Verbrennungen und Gehörschädigungen sind die häufigsten Verletzungen bei Feuerwerksunfällen. Schlimme Verletzungen der Ohren seien Schäden im Innenohr, sagt David Bächinger (34) von der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Zürich. «Sie können zu Tinnitus oder dauerhaftem Hörverlust führen.»

Rolf Meier (59) von der Beratungsstelle für Brandverhütung kennt die wichtigsten Sicherheitsregeln, um das Risiko solcher Unfälle zu verringern.

1 Finde einen geeigneten Untergrund für das Feuerwerk

Der Boden, auf dem man ein Feuerwerk zündet, sollte gemäss Rolf Meier stabil sein. Das heisst: eben und fest. «Es muss nicht zwingend Asphalt sein», sagt er. Ein Rasen könne genügend stabil sein, damit beispielsweise ein Vulkan oder eine Batterie nicht umkippe.

Vulkane können auch auf einer Wiese gut positioniert werden, wie hier vor einigen Jahren in St. Gallen.

2 Zünde Raketen aus einer sicheren Abschussvorrichtung

Die an den Verkaufsstellen angebotenen Abschuss-Rohre oder -Stäbe seien für Raketen am sichersten, sagt Meier. «Am besten lässt man sich beim Kauf des Feuerwerks beraten.» Flaschen als Abschussvorrichtung zu benutzen, sei eine schlechte Idee. «Sie sind instabil und können leicht umkippen.» Ebenfalls gefährlich seien zu enge oder verbogene Rohre. Der Feuerwerkskörper kann beim Abschuss darin steckenbleiben und in der Nähe einer Person explodieren. Grob fahrlässig und extrem gefährlich sei auch das Abfeuern von Feuerwerk direkt aus der Hand, warnt der Experte.

3 Transportiere Feuerwerkskörper niemals in der Hosentasche

Die chemischen Substanzen in Feuerwerkskörpern reagieren empfindlich auf Reibung, Schläge, Wärme oder Elektrostatik – auch jene in kleinen Knallkörpern. Meier sagt: «Sie können deshalb sehr leicht ausgelöst werden und explodieren, wenn man sie in der Hosen- oder Jackentasche trägt.» Schwere Verbrennungen könnten die Folge sein.

Handliche Feuerwerkskörper passen zwar in die Hosentasche, gehören aber nicht dorthin.

4 Nähere dich nicht zu früh einem Blindgänger

Das Gefährliche bei Blindgängern oder Versagern sei, sagt Meier, dass man nicht genau wisse, welche Bestandteile schon verbrannt seien und welche nicht. «Das macht ihr Verhalten bei erneuten Zündversuchen unberechenbar, weshalb wir generell davon abraten.» Um ganz sicher zu sein, dass er nicht mehr zündet, kann man einen Blindgänger über Nacht liegengelassen, am nächsten Tag mit Wasser übergiessen und anschliessend der Verkaufsstelle zurückbringen. Bei Feuerwerkskörpern, die explizit zwei Zündungen hätten, sei die Ersatzzündung entsprechend gekennzeichnet, so Meier. «Ist das der Fall, kann man nach 15 Minuten einen zweiten Zündversuch machen.»

5 Sei vorsichtig bei trockenem und windigem Wetter

Grundsätzlich ist es gemäss Experte wichtig, vor dem Abfeuern zu prüfen, ob ein Feuerverbot gilt aufgrund von Waldbrandgefahr. Doch nicht nur trockenes Wetter sei gefährlich. «Bei starken Winden muss man vorsichtig sein, weil sie das Feuerwerk in eine ungewünschte Richtung lenken oder weit wegtragen können.»

