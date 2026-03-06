Alle kennen «Der kleine Prinz», «Jim Knopf» oder «Globi». Es gibt unzählige Kinder- und Jugendbücher. Am Frauentag stellen wir euch Kinder- und Jugendbücher mit starken Frauenfiguren vor.

Alexandra Bader Praktikantin

Pippi Langstrumpf

Autorin: Astrid Lindgren, 1945-1948

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Der schwedische Klassiker. Die enorm starke und aussergewöhnliche Pippi lebt zusammen mit ihrem Äffchen «Herr Nilsson» und dem Pferd «kleiner Onkel» in der Villa Kunterbunt. Laut Pippi ist ihre Mutter gestorben und ihr Vater König einer Südseeinsel, weshalb sie ohne Aufsicht lebt. In den drei Bänden erlebt Pippi zusammen mit ihren Nachbarskindern Tommy und Annika immer wieder neue Abenteuer.

Die drei !!!

Herausgeber: Franckh-Kosmos-Verlag, seit 2006

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Das weibliche Pendant zu den «drei ???». Die Detektivinnen Kim, Franzi und Marie stellen sich in jedem Buch einem neuen Fall und lösen knifflige Rätsel. Anders als die «drei ???» leben die drei !!! in einer fiktiven deutschen Stadt. Ihre Fälle lösen sie jedoch auf eine ähnliche Art wie die Jungs.

Ronja Räubertochter

Autorin: Astrid Lindgren, 1981

Altersempfehlung: ab 9 Jahren

Ein weiterer Klassiker der schwedischen Kinder- und Jugendbuchautorin. Ronja ist die Tochter eines Räuberhauptmanns und wächst mit dessen Bande auf der Mattisburg im Mattiswald auf. Das Buch handelt davon, wie sich die mutige Ronja mit dem Sohn einer befeindeten Räuberbande anfreundet und gemeinsam mit ihm wegläuft.

Momo

Autor: Michael Ende, 1973

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Das Waisenmädchen Momo lebt alleine in einer Ruine. Im Kampf gegen die grauen Herren ist sie auf sich alleine gestellt. Die grauen Herren sind Agenten von der Zeit-Spar-Kasse. Mit ihrem Auftauchen beginnen alle Menschen, Zeit zu sparen. Da sich Momo dagegen wehrt, wird sie von den grauen Herren verfolgt. Mit der Schildkröte Kassiopeia an ihrer Seite muss Momo den Menschen die Zeit zurückgeben, da sie die Einzige ist, die dies tun kann.

Lola

Autorin: Isabel Abedi, 2004-2014

Altersempfehlung: ab 9 Jahren

Die Buchreihe handelt von der willensstarken und fantasievollen Lola, die gemeinsam mit ihrer Familie in Hamburg lebt. In den Büchern geht es um verschiedene Abenteuer, die Lola erlebt. Diese strecken sich von Themen wie Freundschaft und Liebe bis zu ernsten Angelegenheiten wie Verbrecherjagden und Detektivarbeiten.

Martys erstes Geld

Autorin: Mara Harvey, 2021

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Das Buch erklärt Kindern, wie man richtig mit Geld umgeht und was Lohngleichheit ist. Durch Aufgaben und anhand von Reimen lernen Kinder, dass Geld verdient werden muss und nicht auf Bäumen wächst.