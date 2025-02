Ana Henriques von Cembra kennt sich aus mit Themen wie Budgetplanung, Sparen und Finanzieren.

Träumen und sich Wünsche erfüllen ist wichtig. Doch wie spendabel sollen und dürfen wir uns selber gegenüber sein? Je nach den individuellen Bedürfnissen und dem persönlichen Lebensstil sind Herzensangelegenheiten nicht ganz billig, wie dieser Blick in den Schweizer Durchschnittshaushalt zeigt.

Ana Henriques ist Finanzexpertin bei Cembra. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Themen wie Budgetplanung, Sparen und Finanzieren. Im Interview gibt sie Tipps, welche Möglichkeiten es gibt, sich seine Wünsche zu erfüllen. Und wie wir dabei den verantwortungsvollen Umgang mit Geld nie aus den Augen verlieren.

Frau Henriques, gibt es eine Faustregel, die besagt, wie viel ich mir meine Wünsche kosten lassen darf?

Ana Henriques: Grundsätzlich ist die sogenannte «50-30-20-Regel» als grober Leitfaden beliebt. Sie empfiehlt das monatliche Nettoeinkommen in drei Teilen zu budgetieren: 50 Prozent für Grundausgaben wie Miete, Lebensmittel, Versicherungen oder Transport. 30 Prozent für Wünsche und Lifestyle, also beispielsweise Reisen, Hobbys, Unterhaltung und Shopping. Und 20 Prozent für die Altersvorsorge und das Ansparen eines finanziellen Polsters. Je nach Lebensphase kann diese Empfehlung an den persönlichen Lebensstil und die individuelle Situation angepasst werden. Aber als einfache Faustregel ist das ein guter Startpunkt.

Mit welchen Möglichkeiten kann eine Bank wie Cembra bei der Finanz- und Budgetplanung helfen?

Je nach Bedürfnis und Ziel bieten wir unseren Kundinnen und Kunden verschiedene Finanzierungs- und Zahlungslösungen sowie Sparangebote an. In jedem Bereich der beschriebenen «50-30-20 Regel» setzen heute viele Menschen auf eines oder mehrere Produkte aus diesen Bereichen. Beispielsweise eine Kreditkarte zum Bezahlen alltäglicher Einkäufe oder zum Buchen der nächsten Ferien. Eine Fahrzeugfinanzierung für das Realisieren von Bedürfnissen rund um Mobilität. Ein Sparkonto mit viel Flexibilität zum Aufbau von Kapital für die Vorsorge oder einen Privatkredit für die Weiterbildung als Investition in die eigene berufliche Zukunft.

Sie sprechen Sparen als Vorsorgemöglichkeit an. Welche Rolle spielt es beim Thema Wünsche?

Das ist sehr individuell. Im besten Fall kann man sparen, um sich Wünsche zu erfüllen und Pläne zu realisieren. Sparen lohnt sich aber eben auch für die Altersvorsorge oder um unvorhergesehene Ausgaben abdecken zu können. So oder so: Je früher man mit dem Sparen beginnt, desto mehr profitiert man auf lange Sicht. Dazu empfiehlt sich, verschiedene Angebote, abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse, zu vergleichen.

« Wir empfehlen, einen Kredit nie für kurzfristige Aktivitäten oder Spontankäufe aufzunehmen, sondern für langfristige Ziele. Ana Henriques, Finanzspezialistin »

Sie erwähnten auch das Thema Kredit. Wofür kann es sinnvoll sein, einen Privatkredit aufzunehmen ?

Grundsätzlich sind Kreditnehmende bei der Verwendung des Gelds, das sie sich leihen, eigenverantwortlich und frei. Sie sind nicht verpflichtet, uns den Verwendungszweck zu nennen. Wir empfehlen einen Kredit nur aufzunehmen, wenn dieser mit einem sinnvollen und langfristigen Ziel oder Zweck verbunden ist. Ergo: keinen Kredit für kurzfristige Aktivitäten oder Spontankäufe aufnehmen.

Was gilt es bei einer Kreditaufnahme sonst noch zu beachten?

Die Kreditvergabe ist in der Schweiz im Gesetz klar und streng geregelt. Das schützt die Konsumentinnen und Konsumenten und ist auch im Interesse der Banken. Cembra setzt sich für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe ein. Jeder Kreditantrag durchläuft eine detaillierte Kreditfähigkeitsprüfung. Der Kredit muss ins Budget passen, das unter Berücksichtigung der persönlichen und finanziellen Situation individuell ermittelt wird.

Was heisst das konkret?

Eine Kreditvergabe erfolgt nur, wenn diese nicht zur Überschuldung der Person führt. Aber auch bei erfolgreicher Kreditvergabe ist es essenziell, die damit verbundenen Kosten im Blick zu haben. Also insbesondere auf die Zinsen zu achten, die man für das Ausleihen des Gelds bezahlt. Die Monatsrate muss man sich fix ins Budget einrechnen, wie die Miete oder die Krankenkasse – so behält man seine Ausgaben im Griff und bewahrt einen finanziellen Spielraum.

Was tun Sie als Bank sonst noch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld?

Wir engagieren uns dafür, unseren Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service und individuelle Lösungen im Rahmen ihres Budgets zu bieten. Darüber hinaus unterstützen wir sie, ihr Wissen rund um Finanzthemen zu erweitern, und stehen ihnen beratend zur Seite. Finanzielle Bildung ist wichtig, um Überschuldung vorzubeugen. Aus diesem Grund arbeiten wir etwa mit der Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) zusammen, um die finanzielle Kompetenz von jungen Menschen zu verbessern und sie zu befähigen, verantwortungsvolle Entscheidungen rund um Geld zu treffen.

Letzte Frage: Welchen Wunsch haben Sie sich zuletzt erfüllt?

Es ist ein Wunsch, der mich schon lange begleitet und den ich mir kürzlich erfüllt habe: die Bootsprüfung. Das Boot fehlt noch, aber manche Träume muss man sich ja noch bewahren ...