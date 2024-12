Man kennt es: Erst ist der Dezember ewig weit weg, dann plötzlich steht Silvester vor der Tür – und es ist genau nichts organisiert. Kein Tisch im schicken Restaurant reserviert, keine Einladung angenommen oder ausgesprochen, keine Feuerwerksraketen gekauft.

Bevor nun aber Panik aufkommt: Denk dran, manchmal sind die besten Erlebnisse die, die ungeplant passieren. Spontanität bringt Schwung in den Abend, und die Möglichkeiten sind überraschend vielfältig. Ob du mit der Familie unterwegs bist, in die Natur flüchtest oder dich doch mitten ins Stadtgetümmel stürzt – es gibt immer etwas, das du auf die Schnelle unternehmen kannst.

Hier sind 11 Ideen, wie du den Jahreswechsel auch ohne Plan unvergesslich machst:

Mit Kindern unterwegs: Was jetzt?

1 Feuerwerk vom Hügel aus anschauen

Du hast nichts organisiert, aber die Kleinen wollen trotzdem ein Feuerwerk sehen? Kein Problem! Schnapp dir eine Decke, warme Jacken und die Thermoskanne und zieh los zu einem nahe gelegenen Aussichtspunkt. In Zürich der Uetliberg, in Bern der Gurten, in Luzern der Sonnenberg – überall gibt es Hügel mit toller Aussicht auf die funkelnden Spektakel, ohne dass du mitten im Getümmel bist.

2 Laternenwanderung und Glühweinstopp

Keine Lust, zu Hause zu bleiben? Bastelt schnell ein paar Laternen (oder nehmt Taschenlampen) und macht euch auf zu einem nächtlichen Spaziergang. Unterwegs findet ihr vielleicht einen Glühwein für die Grossen und heissen Tee für die Kleinen, besonders wenn ihr euch in Richtung der Innenstädte aufmacht. Oder nehmt die Heissgetränke gleich selber in der Thermosflasche mit.

3 Schweizer Bräuche kennenlernen

Es gibt einige Schweizer Traditionen an Silvester, die ihr bestimmt noch nicht kennt: So geht es zum Beispiel an Silvester in Laupen beim «Achetringele» um die Verscheuchung von Geistern und Dämonen und in Appenzell sind die Silvesterchläuse unterwegs, die mit kunstvoll gestalteten Kopfbedeckungen durch die Strassen ziehen. Auch brennen in der Silvesternacht mancherorts Höhenfeuer, an denen es sich familiär und feierlich ins neue Jahr feiern lässt.

Naturliebhaber: Raus ins Freie!

4 Sternenhimmel statt Feuerwerk

Für alle, die dem Lärm entfliehen wollen: ab in die Natur! Sucht euch einen dunklen Ort ausserhalb der Stadt – etwa den Creux du Van, den Aletschwald oder einfach ein ruhiges Plätzchen am See. Kein Feuerwerk kann mit der Ruhe und Schönheit des Sternenhimmels mithalten. Und keine Sorge, Thermoskannen sind die wahren Partyretter.

5 Spontanes Wintergrillen

Ja, auch im Winter funktioniert Grillieren! Schau nach einem öffentlichen Grillplatz in deiner Nähe – viele Parks und Wälder in der Schweiz haben diese, z. B. im Zürcher Stadtwald oder am Genfer Seeufer. Würste, Brot und ein paar Laternen oder Lichterketten genügen, um eine improvisierte Mini-Silvesterparty draus zu machen. Wichtig: Holz oder Kohle nicht vergessen!

6 Schlittschuhlaufen mit Mitternachtsflair

Viele Winter-Eisbahnen haben an Silvester länger geöffnet. Ob in Luzern am Eiszauber, auf dem Bundesplatz in Bern oder in kleineren Städten – Schlittschuhlaufen unterm Sternenhimmel ist eine wunderbare Art, das Jahr ausklingen zu lassen. Das macht auch mit Kindern grossen Spass.

Für Feierlustige: Rein in den Trubel

7 Silvester in der Stadt – einfach mittendrin

Viele Städte bieten öffentliche Feiern, die keine Anmeldung erfordern. In Zürich kannst du das legendäre Feuerwerk über dem See geniessen – such dir einen Platz am Bellevue oder Bürkliplatz und geniess die Stimmung ums Seebecken. In Basel gibts rund um den Münsterplatz oft spontane Partystimmung, und in Genf lockt die Promenade mit Live-Musik und Food-Ständen. Einfach hingehen und mitfeiern, überall ist etwas los!

8 Spontan in den Club oder die Bar

Kein Ticket, kein Problem! Viele Bars und Clubs lassen an Silvester auch Kurzentschlossene rein – zumindest bis sie voll sind. Mach dich etwas zurecht und zieh durch die Stadt: In allen grösseren Städten findest du immer eine Party, die dich und deine Feierlaune willkommen heisst.

Für die, die es ruhiger mögen

9 Kinoabend mit Neujahrsflair

Noch keinen Plan? Ab ins Kino! Viele Kinos haben an Silvester geöffnet, einige bieten sogar einen Countdown oder ein Glas Sekt nach der Vorstellung oder zeigen spezielle Silvesterfilme. Schau dir die Programme an – vielleicht läuft ein schöner Klassiker, der dir den Einstieg ins neue Jahr versüsst.

10 Spontaner Wellnessabend

Keine Lust auf Feuerwerk, Kälte oder Menschenmassen? Verständlich! Dann ab in die nächste Therme – viele haben an Silvester bis spät geöffnet. Die Tamina Therme in Bad Ragaz oder das Solebad in Zürich laden ein, das alte Jahr ganz entspannt ausklingen zu lassen. Einfach Handtuch schnappen und los geht’s!

Für alle, die gar nicht wissen, was sie wollen

11 Der «Lass dich treiben»-Plan

Manchmal sind die besten Erlebnisse die ungeplanten. Geh einfach raus, lauf durch die Stadt, setz dich an den nächsten Glühweinstand oder folge der Musik. In grösseren Städten wie Bern, Basel oder Zürich findest du garantiert Orte, wo gefeiert wird – auch ohne Einladung. Und wenn nicht? Dann mach dein eigenes kleines Silvester mit Leuten auf der Strasse, die genauso spontan unterwegs sind wie du.

Fazit:

Keine Panik, wenn der Silvesterabend unvorbereitet naht – oft sind die spontanen Erlebnisse die besten. Ob du dich treiben lässt, die Natur geniesst oder einfach mit anderen Feierlustigen die Nacht zum Tag machst: Das neue Jahr kommt so oder so. Sogar, wenn du dich mit gutem Gewissen dazu entschliesst, einfach nur zu Hause zu bleiben.

Frohes neues Jahr!