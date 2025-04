Foto: Getty Images

Privatkredite sind weit verbreitet: In der Schweiz existieren etwas mehr als 368’800 solcher Verträge mit einem durchschnittlichen Kreditwert von knapp 25’000 Franken.

Rund um Privatkredite gibt es aber viel Unwissen. Und es sind viele Mythen im Umlauf. Zum Beispiel, dass man bei der Aufnahme des Kredits genau angeben muss, wofür man das Geld braucht. Oder dass man sich mit einem Konsumkredit für lange Jahre verschuldet. Wir überprüfen hier acht Mythen rund um das Kreditwesen.

1 Ein Privatkredit ist nur für grosse Anschaffungen wie ein Auto oder eine Wohnung geeignet

Nein. Mit einem Privatkredit lassen sich auch kleinere Anschaffungen finanzieren. Er kann bis zu 80’000 Franken hoch sein und beispielsweise für ein Auto, ein hochwertiges E-Bike, eine Küche oder generell Renovationen und Anschaffungen im Rahmen eines Umzugs eingesetzt werden. Auch Weiterbildungen können Grund für eine Kreditaufnahme sein. Für Wohnungen und Häuser werden selten Konsumkredite aufgenommen, sondern Hypothekarkredite.

2 Sobald man einen Privatkredit hat, ist man für Jahre verschuldet

Nein. Der Kreditnehmer entscheidet, mit welchen monatlichen Raten er einen Kredit zurückbezahlen will – und damit auch wie schnell. So lässt sich längerfristig planen. Die Mindestdauer beträgt 3 Monate, die Maximaldauer 120 Monate. bob Finance ist eines der wenigen Unternehmen, die Kredite bis zur Maximaldauer von 120 Monaten gewähren. Bei einer längeren Laufzeit ist die monatliche Rate tiefer, sie ist insgesamt aber teurer, weil man mehr Zinsen bezahlt. Man kann einen Kredit aber auch jederzeit ohne zusätzliche Kosten schneller zurückbezahlen. Das ist im Schweizer Gesetz so geregelt.

3 Privatkredite sind nur für Menschen mit perfekter Bonität

Bevor ein Kredit bewilligt wird, prüft der Kreditgeber oder die Bank die finanzielle Zuverlässigkeit der Kundin oder des Kunden. Dabei schaut sie auf das Einkommen, bestehende Schulden und ob es in der Vergangenheit Zahlungsprobleme gab – solche Informationen sind in der ZEK (Zentralstelle für Kreditinformation) gespeichert. Das nennt man auch die Bonitätsprüfung. Je besser diese Prüfung ausfällt, desto tiefer sind in der Regel die Zinsen.

4 Man kann nur einen Privatkredit aufnehmen, wenn man keine Schulden hat

Unter gewissen Voraussetzungen ist die Aufnahme eines Privatkredits auch bei bereits existierenden Schulden möglich. Ausschlaggebend ist die Bonitätsprüfung. Um einen Kredit zu erhalten, muss man ein geregeltes Einkommen ausweisen können. Wer eine oder sogar mehrere offene Betreibungen hat, wird nur sehr schwer einen Kredit zugesprochen erhalten. Es ist durchaus möglich, einen bestehenden Kredit abzulösen. Definitiv verboten ist eine Kreditvergabe, falls sie zu einer Überschuldung des Kreditnehmenden führt.

5 Nur Bürger mit Schweizer Pass können einen Privatkredit aufnehmen

Nein, das stimmt nicht. Der Wohnsitz ist bei der Vergabe eines Privatkredits ausschlaggebend. Wer keine Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, muss eine gültige Aufenthaltsbewilligung (B/C) vorlegen. Das Mindestalter, um einen Kredit zu erhalten, beträgt 18 Jahre. Eine weitere Voraussetzung ist ein regelmässiges Einkommen aus einem ungekündigten Arbeitsverhältnis.

6 Privatkredite haben immer versteckte Gebühren

Nein, versteckte Gebühren sind in der Schweiz nicht erlaubt. Das Konsumkreditgesetz verpflichtet Kreditgeber, alle Kosten und Bedingungen eines Kredits klar und verständlich offenzulegen. Dazu gehören der Nettokreditbetrag (ausbezahlter Betrag), der effektive Jahreszins in Prozent, die Gesamtkosten des Kredits, die Ratenhöhe und die Laufzeit sowie alle Nebenkosten wie Bearbeitungsgebühren und Versicherungen. Privatkredite haben im Gegensatz zu einem Leasing den Vorteil, dass sie bei den Steuern abgezogen werden können.

7 Verliere ich meinen Arbeitsplatz, stehe ich vor einem untilgbaren Schuldenberg

Das lässt sich verhindern. Ein Privatkredit kann man durch eine Restschuldversicherung absichern. Diese hilft beim Verlust des Arbeitsplatzes, wenn jemand lange krank oder gar arbeitsunfähig wird.

8 Einen Vertrag für einen Privatkredit muss man persönlich in einem Finanzinstitut unterzeichnen

Nein. Heute bieten verschiedene Kreditgeber die Möglichkeit an, einen Kredit online zu beantragen und abzuschliessen – bob Finance hat einen komplett digitalen Antragsprozess. Das Vorgehen ist einfach: Kundinnen und Kunden können auf der Website den gewünschten Betrag und die Kreditlaufzeit sowie weitere nötige Angaben auf einem Formular eingeben. Direkt nach dem Antrag erhalten sie einen provisorischen Entscheid. Der finale Kreditentscheid erfolgt erst nach einer umfassenden, gesetzeskonformen Kreditfähigkeitsprüfung.

