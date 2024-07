Um mit Krediten eine stabile Rendite zu erzielen, muss man kein Banker sein. Eine Schweizer Firma lässt sich in die Zahlen schauen. Lohnt sich der Einstieg in das Geschäft mit dem Verleihen von Geld?

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Switzerlend AG

Aktien, Fonds oder ETFs – was zunächst als lukrative Geldanlage schien, erweist sich im Nachhinein oft als deutlich weniger rentabel als gedacht. Schuld daran sind neben den teils grossen Wertschwankungen auch nicht einkalkulierte Gebühren und Kosten. Geringe Verkaufserlöse, laufende Verwaltungskosten, Verkaufsprovisionen und dergleichen werden gerne verdrängt. Doch was hat das angelegte Geld wirklich erwirtschaftet? Oft ist das im Depot gar nicht ersichtlich. So wird aus mancher Traumrendite ein leeres Versprechen.

Crowdlending-Anlagen im Check

Die Schweizer Plattform lend.ch macht eine direkte Anlage in Kredit möglich. Damit wird das Kreditgeschäft – so alt wie das Geld selbst – aus dem Bankenmonopol herausgelöst.

Die Digitalisierung macht es möglich, als Privatperson ganz einfach in Hunderte von Krediten zu investieren. Doch lohnt sich die Investition? Historisch kann lend.ch, unabhängig geprüft durch externe Finanzaudits, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,3% nach Ausfällen ausweisen. Damit spricht man Anleger an, die nicht auf eine Verzehnfachung ihres Investments innert kurzer Zeit aus sind. Statt leerer Versprechungen gibt es ein gutes Verhältnis von Risiko zu Ertrag für den Anleger.

Bessere Zinsen für alle lend.ch bringt Anleger direkt mit Kreditnehmern zusammen. Dabei profitieren beide Seiten von einem fairen und transparenten Geschäftsmodell. Über 93'000 Schweizer Kunden haben der Plattform bereits ihr Vertrauen geschenkt.

Was macht die Geldanlage in Kredite so interessant?

Solide Rendite statt grosser Versprechungen, so das Credo. Sichere und rentable Anlagemöglichkeiten sind heutzutage rar. Die Aktienmärkte schwanken stark, die Immobilienpreise sind in die Höhe geschnellt und die Sparzinsen sind kaum der Rede wert. Wir haben dem Marktführer für Privatkredite, der mittlerweile auch Geschäftskredite und Hypotheken vergibt, in die Karten geschaut.

Nachhaltiger Erfolg: Historisch und unabhängig belegt, erwirtschaftet man auf lend.ch durchschnittlich 4,3% pro Jahr. Die Rendite schwankt zwar leicht von Jahr zu Jahr, aber rasante Kurssprünge und starke Verluste wie an der Börse gab es selbst zu Corona-Zeiten bei lend.ch nicht. In den beiden letzten Jahren lag die Rendite zwischen 4,15% und 4,51%.

Diversifikation: Risiko streuen! Mit lend.ch kannst du in eine Vielzahl von Krediten investieren, verteilt auf verschiedene Kreditarten und Kreditnehmer. So minimierst du das Ausfallrisiko und sicherst dir eine stabile Rendite. Zudem sind Kredite unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Firmen oder Branchen.

Risikomanagement: Die Anleger können frei entscheiden, in welche Risikoklassen der Kredite sie investieren. Ausserdem sind die meisten Darlehen zusätzlich abgesichert, zum Beispiel mit einer Ratenausfallversicherung oder einer Belehnung der Immobilie des Kreditnehmers. Manchmal auch durch eine Solidarbürgschaft. Zudem wird jeder Kreditnehmer, wie gesetzlich vorgeschrieben, sehr genau geprüft.

Hohe Liquidität: Kredite mit monatlicher Rückzahlung bieten eine hohe Liquidität, da dein Geld nicht über die gesamte Laufzeit fest gebunden ist. lend.ch bietet dir die Möglichkeit, die Rückflüsse automatisiert neu anzulegen.

Sicherheit und Regulierung: lend.ch ist in der Schweiz ansässig, ein regulierter Finanzintermediär und bietet ein hohes Mass an Sicherheit. Ausgezahlt wurden bereits fast 360 Millionen Franken.

Bewährtes Konzept: Das Crowdlending-Konzept hat sich bei lend.ch seit über acht Jahren bewährt und ist weltweit etabliert. Vor allem institutionelle Anlagefirmen nutzen es im grossen Stil. Es steht aber auch Kleinanlegern offen.

Transparente Gebühren: Die Gebühren sind niedrig und transparent. Im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Aktien oder Investmentfonds sind die Kosten deutlich geringer.

Geringer Verwaltungsaufwand: Auch ohne Finanzmanagement-Studium kann ähnlich wie beim Onlinebanking bequem und einfach angelegt werden. Die Auswahl und Verwaltung der Investitionsprojekte können automatisiert werden.

Investition in Schweizer Franken: Alle Kredite bei lend.ch werden in Schweizer Franken an in der Schweiz ansässige Personen oder Firmen vergeben. Genauso werden Gewinne in Schweizer Franken erwirtschaftet. Somit gibt es kein Währungsrisiko.

Noch Vertrauen in die Bank?

Man möchte vermuten, dass Kreditnehmer auf Crowdlending Plattformen eine niedrige Zahlungsmoral haben oder woanders keinen Kredit bekommen würden. Letzteres ist manchmal der Fall. Allerdings nicht aufgrund der Bonität, sondern aus einem Zusammenspiel vieler Faktoren, die manche Kreditnehmer durchs Raster der Banken fallen lassen. Fast immer sind die Kreditzinsen bei Banken aber im Vergleich einfach zu hoch. Die Ausfallraten liegen auf lend.ch in den letzten Jahren bei unter einem Prozent. Entgegen vieler internationaler Plattformen gibt es auf lend.ch ausschliesslich Schweizer Kreditnehmer.

Die Zahlen sprechen für sich. Neben fast 10'000 Privatanlegern vertrauen auch grosse institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Stiftungen auf lend.ch. Stetig kommen neue Anleger dazu, die sich so eine solide Rendite ohne viel Stress sichern.

So wird man Anleger auf lend.ch Du brauchst dafür bloss dein Smartphone, ein Ausweisdokument und ca. 5–7 Minuten Zeit. Fülle das Online-Formular aus und bestätige deine E-Mail-Adresse. Klicke anschliessend im Dashboard auf «Jetzt verifizieren» und vervollständige deine persönlichen Angaben. Mit IDnow verifizierst du dich innert weniger Minuten online.

Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt (Art. 3 Abs. 1 lit. n UWG).