Ob im Verein, in der WG oder am Quartierfest – in der Schweiz wird Zusammenhalt gelebt. Dieses Miteinander wollen wir feiern. Bewerbt euch jetzt: Zeigt, was eure Gemeinschaft besonders macht, und werdet Teil der neuen Feldschlösschen-Kampagne. Weil es auf uns ankommt.

1/5 Es sind die kleinen und grossen Augenblicke, die uns verbinden – weil wir sie gemeinsam erleben. Wie der spontane Grillabend mit der Nachbarschaft ... Foto: Getty Images

Bei uns in der Schweiz ist es nicht der grosse Auftritt, der zählt. Es sind die kleinen Dinge. Die Gesten, die niemand verlangt, aber alle schätzen. Das Miteinander, das nicht geplant werden muss, weil es einfach dazugehört. Von den Alpen bis ins Mittelland, von kleinen Dörfern bis in die Städte: Überall treffen sich Menschen, helfen einander, lachen miteinander, feiern gemeinsam und halten so das Land zusammen. Denn auf uns kommt es an.

Laut einer repräsentativen Studie von Feldschlösschen ist der Zusammenhalt für die Schweizer Bevölkerung ein unverzichtbarer Wert. Nur 4 Prozent der Befragten empfinden ihn als (eher) unwichtig. Über 90 Prozent sind mit der Grösse ihres Freundeskreises zufrieden und können sich auf Personen in ihrem Umfeld verlassen.

Der Geist des Miteinanders

Die über 100’000 Vereine sind dabei ein Herzstück unserer Kultur. Ob Chöre, Schützenvereine, Feuerwehr, Musikgesellschaft oder Turngruppen: Orte, an denen Gemeinschaft nicht nur ein Wort ist, sondern gelebt wird. Vereine sind Treffpunkt, Heimat, Freizeit und Lebensschule zugleich. Man lernt Teamgeist, übernimmt Verantwortung und pflegt Freundschaften. Und das oft ein Leben lang. Sie schaffen Heimat, auch für die, die neu dazukommen. Wer einmal erlebt hat, wie selbstverständlich man beim Vereinsgrillfest aufgenommen wird, weiss, was echte Verbundenheit bedeutet.

Genau dieses Miteinander möchte Feldschlösschen sichtbar machen. Bewerbt euch jetzt als Verein, WG, Nachbarschaft oder Freundesgruppe und zeigt der Schweiz, wie ihr Gemeinschaft lebt. Schliesslich kommt es auf uns alle an.

Auf uns kommt es an. Teil der neuen Feldschlösschen-Kampagne werden. Getty Images Ihr feiert das Leben. Feldschlösschen schenkt euch das Bier! Weil es auf unsere Vereine ankommt. Unsere Quartierfeste. Unsere WGs. Unsere Jassrunden. Unsere Traditionen. Unsere Boule-Partien. Auf unsere Momente eben – die kleinen wie die grossen. Wir möchten die Schweiz zeigen, wie sie ist – und was uns zusammenhält. Deswegen suchen wir genau euch für die neue Feldschlösschen-Kampagne.

Wie tief dieses Miteinander-Gefühl sein kann, zeigt das Beispiel des FC Wald. Für Sportchef Ivan Juric ist der Fussballclub mehr als nur ein sportlicher Treffpunkt: «Er ist fest in meinem Leben verankert, seit ich denken und laufen kann. Mein Vater war bereits Trainer und Spieler, mehrere Familienmitglieder sind noch immer im Verein und in der Mannschaft», sagt der 36-Jährige. «Der FC Wald ist nicht einfach ein Verein für mich, sondern mein soziales Umfeld.»

In Vereinen wie dem FC Wald lernt man Teamgeist, übernimmt Verantwortung und pflegt Freundschaften. Foto: Marko Filipović

Gerade in schwierigen Momenten spüre man den Wert dieser Verbundenheit besonders stark: «Wir sind immer füreinander da, haben für jeden ein offenes Ohr und helfen, wo wir können.» Als der FC Wald vor wenigen Wochen den Aufstieg in die 2. Liga schaffte, war das nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern ein emotionaler Höhepunkt für die Mannschaft und das ganze Dorf – der natürlich gebührend gefeiert wurde.

Denn die Verbindung zur Marke Feldschlösschen ist fast ebenso langjährig. «Wenn wir nach einem erfolgreichen Match im Clubhaus grillieren, gehört das Bier einfach dazu», sagt Ivan Juric. «Wir sind stolz, Teil der neuen Kampagne zu sein.»

Gemeinschaft geht durch den Magen

Nicht nur Vereine tragen diesen Geist des Miteinanders. Auch Klassenzusammenkünfte, Quartierfeste, Jassabende oder Tanzveranstaltungen bringen uns Schweizerinnen und Schweizer zusammen. Sie sind Ausdruck unserer Freude am Zusammensein, an der Tradition, an der Nähe. Bei einem Bier auf dem Dorfplatz, beim gemeinsamen Singen im Chor oder beim Schieber in der Beiz entstehen Gespräche, entstehen Beziehungen.

Gemeinsames Essen und Trinken wird von mehr als zwei Dritteln der Befragten des Feldschlösschen-Barometers als stärkste Formen des Zusammenhalts angesehen. Typisch Schweiz: Grillieren, Wandern und Bier trinken sind die beliebtesten Aktivitäten, welche die Gemeinschaft fördern. Diese Erlebnisse bieten Gelegenheiten für Austausch und entspannte Gespräche, die den gesellschaftlichen Kitt stärken.

Was die Schweiz verbindet Wie stark ist der Zusammenhalt in der Schweiz? Was verbindet uns als Gesellschaft, und wo entstehen Gräben? Diese Fragen beschäftigen Feldschlösschen seit jeher. Schon seit der Gründung 1876 in Rheinfelden ist Feldschlösschen in der ganzen Schweiz stark verankert. Die führende Brauerei und grösste Getränkehändlerin des Landes versteht sich als wichtiger Akteur, der Menschen zusammenbringt und Begegnungen ermöglicht. Schliesslich ist Feldschlösschen mit seinen Getränken dabei, wenn in unserer Heimat angestossen wird.

Kleines Land, grosses Herz

Was unser Land ausmacht, ist nicht nur die atemberaubende Landschaft, die stabile Politik oder die florierende Wirtschaft. Es ist unsere Nähe im Alltag, unsere gelebte Gemeinschaft. In einer Welt, die sich ständig verändert, ist der Zusammenhalt der Menschen ein wertvolles Gut, das in der Schweiz noch stark gelebt wird.

Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich die Stärke unseres gesellschaftlichen Fundaments. Wenn Nachbarn füreinander einkaufen, Vereine spontan Hilfe organisieren oder Gemeinden gemeinsam anpacken, dann zeigt sich: Wir halten zusammen.

Die Schweiz mag klein sein auf der Landkarte, aber gross im Herzen. Und dieses Herz schlägt im Takt unserer Gemeinschaft. Darauf dürfen wir stolz sein. Denn der wahre Reichtum unseres Landes liegt nicht nur im Bankensektor oder in der Innovationskraft – er liegt in unserem Miteinander. In der Wärme, die entsteht, wenn wir uns begegnen, wir einander zuhören und gemeinsam das Leben feiern.