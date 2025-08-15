Fleischstickliebhaber oder Schnitzeljagdfan? Am 19. August kommen beide auf ihre Kosten – und werden doppelt belohnt: mit purem Vergnügen und purem Gold. Wir erklären dir, wie die Malbuner Goldschatzsuche von Blick und Energy Social funktioniert!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Malbuner

Nach der Rückkehr aus den Sommerferien herrscht Goldgräberstimmung: Am kommenden Dienstag steigt mit der Malbuner Goldschatzsuche von Radio Energy und Blick eine rasante Schnitzeljagd, bei der die Gewinnerin oder der Gewinner einen Goldstick im Wert von 3000 Franken abräumen kann.

Das Spektakel steigt in der Region Zürich – und du kannst live dabei sein! Der Clou dieser Schatzsuche: Die beiden Energy-Moderatoren und Gold-Hosts Nadia Goedhart (30) und Sandro Galfetti (39) von Energy Zürich sind am 19. August den ganzen Tag unterwegs und liefern dir auf den Social-Media-Kanälen von Energy wertvolle Hinweise auf den Zielort.

Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (32) die Schnitzeljagd, sie kennt den Zielort im Gegensatz zu Nadia und Sandro allerdings nicht. Im Liveticker auf blick.ch verrät sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber laufend, was sie alles herausgefunden hat.

«Snack dich Goldig»: jetzt mitmachen! Snacken lohnte sich noch nie so sehr wie jetzt: Nebst der Malbuner Goldschatzusche von Blick und Energy Social und dem Malbuner Gold-Quiz hast du auch in jeder Packung Malbuner Party Sticks die Chance, Goldpreise im Wert von insgesamt 50'000 Franken zu gewinnen. Die beliebten Fleischsticks sind an Partys, Apéros oder in der Pause als Snack für Zwischendurch seit fast dreissig Jahren der Renner. Nun hast du mit jedem Kauf die Chance, im Päckli einen von 10 goldigen Sticks zu finden, den du gegen einen echten Goldstick im Wert von 3000 Franken eintauschen kannst. Oder du scannst den QR-Code deiner Packung und nimmst am Gold-Jackpot teil. Insgesamt geht es um Preise im sagenhaften Gesamtwert von 50'000 Franken. Viel Glück!

Zielort herausfinden und Finalfrage beantworten

Social Media und Liveticker verfolgen lohnt sich am Schatzsuche-Tag also, denn diese Tipps helfen dir dabei, den Zielort der Malbuner Goldschatzsuche herauszufinden. Wer diesen schnell errät und zuerst dort eintrifft, drückt den Buzzer – und beantwortet die Finalfrage um den begehrten Goldstick. Dessen Wert kann sich sehen lassen: Die 3000 Franken entsprechen in etwa sechs Goldvreneli.

Eine so lukrative Schnitzeljagd gab es hierzulande vermutlich noch nie. Und fürs grosse Spektakel ist alles angerichtet. Darum: Pack deine Chance auf das Edelmetall, und mach mit, wenn es am kommenden Dienstag heisst: Go for Gold! (Mindestalter für die Teilnahme: 18 Jahre)

Gold-Hosts Nadia und Sandro von Energy sind am 19. August den ganzen Tag unterwegs und liefern wertvolle Hinweise. Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (l.) die Schnitzeljagd. Foto: Christian Grund

Mitmachen auf einen Blick

Live & Social: Die Malbuner Goldschatzsuche startet am 19. August um 9 Uhr. Auf Energy Social findest du den ganzen Tag wertvolle Hinweise zum Zielort von Nadia und Sandro.

Die Malbuner Goldschatzsuche startet am Auf findest du den ganzen Tag wertvolle Hinweise zum Zielort von Nadia und Sandro. Online: Den ganzen Tag kannst du die Schatzsuche im Liveticker auf blick.ch mitverfolgen. Dort wird es zudem noch eine weitere Möglichkeit geben, an der Jagd auf das Gold mitzumachen.

Den ganzen Tag kannst du die Schatzsuche im mitverfolgen. Dort wird es zudem noch eine weitere Möglichkeit geben, an der Jagd auf das Gold mitzumachen. Partystickpackung: In jeder Packung hast du die Chance auf einen goldenen Stick oder auf den prallvollen Goldjackpot (mehr dazu siehe Box).