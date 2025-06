«Imposant»: Alessandro Seralvo (l.) hält grosse Stücke auf Gianalberto Meregallis Keller im «Grotto della Salute» in Lugano. Foto: Nik Hunger

Text Urs Heller I Fotos Nik Hunger

Früher stiegen hier die Pilger ab auf ihrem langen Weg zur Madonna della Salute und nach Venedig. Heute ist das «Grotto della Salute» eine der gefragtesten Adressen in Lugano und Stammbeiz von Cornèrcard CEO Alessandro Seralvo. Beim Interview am Kaminfeuer, bei Casoncelli und Torta della Nonna, spricht der Manager über seine liebsten Grotti, über sein Talent als Pizzaiolo und über sein Engagement beim GaultMillau-Special «Bella Italia» und an der «GaultMillau Garden Party».

Alessandro Seralvo, Sie sind CEO von Cornèrcard. Aber Sie würden bestimmt auch als Pizzaiolo Karriere machen.

Meine Pizza ist prima, und ich bereite sie auch sehr gerne zu. In den Covid-Monaten war jede Pizzeria geschlossen. Also habe ich einen Pizzaofen gekauft, den ich auf 450 Grad erhitzen kann. Ich habe ­gelernt, wie man den Teig zubereitet und ruhen ­ lässt, und mich ständig verbessert. Das Know-how habe ich mir selbst angeeignet; auf Youtube zeigen viele Supercracks aus Napoli, wie man das am besten hinkriegt. Wenn ich heute in meine Lieblingspizzeria gehe, wo ich den Besitzer kenne, frage ich höflich, ob ich meine Pizza selbst machen könne.

Sie können auch indisch.

Ich habe drei Jahre lang in Bombay gelebt und ge­arbeitet, später auch in Taiwan. Ich habe gelernt, mit den Geschmacksrichtungen zu spielen, und auch einen Einblick in die chinesisch-japanische Küche erhalten. Für mein Chicken Tikka Masala und für meine Dhal-Gerichte kriege ich Applaus.

Wie essen Sie im Restaurant lieber: Fine Dining oder Grotto-Ambiente?

Aus geschäftlichen Gründen bin ich oft in sehr guten Restaurants unterwegs und schätze das auch. Privat trifft man mich eher im Grotto. Wenn ich mit Freunden im Grotto esse, kann ich relaxen, mich erholen.

Dann verraten Sie uns bestimmt drei Lieblingsadressen im Tessin.

Das «Grotto della Salute» in Lugano ist meine Lieblingsadresse. Ein wunderschöner Garten, gutes Ambiente drinnen, prima Karte, ein imposanter Weinkeller. Auch das «Gallo d’Oro» gleich neben unseren Büros in Lugano besuche ich regelmässig. In Bellinzona begeistert mich die Küche von Lorenzo Albrici im «Locanda Orico».

Sie mögen nicht nur die Küche. Sie mögen auch die Köche.

Gute Köche faszinieren mich. Ich bewundere die Leidenschaft, mit der sie arbeiten. Der Feelgood-Faktor ist für mich bei einem Restaurantbesuch sehr wichtig. Kürzlich habe ich den Geburtstag meiner Partnerin bei Silvio Germann im «Mammertsberg» am Bodensee gefeiert. Das war reine Poesie für uns!



Cornèrcard setzt auf Gastronomie und ist deshalb auch Presenting Partner von «Bella Italia».

Wir identifizieren uns mit dem Thema, wollen Verwöhnmomente schaffen. Unsere Karte soll in besonderen Momenten unserer Kunden dabei sein.

Cornèrcard ist zusammen mit Mercedes-Benz neu auch Presenting Partner der «GaultMillau Garden Party».

Ich war im vergangenen Jahr erstmals an der Garden Party und völlig fasziniert: vom unglaublichen Set-up, von der Nähe zu den Köchen, vom Ambiente. Wer von den Chefs einen guten Tipp will, kriegt ihn auch. Wir sind stolz, dabei sein zu dürfen, und freuen uns schon sehr auf die Garden Party im August.

1/3 Fabio Barbaglini, Küchenchef im «Grotto della Salute», kocht seit seinem 14. Lebensjahr. Foto: Nik Hunger

Sie sind auch Golfer – mit beneidenswertem Handicap 11. Ihre Lieblingsplätze?

The Datai Langkawi in Malaysia, entworfen von Ernie Els, Bernhard Langers Île aux Cerfs auf Mauritius. Und natürlich zähle ich auch den Golf Club Lugano in Magliaso dazu, sonst kann ich mich im Clubhaus nicht mehr blicken lassen (lacht). Der Platz ist eher kurz, aber schwierig; es ist nicht leicht, hier sein Handicap zu spielen. Doch wir sind verwöhnt: Auf dem Golfplatz in Lugano kann man auch im Winter spielen.

Im Tessin kennt jeder die Familie Cornaro, die Cornèr Bank und die Cornèrcard. In der Deutschschweiz ist der Bekanntheitsgrad tiefer.

Nicht jeder kennt unsere Bank, aber viele kennen unsere Karten! Cornèr ist seit bald 75 Jahren im Private Banking tätig, aber Dottore Cornaro entdeckte in den 1970er-Jahren die Welt der Kreditkarten. Die Bank of America, gegründet übrigens von einer italienischen Familie, suchte einen Partner in Europa, um die Akzeptanz bei Restaurants, Hotels und Geschäften zu erhöhen, und entschied sich für uns. 1975 brachten wir die erste Visa-Kreditkarte in die Schweiz. Die Visacard von Cornèrcard hat sich zu einem starken Brand entwickelt.

Was kann Cornèrcard, was andere Kreditkarten-Unternehmen weniger gut können?

Wir investieren viel Zeit und Geld ins Training unserer Mitarbeiter im Callcenter, damit wir unsere Kunden optimal bedienen können. Dafür werden wir auch regelmässig ausgezeichnet. Wir sind innovativ, bringen immer wieder neue Karten auf den Markt; wir sind gewissermassen das Entwicklungslabor für Visa Europe.

Sie bieten Inhabern von Platinum-Karten auch einen Concierge-Service an. Was kann der?

Alles. Er stellt für unsere Kunden ganze Reisen zusammen, bucht Flüge und findet auch in gut besuchten Restaurants, wenn immer möglich, eine Lösung. Was eine gute Assistentin kann, muss unser Concierge-Service noch besser hinkriegen.

Die Akzeptanz der Kreditkarten ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Seit Covid getraut man sich, seine Kreditkarten auch für ganz normale Transaktionen und auch bei tieferen Beträgen einzusetzen. Die Kreditkarten sind akzeptiert. Der moderne Mensch begleicht seine Ausgaben mit dem Handy oder mit der Uhr.

Darf man auch Trinkgelder mit der Kreditkarte zahlen, oder muss das bar sein?

Trinkgeld per Karte ist okay.