Worauf gilt es zu achten, wenn ein neues Auto ansteht? Welche Finanzierung soll man wählen, falls der Barkauf das Budget übersteigt? Und was kostet ein Auto eigentlich insgesamt? Experte Moreno Rovito und unsere Checkliste verraten dir, was du wissen musst.

Foto: Getty Images

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Cembra

Die Schweiz ist ein Land von Autofahrerinnen und Autofahrern: Knapp 4,8 Millionen Personenwagen waren 2024 laut dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) in der Schweiz immatrikuliert – allein im letzten Jahr kamen 240’000 weitere dazu. Ein neues Auto ist hierzulande also eine sehr alltägliche Sache.

Und doch will die Anschaffung eines Fahrzeugs gut überlegt und geplant sein, vor allem aus finanzieller Sicht: Wie bezahle ich das Auto: bar oder passt ein Leasing zu mir? Soll es neu sein oder eine Occasion? Welche Kosten kommen nebst dem Kaufpreis sonst noch auf mich zu? Und: Welchen Versicherungsschutz brauche ich? Unser kompakter Ratgeber hilft dir auf die Sprünge.

Passendes Modell wählen

Als Erstes gilt es zu überlegen, welches Modell für die individuellen Bedürfnisse am besten passt: Fahre ich hauptsächlich kurze Strecken in der Stadt, was für einen Klein- oder Kompaktwagen spricht? Nutze ich es als Familienauto, das viele Sitze und Laderaum braucht, so wie es Kombis und SUVs bieten? Brauche ich Zubehör wie Velo- oder Dachträger? Zudem sollte auch die Frage nach dem Antrieb – Verbrenner, Elektro oder Hybrid – geklärt werden. Alles in allem wirkt sich die Wahl des Modells natürlich auch auf den Preis aus: Der Range geht von 10’000 bis 15’000 Franken für einen preiswerten Kleinwagen bis zu mehreren 100’000 Franken für Sportlimousinen.

Was ist bei Occasionen zu beachten?

Einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Kosten bzw. die Finanzierung hat natürlich auch die Frage: neu oder gebraucht? Wer Wert auf neuste Technologie und Ausstattung legt und das Fahrzeug zudem nach den eigenen Wünschen konfigurieren möchte, ist mit einem Neuwagen besser bedient. Wer primär einen fahrbaren Untersatz sucht und Geld sparen möchte, findet im günstigeren Occasionsfahrzeug die Lösung. Wichtig bei Letzterem ist, dass der Zustand des Autos gründlich geprüft wird. Bei Elektro-Occasionen sollte zudem eine Garantie für die Batterie vorliegen. In sämtlichen Fällen zu empfehlen ist eine Probefahrt.

Welche Finanzierungsart soll es sein?



Reicht das (gesparte) Geld nicht aus, um das Auto zu bezahlen? Dann wärst du hierzulande in guter Gesellschaft: In der Schweiz werden mehr als die Hälfte (55 Prozent) aller Autos via Kredit oder Leasing finanziert, wie eine Umfrage des Vergleichsportals Comparis zeigt. Am beliebtesten ist Leasing mit 31 Prozent. Was für einen besser passt, hänge von den individuellen Bedürfnissen ab, sagt Moreno Rovito, Head Product Auto bei Cembra.

Grundsätzlich gilt: Jede und jeder, die oder der volljährig ist und im Besitz eines Fahrausweises ist, kann einen Kredit aufnehmen oder Leasing beantragen. «Vorausgesetzt, die Person erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Kreditfähigkeit sowie die Bonitätsanforderungen der Bank», sagt Rovito. «Eine gute Kreditwürdigkeit ist einer der entscheidenden Faktoren.» Wichtig sei indes die realistische Budgetierung mit monatlichen Belastungen, den Lebenshaltungskosten und möglichen unvorhergesehenen Ausgaben.

Was spricht fürs Leasing? «Es bietet im Vergleich zum Kredit meist niedrigere Raten und ermöglicht häufig einen Neuvertrag nach ein paar Jahren», sagt Experte Rovito. Der Grund: Die Leasingverträge werden in der Regel über eine Dauer von 24 bis 48 Monate abgeschlossen. Zu beachten ist auch die vertraglich vereinbarte jährliche Kilometerleistung/Kilometeranzahl. Wird sie überschritten, zahlt man bei der Rückgabe die Mehrkilometer zum vertraglich vereinbarten Kilometeransatz. Bei allen Leasingangeboten gibt es die Möglichkeit, eine Anzahlung zu leisten. Diese hat zur Folge, dass sich die monatliche Leasingrate verkleinert.

Wann kann ein Kredit sinnvoll sein? «Ein Kredit eignet sich für diejenigen, die langfristig Eigentum erwerben möchten und keine Einschränkung bei der Kilometerleistung erwarten», erklärt Moreno Rovito. Das ist also für all jene von Vorteil, die das Auto nach der Finanzierung behalten und es auch während der Finanzierungsdauer nach Belieben modifizieren oder aufrüsten möchten.

Kredit oder Leasing? Bei der Entscheidung helfen kann auch dieser praktische Rechner.

Gesamtkosten im Auge behalten

Der Anschaffungspreis ist beim Autokauf nur ein Teil. Hinzu kommen weitere Posten, die ins Monats- bzw. Jahresbudget kalkuliert werden müssen. Laut TCS betragen die Gesamtkosten eines Autos zum Neupreis von 44’000 Franken pro Jahr gut 11’000 Franken, das macht rund 940 Franken im Monat. Konkret sind damit die laufenden Betriebskosten wie Unterhalt, Reifen und Benzin gemeint, dazu kommen Gebühren wie Steuern, Strassenverkehrsamt, Autobahnvignette und Parkplatz. Auch Kosten wie Abschreibung, Wertverlust sowie die Autoversicherung schlagen in dieser Rechnung zu Buche.

Welchen Versicherungsschutz brauche ich?

Hierzulande setzt sich ein Autoversicherungspaket meist aus der obligatorischen Haftpflichtversicherung – die Schäden deckt, die du mit deinem Fahrzeug bei Dritten verursachst – sowie entweder einer Teil- oder Vollkaskoversicherung zusammen.

Die Frage, ob man die günstigere Teilkasko oder die teurere Vollkaskoversicherung abschliessen soll, hat auch mit der Art des gekauften Autos zu tun. Bei Neuwagen empfiehlt sich Vollkasko, beim Leasing wird diese Versicherungsart grösstenteils verlangt. Teilkasko wiederum deckt Schäden am eigenen Fahrzeug durch Elementarereignisse (z.B. Sturm, Hagel), Diebstahl, Glasbruch, Feuer, Marderbisse und Vandalismus. Die Vollkasko übernimmt zusätzlich Schäden, die durch Selbstunfälle verursacht wurden («Kollisionskasko»).

Darüber hinaus gilt es, zu prüfen, ob allenfalls Zusatzleistungen wie Parkschaden, Pannenhilfe oder eine Rechtsschutzversicherung Sinn machen. Wer über Cembra ein Auto least oder finanziert, kann die Autoversicherung zum Beispiel über CarProtect der Zürich abschliessen.

