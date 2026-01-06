Wer das richtige Kuchenstück erwischt, darf einen Tag lang regieren. Blick erklärt, wie du die Chancen auf die Krone erhöhst und den König im Dreikönigskuchen leichter findest.

Claudia Mascherin

Am 6. Januar wird die Gier nach Macht wieder zur Königsdisziplin. Wie jedes Jahr gehen mehrere hunderttausend Dreikönigskuchen über den Ladentisch. Sie alle bergen ein Geheimnis: Einen König aus Kunststoff, der den Finder für einen Tag selbst zum König macht. Die Wahl des richtigen Kuchenstücks ist daher entscheidend. Blick hat mit mehreren Bäckermeistern gesprochen. Einige von ihnen haben ihre Tricks verraten.

1 Achte auf die Form der Hefeteig-Kugel

Der König muss immer von Hand eingearbeitet werden. Das macht sich in der Form der Hefeteig-Kugel bemerkbar. Diese sieht meist bearbeitet aus. Der Griff nach dem unförmigsten Stück ist daher nicht verkehrt.

2 Suche nach Einstichstellen

Der König wird in den rohen Teig gedrückt. Verpasst es der Bäcker, die Einstichstelle zu kaschieren, bleibt diese gut sichtbar. Ein Blick auf den Kuchenboden kann also helfen.

3 Nimm das kleinste Stück

Sorgfältige Bäcker kaschieren die Einstichstelle, indem sie die Teigkugel nochmals rollen. Dadurch ist sie oft kleiner als die anderen. Bescheidenheit bei der Wahl des Kuchenstücks wird unter Umständen also belohnt.

4 Verzichte auf das Stück in der Mitte

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der König nicht im Mittelstück des Kuchens steckt. Die meisten Bäcker halten sich daran. Für Gourmands lohnt sich der Griff nach dem Mittelstück trotzdem, ist es doch meist das Grösste.





1:23 Heute gibt es Dreikönigskuchen: Das muss man über die Tradition wissen

5 Beschwöre das Glück

Auch mit den Tipps der Bäckermeister gibt es keine Garantie auf die Krone. Es schadet also nichts, wenn du vor der Wahl des Kuchenstücks einem Kaminfeger die Hand schüttelst, eine Münze in den Brunnen wirfst und einem Schwein den Bauch kraulst. Vor dem Kuchenessen dann einfach Händewaschen nicht vergessen!

Du kannst auch selbst einen Dreikönigskuchen backen – so weisst du auch, wo die Figur steckt! Hier geht es zum Rezept für den klassischen Dreikönigskuchen der Richemont Schule.

Alles rund um den Dreikönigstag: Wer waren Caspar, Melchior und Balthasar? Der 6. Januar ist Gedenktag der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar die aus dem Morgenland aufbrachen, dem neuen König der Juden zu huldigen. Doch wer waren die «Weisen aus dem Morgenland»? Und was hat es mit dem Stern von Bethlehem auf sich? Der 6. Januar ist Gedenktag der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar die aus dem Morgenland aufbrachen, dem neuen König der Juden zu huldigen. Doch wer waren die «Weisen aus dem Morgenland»? Und was hat es mit dem Stern von Bethlehem auf sich? Zum Artikel Mehr