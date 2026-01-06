Am 6. Januar wird die Gier nach Macht wieder zur Königsdisziplin. Wie jedes Jahr gehen mehrere hunderttausend Dreikönigskuchen über den Ladentisch. Sie alle bergen ein Geheimnis: Einen König aus Kunststoff, der den Finder für einen Tag selbst zum König macht. Die Wahl des richtigen Kuchenstücks ist daher entscheidend. Blick hat mit mehreren Bäckermeistern gesprochen. Einige von ihnen haben ihre Tricks verraten.
Der König muss immer von Hand eingearbeitet werden. Das macht sich in der Form der Hefeteig-Kugel bemerkbar. Diese sieht meist bearbeitet aus. Der Griff nach dem unförmigsten Stück ist daher nicht verkehrt.
Der König wird in den rohen Teig gedrückt. Verpasst es der Bäcker, die Einstichstelle zu kaschieren, bleibt diese gut sichtbar. Ein Blick auf den Kuchenboden kann also helfen.
Sorgfältige Bäcker kaschieren die Einstichstelle, indem sie die Teigkugel nochmals rollen. Dadurch ist sie oft kleiner als die anderen. Bescheidenheit bei der Wahl des Kuchenstücks wird unter Umständen also belohnt.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der König nicht im Mittelstück des Kuchens steckt. Die meisten Bäcker halten sich daran. Für Gourmands lohnt sich der Griff nach dem Mittelstück trotzdem, ist es doch meist das Grösste.
Auch mit den Tipps der Bäckermeister gibt es keine Garantie auf die Krone. Es schadet also nichts, wenn du vor der Wahl des Kuchenstücks einem Kaminfeger die Hand schüttelst, eine Münze in den Brunnen wirfst und einem Schwein den Bauch kraulst. Vor dem Kuchenessen dann einfach Händewaschen nicht vergessen!
Du kannst auch selbst einen Dreikönigskuchen backen – so weisst du auch, wo die Figur steckt! Hier geht es zum Rezept für den klassischen Dreikönigskuchen der Richemont Schule.
Der 6. Januar ist Gedenktag der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar die aus dem Morgenland aufbrachen, dem neuen König der Juden zu huldigen. Doch wer waren die «Weisen aus dem Morgenland»? Und was hat es mit dem Stern von Bethlehem auf sich?
Der 6. Januar ist Gedenktag der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar die aus dem Morgenland aufbrachen, dem neuen König der Juden zu huldigen. Doch wer waren die «Weisen aus dem Morgenland»? Und was hat es mit dem Stern von Bethlehem auf sich?
Normalerweise isst man sich durch ungefähr 400 bis 500 Kalorien, bis man weiss, ob man für den einen Tag die Krone aufsetzen darf. Mit unserem Rezept spart man mindestens 100 Kalorien, ohne kulinarische Abstriche machen zu müssen.
Darüber hinaus ist es durchaus vergnüglich, den Teig für das süssliche Gebäck einmal in der eigenen Backstube zu kneten und das Königs- oder Königinnenfigürchen selber darin zu verstecken.
Wir wünschen euch guten Appetit und drücken die Daumen, dass du das Gewinner-Stück ergatterst!
Normalerweise isst man sich durch ungefähr 400 bis 500 Kalorien, bis man weiss, ob man für den einen Tag die Krone aufsetzen darf. Mit unserem Rezept spart man mindestens 100 Kalorien, ohne kulinarische Abstriche machen zu müssen.
Darüber hinaus ist es durchaus vergnüglich, den Teig für das süssliche Gebäck einmal in der eigenen Backstube zu kneten und das Königs- oder Königinnenfigürchen selber darin zu verstecken.
Wir wünschen euch guten Appetit und drücken die Daumen, dass du das Gewinner-Stück ergatterst!