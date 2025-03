Das Velo mit einem Schlauch abzuspritzen, kann kontraproduktiv sein. Oft reicht es, das Velo mit einem nassen Lappen oder Schwamm zu putzen. Foto: Getty Images

Valentin Rubin Redaktor Service

1 Optische Kontrolle

Nach dem Winter gehe es zuerst darum, sich dem Velo wieder anzunähern, sagt Christian Berra (52), Velomechaniker und Inhaber des Shops Chez Velo in Basel. «Im Gegensatz zum Auto hat das Velo keine Warnleuchten.» Als erstes schaut man sich das Velo an und entfernt groben Dreck. Oft merkt man schon dann, wenn etwas kaputt ist. Am besten, man hebt das Velo dabei an und schaut es sich auch von unten an. Berra: «So lässt sich einfacher prüfen, ob die Kette, das Tretlager und die Schaltung noch funktionieren.»