Der Velo-Boom in der Schweiz hält an: Im vergangenen Jahr hat der allergrösste Teil der Zählstellen auf Schweizer Strassen einen Zuwachs an Velofahrerinnen und Velofahrern verzeichnet. Teilweise wurden gar die Rekordwerte aus den Pandemie-Jahren übertroffen. Die Organisation Pro Velo schätzt, dass 3 Millionen Menschen im Land zumindest ab und zu auf einem Zweirad unterwegs sind – 900'000 mehr als zwölf Jahre zuvor. Im Jahr 2023 sind in der Schweiz knapp 400'000 Velos verkauft worden, davon waren 44 Prozent Elektrovelos.

E-Bikes sind teurer als normale Velos, was angesichts von Motor und Akku leicht nachvollziehbar ist. Deshalb ist es doppelt wichtig, dass das Zweirad richtig gepflegt wird. Damit kann einerseits die Lebensdauer verlängert werden, andererseits bleibt die Sicherheit so gewährleistet. Das hier sind die wichtigsten Tipps.

Effektiv reinigen

Um Korrosion und Schäden vorzubeugen, sollte ein E-Bike regelmässig gereinigt werden, insbesondere, wenn man damit im Gelände oder im Winter auf der Strasse unterwegs ist. Salz, das gegen das Vereisen der Fahrbahnen ausgebracht wird, bleibt länger liegen und kann bei nasser Fahrbahn das Velo verschmutzen. Das beschleunigt das Rosten von Veloteilen massiv.

Hochdruckreiniger sind bei E-Bikes problematisch: Durch den harten Strahl kann Wasser in den Motor eindringen und ihn beschädigen. Aber auch die Elektronik ist gefährdet. Der hohe Wasserdruck kann zudem an Radlagern Schäden verursachen, er kann Schmierfett aus schwer zugänglichen Kontaktstellen spülen. Es genügt, das Bike mit einem Schlauch, Eimer oder Giesskanne abzuspritzen und mit einem Lappen, einer weichen Bürste oder einem Schwamm abzuwischen. Aufgepasst auch, dass kein Wasser in den Akku gelangt.

Ketten und Übersetzung sollten unbedingt regelmässig gepflegt werden, wenn das Bike in schmutziger Umgebung gefahren wird. Und ein Check und Service durch einen Profi sollte mindestens einmal im Jahr oder alle 3000 Kilometer gemacht werden. Die Profis entdecken möglicherweise Schwachstellen, bevor Probleme auftauchen.

Aufpassen beim Akku

Der Akku ist quasi der Tank des E-Bikes und gehört zu den teuersten Teilen eines E-Bikes. Wer ihn richtig pflegt, erhöht erstens die Lebensdauer und kann zweitens mit einer einzigen Landung längere Strecken fahren. Ein Akku kann zwischen 500 und 1000 Mal geladen werden, bevor er sich nicht mehr für den Alltagsgebrauch eignet.

Einer der grossen Mythen rund um Akkus ist, dass sie vor dem erneuten Laden komplett geleert werden sollen und immer voll geladen werden müssen. Die Lithium-Ionen-Akkus besitzen kein Gedächtnis. Sie müssen auch nicht immer vollständig geladen werden. Und sie können, müssen aber nicht vollständig entladen werden.

Sehr hohe und tiefe Temperaturen schädigen den Akku des E-Bikes. Es sollte im Sommer nicht an der prallen Sonne parkiert werden. Am besten ist es, das E-Bike im Sommer und im Winter in einem Veloraum abzustellen.

Richtig versichern

E-Bikes sind bei Dieben ein beliebtes Gut. Allein von 2022 auf 2023 ist die Anzahl der gestohlenen E-Bikes in der Schweiz um fast 50 Prozent auf knapp 22'000 angestiegen. Dagegen sind Diebstähle normaler Velos zurückgegangen.

Weil E-Bikes teuer sind, lohnt es sich, die eigenen Versicherungen genau anzuschauen. Der TCS schreibt dazu: «Die Hausratversicherung deckt in gewissen Fällen die Risiken Diebstahl, Vandalismus und Feuer sowie Schäden am Velo selbst. Veloversicherungen bieten Schutz gegen Diebstahl und Beschädigungen sowie Hilfe im Fall einer Panne.» Ob man eine spezielle Versicherung für sein E-Bike braucht, klärt man am besten direkt bei seiner Versicherung ab.