lend.ch fast immer die günstigste Möglichkeit in der Schweiz. Jetzt tiefere Zinsen sichern

Dank Crowdlending kann lend.ch oftmals günstigere Zinsen als viele Banken anbieten – für Privatkredite, aber auch für Hypotheken und Geschäftskredite. Die Zürcher Plattform gibt es mittlerweile seit zehn Jahren, und sie hat schon viele Tausend Kredite vergeben.

Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt (Art. 3 Abs. 1 lit. n UWG).