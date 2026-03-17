Das können AI und Chat GPT nicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draussen in der Natur und in der Gruppe spannend unterhalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hybride Arbeitsmodelle erschweren Mitarbeitenden das Kennenlernen und Einleben im Betrieb

Teamevents fördern Zusammenhalt: Beispiele reichen von Filmdrehs bis Golfspielen

Flexflight fliegt dreimal wöchentlich Zürich-Podgorica, Montenegro als Teamausflugsziel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Tschudi

Das Home Office boomt weiterhin: Hybride Anstellungsmodelle schenken Angestellten die Möglichkeit, auch zu Hause zu arbeiten. Ein Nachteil zeigt sich vor allem in den grossen Konzernen: Die Belegschaft kennt sich kaum noch, und neue Angestellte haben Mühe, sich einzuleben.

Auch frühere gemeinsame Mittagessen oder Drinks nach der Arbeit fallen mit dem Home Office oftmals weg – und damit die Zeit, privat miteinander zu «quatschen» und sich besser kennenzulernen. Näherer Kontakt führt dazu, dass man sich im Betrieb gegenseitig besser unterstützt. Ein Hilfsmittel sind Teamevents – sei es mal nur an einem Tag in den Bergen oder während eines langen Wochenendes in einem der Nachbarländer. Geografie spielt eine Rolle und auch ein schönes Hotel irgendwo, aber die notwendige Bindung untereinander kreiert man mit Teambuilding.

Hier ist eine Liste mit spassigen, sportlichen oder sinnvollen Teamevents. Die Reise geht von Basel nach Wien und von Montenegro in die Westschweiz.

1 Filme produzieren: Lights, Camera, Action

Die Basler Agentur Filmevents organisiert Filmproduktionen für Firmenveranstaltungen. Dazu werden Teams gebildet, die im Wettbewerb gegeneinander einen Film produzieren. Filmevent schlägt die Geschichte vor, stellt die notwendigen Aufgaben zusammen (Drehort, Kostüme, Schauspielerinnen) und unterstützt die Teams dabei, einen Kurzfilm zu drehen. Dieser wird anschliessend geschnitten, mit Musik und Soundeffekten unterlegt, beim gemeinsamen Apéro angeschaut und mit einem Award beehrt.

Infos: www.filmevent.ch

2 In Wien ein Floss bauen

Firmenausflüge in Österreichs Hauptstadt werden in der Regel von Kunst und Kultur dominiert. Wien ist daher auch eine ideale Destination für Mitarbeitenden-Weekends. Als lustiges Kontrastprogramm können Angestellte mit Brettern, Seilen und Autoreifen ein Floss bauen. Alle müssen anpacken und es – sofern es dann seetüchtig ist – mit der Teamflagge auf der Wien, dem Wien-Fluss, ausfahren. Vielleicht reicht es sogar zu einem Wettrudern. Ziel ist die Grillstelle und das gemeinsame Abfeiern der Seefahrerinnen und Seefahrer.

Infos: www.teamgeist.com/at

3 Lego-Challenge: Une bonne idée

Im freiburgischen Villars-sur-Glâne gründeten Claude Gendre und Loris Corbaz, beides Liebhaber von Bergen und Extremsportarten, ihre Agentur Une-Bonne-Idée.ch. Sie bieten originelle Konzepte für partizipative Aktivitäten und Teambuilding an. Ihr Produkt «Lego-Challenge» ist mehr als eine Rückkehr in die Kindheit. Indem sie mit den kleinen, farbigen Steinen und mittels Fantasie und Kreativität gemeinsam Grosses kreieren, werden Mitarbeitende und Vorgesetzte emotional zusammengebracht.

Infos: www.une-bonne-idee.ch

4 In Zypern Sonne tanken und den Strand reinigen

Zypern. Da denkt man an Incentives und Belohnungsreisen mit Badevergnügen und Velotouren. Die Insel bietet lange und wunderschöne Küsten – leider sind aber einige davon mit Plastik und Mikroplastik verschmutzt. Die Agentur Drakos DMC vermittelt, in Zusammenarbeit mit den Behörden, sinnvolle Teamevents, an denen man einzelne Strand- oder Waldgebiete reinigt. Ungewöhnlich, aber gerade von den jüngeren Generationen immer besser verstanden. Das abschliessende BBQ mit Bier, Wein und Musik schmeckt dann umso intensiver.

Infos: www.drakosdmc.com

5 Gemeinsam golfen: Outdoor tut immer gut

Die von der Migros geführte Fungolf organisiert Teambuilding-Events. Spass wird geboten, gerade weil das Angebot auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offensteht, die noch nie Golf gespielt haben. Ein Teaching-Pro begleitet die Veranstaltung, erläutert die Reglemente und zeigt vor, wie man die Schläger hält und einen Ball erfolgreich trifft. Fungolf gibt es unter anderem in Holzhäusern ZG und Oberkirch LU. Die meisten verfügen auch über separate Räumlichkeiten und offerieren ein Catering.

Infos: www.fungolf.ch

6 Montenegro per Katamaran erkunden

Die Adriaküste ist Ziel eines motivierenden Teamausflugs. Die dänische Airline Flexflight bedient Zürich dreimal wöchentlich mit Montenegros Hauptstadt Podgorica. Enddestination ist dann der Jachthafen in Budva, wo je nach Anzahl Mitarbeitenden mehrere Katamarane bereitstehen. Man kann kleine Regattas organisieren, aber zum Abhängen ist Fischen, Schwimmen und das Instagram-Bedienen zielführender. Konzerne wie Holzim und Astrazeneca haben das bereits erleben dürfen.

Infos: www.yachtingadria.com/corporate-sailing

7 Winterpanorama: Wandern und schlitteln

Das «Kempinski Palace Engelberg» führt auch das Frutt Mountain Resort (114 Zimmer). Auf 2000 Metern über Meer bietet sich dort ein beeindruckendes Bergpanorama. Hier fällt es den Verantwortlichen von Firmen leicht, ihre Mitarbeitenden zu motivieren, mit ihnen zu feiern und einfach danke zu sagen. Frutt Events führt allerlei aktive Teamevents durch, ob im Freestyle-Park, auf den gefrorenen Seen, auf dem Schlittelweg oder entlang von Winterwanderwegen oder Schneeschuhtrails.

Infos: www.fruttmountainresort.com/events/team-events

8 Mit GPS: Schatzsuche auf Ibiza

Einen Schatz suchen und dabei die Insel touristisch kennenlernen: Das bietet eine Agentur auf Ibiza an. Jedes Team erhält ein iPad, auf dem eine Spiel-App installiert ist. Auf ihrem Rundgang navigieren die Teams zu den Etappenorten, erfreuen sich dabei an den Sehenswürdigkeiten und müssen teils mittels Kurzvideos übermittelte Fragen beantworten. Die Challenge wird in einer Kontrollzentrale in Echtzeit überwacht; am Zielort gibt es handgemachte lokale Pralinen zur Versüssung – und die Preisverleihung.

Infos: www.freshactivities.com



