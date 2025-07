Eine einfache Faustregel hilft, die eigenen Finanzen im Griff zu behalten: Die 50/30/20-Regel teilt das Einkommen in drei simple Kategorien auf. Blick erklärt dir, wie es geht.

1/4 Es gibt oft einen Grund, um Geld zu sparen. Foto: Shutterstock

Olivia Ruffiner Redaktorin

Ob Ferien, Hochzeit oder ein neuer Fernseher: Es gibt oft einen Grund zu sparen. Doch im Alltag verliert man schnell den Überblick über die eigenen Finanzen. Abhilfe schafft eine einfache Regel.

Die 50/30/20-Regel ist eine simple Strategie, um die eigenen Finanzen im Griff zu behalten. Sie geht zurück auf die amerikanische Senatorin Elizabeth Warren (75) und ihre Tochter Amelia Warren Tyagi (52). Das Gespann beschreibt die Regel in ihrem gemeinsamen Buch: «All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan» (zu Deutsch: Dein ganzer Wert – Der ultimative Geldplan für das ganze Leben).

Foto: Shutterstock

Der erste Schritt ist es, das monatliche Einkommen zu ermitteln. Um es anschaulicher zu gestalten, nehmen wir als Beispiel die fiktive Person Noah hinzu, der Elektriker ist. Gemäss jobs.ch verdient der 30-Jährige in der Schweiz als solcher durchschnittlich 65'580 Franken pro Jahr, also 5'465 Franken im Monat. Mit Abzügen bleiben gut 4'900 Franken.