Bald geht es in St. Gallen los: zum 82. Mal öffnet die Olma vom 9. bis 19. Oktober ihre Tore. Grund genug, mal wieder bei der grössten Schweizer Publikumsmesse vorbeizuschauen. Ein Ausflug zu Tierschauen, Bratwurst und Brauchtum. Und zu Säulirennen.

Einer der Publikumsmagnete an der Olma ist das Säuli-Rennen. (Archivbild) Foto: KEY

Christian Bauer Reise-Journalist

Bald startet die geliebte Olma-Messe! Da gibt es in der Ostschweiz kein Halten mehr: «Die Olma sind die schönsten elf Tage des Jahres», schwärmt man hier – über so viel Enthusiasmus können Auswärtige meist nur den Kopf schütteln. Doch für die Ostschweizer ist die Herbstmesse die fünfte Jahreszeit, ein Mix aus Produktschau und Oktoberfest im Kleinen – Grund genug, mal (wieder) vorbeizuschauen.

Die vielen Tiere sind ein Highlight, besonders für Kinder und Familien.

Die Olma: Wie entstand die beliebteste Publikumsmesse der Schweiz?

Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1943, erblickte die erste «Ostschweizerische Land- und Milchwirtschaftliche Ausstellung» (Olma) das Licht der Ostschweiz und entwickelte sich schon bald zur grössten Publikumsmesse der Eidgenossenschaft. In den vergangenen Jahren besuchten im Durchschnitt 370'000 Menschen die Messe. Sogar die Politik gibt sich ein Stelldichein: Eröffnet wird die Olma traditionell von einem Mitglied des Bundesrats.

Auch wenn es auf der Schau mittlerweile alles zu bestaunen gibt, was der Markt hergibt (von der Waschmaschine über den neuesten Staubsauger bis zum Espressoautomaten), liegt der Schwerpunkt immer noch auf der Landwirtschaft: Im Olma-Stall gibt es Rinder und Munis zu bestaunen, Landmaschinen können getestet und Braunvieh ersteigert werden, in der Olma-Arena werden Tierschauen durchgeführt. Ein Fokus liegt zudem auf sennischem Brauchtum und bäuerlichem Handwerk. Und eines darf freilich bei keiner Olma fehlen: das Säulirennen in der Arena – ein Publikumsliebling.

Es gibt jedes Jahr ein buntes Programm.

Der Höhepunkt der elftägigen Party ist der Umzug durch die Innenstadt, an dem sich der Gastkanton präsentiert. Der Gastkanton der OLMA 2025 ist das Wallis. Unter dem Motto «WOW WOW WALLIS.» zeigt der Kanton seine Vielfalt – von Produkten und Weinen über Tierrassen bis hin zur Kultur. Höhepunkt ist der grosse Umzug am Samstag, 11. Oktober, mit über 700 Mitwirkenden durch die St. Galler Innenstadt.

Wie jedes Jahr gibt es Tierausstellungen, ein unterhaltendes Rahmenprogramm und über 600 Aussteller mit einem breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

Olma Wurst

Die Olma Wurst gehört zu der wohl berühmtesten Bratwurst der Nation. Rekordverdächtig: Die St. Galler Kalbsbratwurst wurde schon 1438 in den Klosterdokumenten erwähnt – und garantiert auch damals schon ohne Senf gegessen.

Übrigens: Zur Olma-Messe gehören auch ein Jahrmarkt und die (berühmt-berüchtigten) Degustationshallen, in denen reichlich Wein die trockenen Kehlen herunterfliesst. Gute Stimmung.