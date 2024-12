Wie viel kann ich im Online-Casino gewinnen?

In der Schweiz suchen immer mehr Menschen ihr Glück in Online-Casinos. Was du alles wissen musst, damit der Spielspass im Netz nicht nur gross, sondern auch sicher ist, zeigt dir unsere Übersicht.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Swiss4Win

Vor fünf Jahren erlaubte es das neue Geldspielgesetz den Schweizer Spielbanken, online Glücksspiele anzubieten. Seither erleben sie einen Boom. Die Spielerinnen und Spieler können sich zu Hause im Internet oder unterwegs mit dem Handy bei verschiedenen Casino- und Glücksspielen unterhalten, darunter Klassiker wie Roulette und Black Jack bis hin zu beliebten Games wie «Book of Ra» oder «Sweet Bonanza».

Damit das Spiel aber jederzeit ein Spass bleibt, gilt es für die Casino-Spielerinnen und -spieler im Netz, einige wichtige Punkte zu beachten.

Casino-Eintritt

Zuerst gehts um die Anmeldung. Diese erfolgt, indem du ein Spielkonto eröffnest. Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, Wohnsitz in der Schweiz. Ausserdem sollte über dich noch keine Spielsperre oder ein Spielverbot verhängt worden sein. Ist dein Konto eröffnet, kannst du loslegen und Geld einzahlen. In der Regel kannst du dies mittels Banküberweisung, Kreditkarte oder Twint tun. Beim Online-Casino Swiss4Win hast du zudem die Möglichkeit, ohne Einzahlung mit Boni in die Spiele einzusteigen (mehr dazu weiter unten).

Geld-Budget

Es ist einer der wichtigsten Punkte beim Zocken: Wie viel Geld will und vor allem kann ich investieren? Das Stichwort heisst «Verantwortungsvolles Spielen». Damit ist gemeint, dass sich eine Spielerin oder ein Spieler ein monatliches Verlustlimit setzt. So stellst du sicher, dass du die finanzielle Situation stets im Blick hast. Dies ist beim Gewinnen und Verlieren gleichermassen wichtig: Beim Verlieren, damit du nicht immer noch mehr und noch mehr einschiesst, bis dir Fortuna endlich hold ist. Und beim Gewinnen, dass du nicht überschwänglich wirst und in der Euphorie unkontrolliert hohe Beträge setzt.

Zeit-Budget

Was fürs Finanzielle gilt, ist im Online-Casino auch hinsichtlich Zeit zu beachten. Damit deine Spielsession nicht ausufert, lohnt es sich, klare Zeitlimits zu definieren.

Boni-Einsatz

Wer nicht gleich mit echtem Geld spielen möchte, findet in Boni die perfekte Gelegenheit, die Online-Casino-Games erst mal näher kennenzulernen, ohne gleich ein Risiko einzugehen. Swiss4Win bietet zum Beispiel Willkommensangebote für neue Spieler, einschliesslich eines No Deposit Bonus von bis zu 150 Freispielen, den du erhältst, indem du dein Spielkonto verifizierst und dich einloggst. Mehr dazu erfährst du via Box oben.

Gewinn-Möglichkeiten

Online-Casinospiele lassen das Spielglück von Zufallsgeneratoren bestimmen, mit dem Ziel, zufällige und damit faire Ergebnisse zu gewährleisten. Zu den Eigenschaften eines Online-Casino-Games zählt auch der Return to Player (RTP). Dieser Faktor gibt an, welcher Prozentsatz der Einsätze eines Spiels über einen längeren Zeitraum an die Spieler zurückgezahlt wird. Ein RTP von 96 Prozent beispielsweise heisst, dass von 100 Franken, die für ein Game gesetzt werden, im Durchschnitt 96 Franken als Gewinn an eine Spielerin an einen Spieler zurückfliessen.

Sicherheits-Aspekt

Ganz wichtig ist der Aspekt Sicherheit. Sprich: Setze ausschliesslich auf Online-Casinos, die im Besitz einer gültigen Spiellizenz von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) sind. Der Hinweis darauf findet sich in der Fusszeile der entsprechenden Homepage. Zu beachten ist auch, ob sich ein Online-Casino explizit für den Aspekt des verantwortungsvollen Spielens einsetzt. Die gute Nachricht: Weil der Sektor durch das Geldspielgesetz hierzulande streng reglementiert ist, gelten Schweizer Online-Casinos als sehr sicher. Bei Swiss4Win kannst du zudem einen Selbsttest absolvieren, der dir dabei hilft, dein Spielverhalten einzuordnen.