Ein Kind verändert nicht nur den Alltag, sondern auch die finanzielle Zukunft. In der Regel steigen die Ausgaben und das Einkommen sinkt – etwa durch Teilzeitarbeit. Das wirkt sich stark auf die Vorsorge aus.

Vorsorgebedürfnisse sind so individuell wie Familie: Darum sollten sie laufend angepasst werden. Foto: Raiffeisen

Darum gehts Familienmodelle mit Teilzeitarbeit führen zu Einbussen bei der Vorsorge

Familien können mit der Säule 3a und Wertschriften Vorsorgelücken vermeiden

Schon vor der Geburt diskutieren werdende Eltern künftige Familienmodelle: Sie planen eine Reduktion der Arbeitspensen, organisieren die Kinderbetreuung in einer Kita oder durch Angehörige und stellen das Budget neu auf. Auch wenn es derzeit finanziell tragbar scheint, muss die Rechnung langfristig betrachtet werden. Denn eine mit Teilzeitarbeit verbundene Lohnreduktion wirkt sich überproportional stark auf die Altersleistungen aus. Es drohen abhängig vom Ausmass der Pensumsreduktion beträchtliche Einbussen in der 1. und noch stärker in der 2. Säule, weil das Schweizer Vorsorgesystem primär auf Vollzeitpensen ausgerichtet ist. Ebenfalls sinkt die Absicherung bei Invalidität und im Todesfall.

Teilzeit reduziert das Alterskapital

Trotz zunehmender Gleichstellung arbeiteten im Jahr 2024 gemäss Bundesamt für Statistik deutlich mehr Frauen (58 Prozent) als Männer (21 Prozent) Teilzeit. Mit tieferen Pensen einhergehende Lohneinbussen haben tiefere Vorsorgeleistungen zur Folge – dies betrifft häufig die Frau. Wer von 100 auf 70 Prozent reduziert, zahlt 30 Prozent weniger in die AHV ein. Bei der 2. Säule fallen die versicherten Lohnbeiträge sogar noch stärker, was das angesparte Alterskapital zusätzlich schmälert. Kommt ein Erwerbsunterbruch dazu, wirkt sich dies noch stärker auf die Altersleistungen aus. Arbeiten beide Elternteile hingegen Teilzeit, sehen die finanziellen Rahmenbedingungen nochmals anders aus – insbesondere beim Pensionskassenguthaben. Es ergibt für Familien daher Sinn, das Thema «Familienmodell» genauer anzuschauen.

Auswirkungen von Teilzeitpensen auf das kalkulierte Pensionskassenguthaben. BVG-Obligatorium, Alter (beide 34 Jahre alt, Pension mit 65), Bruttolohn Frau (100 %): 85’000 Franken, Bruttolohn Mann (100 %): 95’000 Franken, durchschnittliche jährliche Verzinsung: 2 %. Foto: Raffeisen Schweiz, Kompetenzzentrum Vermögens- und Vorsorgeberatung

Familienbudget erstellen

Unabhängig von der Aufteilung von Erwerbs- und Betreuungsarbeit empfiehlt Melanie Näf, Leiterin Fachzentrum Finanzplanung bei Raiffeisen Schweiz, das Familienbudget sorgfältig zu überprüfen und der neuen Lebensphase anzupassen. Gleich bleibt nämlich, dass die persönliche Vorsorge auch bei den neuen finanziellen Herausforderungen nicht in den Hintergrund rücken sollte. Denn Vorsorgen bedeutet nicht nur Sparen fürs Alter, sondern gleichzeitig auch die Absicherung der Liebsten. Vorsorgeexpertin Melanie Näf empfiehlt daher, die nachfolgenden sechs Tipps bei der Vorsorgeplanung zu berücksichtigen.

Tipp 1: 3. Säule investieren statt «parkieren»

Vor der Familiengründung ist das Einkommen oftmals höher, der finanzielle Spielraum grösser. Durch maximale Einzahlungen in die Säule 3a und damit verbundene Steuerersparnisse besteht die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Wer seine Säule-3a-Gelder und Ersparnisse entsprechend dem persönlichen Risikoprofil investiert und nicht nur auf dem Konto parkt, kann langfristig von höheren Renditen profitieren. Das Raiffeisen Vorsorgebarometer 2025 zeigt, dass Familien mit Kindern seltener Wertschriftenlösungen nutzen als Personen ohne Kinder. Dabei wäre gerade in Zeiten eingeschränkter finanzieller Mittel der Zugang zu Renditen aus den Finanzmärkten noch wichtiger für den Vermögensaufbau.

Tipp 2: Vorsorge staffeln

Wichtig ist, mehrere Vorsorgekonten oder -depots zu führen, damit der Bezug der Säule-3a-Gelder später gestaffelt erfolgen kann. Daraus ergeben sich deutliche Steuervorteile. Als Faustregel gilt: Ab einem Sparbetrag von etwa 50’000 Franken ein weiteres Konto eröffnen. Zudem sollte Eltern bewusst sein, dass nur in die Säule 3a einzahlen kann, wer ein AHV-pflichtiges Einkommen hat.

Kostenloses Webinar «Vorsorge clever optimieren – für jede Lebenssituation»

Tipp 3: Risiken finanziell absichern

In vielen Familien trägt eine Person den grösseren Teil des Einkommens bei. Fällt dieser Lohn aufgrund von Invalidität und Tod weg, ist die finanzielle Belastung gross. Eine Erwerbsunfähigkeits- oder Todesfall-Versicherung kann solche Risiken finanziell absichern. Dies gilt auch für die Person, die sich vermehrt um die Kinderbetreuung kümmert, da sie im Ernstfall weniger Vorsorgeleistungen erhält und jüngere Kinder möglicherweise extern betreut werden müssen – auch das kostet Geld.

Tipp 4: Sparen fürs Kind – bereits von Geburt an

Der lange Anlagehorizont bis zur Volljährigkeit der Kinder ist ideal, um Geldgeschenke sowie eigene Beiträge anzulegen – zum Beispiel mit einem Fonds-Sparplan und monatlichem Dauerauftrag. Dank der langfristig höheren Renditen der Finanzmärkte kann eine solide finanzielle Grundlage für den Start ins Erwachsenenleben geschaffen werden.

Tipp 5: Pensum wieder aufstocken

Werden die Kinder grösser, kann das Arbeitspensum oft wieder erhöht werden. Damit steigen die Beiträge in die 1. und 2. Säule, und es entsteht wieder mehr finanzieller Spielraum. Und wer den Maximalbetrag pro Jahr in der Säule 3a nicht ausgeschöpft hat, darf ab dem Jahr 2025 entstandene Lücken bis maximal 7'258 Franken schliessen, falls die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Auch freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse sind unter Umständen möglich und sinnvoll, um Vorsorgelücken zu reduzieren. Dies ist auf dem Pensionskassenausweis ersichtlich.

Tipp 6: Familienmodell berücksichtigen

Paare im Konkubinat sollten ihre Vorsorge besonders sorgfältig planen. In der 1. Säule besteht kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen des Partners oder der Partnerin, und in der 2. Säule muss man es selbst regeln, was allerdings nicht immer möglich ist. Alleinerziehende wiederum müssen sich vor allem gegen Erwerbsausfall absichern.

Fazit: Früh planen, langfristig profitieren

Für Familien gilt also: Wer frühzeitig Budget, Vorsorge und Absicherung anpasst, schützt sich und die Familie langfristig vor finanziellen Engpässen. So bleibt die Vorsorge trotz Teilzeitarbeit stabil.

