Damit die Feiertage entspannt bleiben, lohnt es sich, die richtigen Helfer im Badezimmer zu haben. Ob High-Tech-, Power-Tool oder Präzisionsgerät – finde in unserem Quiz heraus, welches Styling-Gadget du für die Festtage wirklich brauchst.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von MediaMarkt

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Festtage stehen vor der Tür und damit auch für viele die schönste Zeit des Jahres. Zwischen Weihnachtsessen, Familienfeiern und Silvesterparty wird es festlich, glamourös und manchmal auch stressig. Während draussen die Lichter funkeln, setzen wir drinnen alles daran, selbst ein bisschen zu strahlen.

Doch wie bereitest du dich auf deinen grossen Auftritt vor? Verbringst du gerne Zeit vor dem Spiegel und probierst neue Styles aus – oder muss bei dir alles schnell gehen? Legst du Wert auf Perfektion im Detail oder möchtest du vor allem gepflegt und entspannt wirken?

Mach jetzt das grosse Festtagsstyling-Quiz und finde heraus, welches Styling-Gadget perfekt zu deinem persönlichen Style passt.

Die Verwandlungskünstlerin

Warum nur einen Look, wenn du jeden Tag einen neuen haben kannst? Ob glamouröse Locken fürs Weihnachtsessen, elegante Wellen für den Brunch mit der Familie oder ein glattes Silvester-Finish – mit dem Airwrap von Dyson wechselst du mühelos zwischen verschiedenen Styles. Technikaffin, trendbewusst und immer bereit für den nächsten Effekt, holst du aus jedem Moment und jedem Anlass das Maximum heraus.

Dyson Airwrap Multi-Haarstyler und -trockner Die neueste Airwrap™ Technologie mit 6 Funktionen in einem Gerät. Trockne dein Haar, kreiere Locken und Wellen, glätte dein Haar, verleihe ihm Volumen und bändige fliegende Haare. Bluetooth®-Technologie zum Verbinden mit der MyDyson™ App. Beantworte sechs Fragen zu deinem Haartyp und deiner Haarlänge und erstelle schnell und einfach dein individuelles Haarprofil in der App. Für eine automatisierte Stylingsequenz – optimal auf dich abgestimmt. Der Dyson Airwrap ist bei MediaMarkt für 449 Franken erhältlich. Die neueste Airwrap™ Technologie mit 6 Funktionen in einem Gerät. Trockne dein Haar, kreiere Locken und Wellen, glätte dein Haar, verleihe ihm Volumen und bändige fliegende Haare. Bluetooth®-Technologie zum Verbinden mit der MyDyson™ App. Beantworte sechs Fragen zu deinem Haartyp und deiner Haarlänge und erstelle schnell und einfach dein individuelles Haarprofil in der App. Für eine automatisierte Stylingsequenz – optimal auf dich abgestimmt. Der Dyson Airwrap ist bei MediaMarkt für 449 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

Der detailverliebte Ästhet

Dein Motto? Perfektion steckt im Detail! Für dich beginnt Eleganz noch vor dem Outfit. Während andere nach dem perfekten Accessoire suchen, ist ein gepflegtes Lächeln für dich das schönste Statement. Die elektrische Zahnbürste von Oral-B sorgt dafür, dass dein Weihnachts- und Silvesterlook mit einem makellosen Finish abgerundet wird.

Elektrische Zahnbürste Oral-B iO 10 Die iO Series 10 elektrische Zahnbürste mit der revolutionären iOSense Ladestation bietet dir personalisiertes Echtzeit-Feedback, um zu wissen wo, wann und wie du putzen musst – für ein effektives und angenehmes Putzerlebnis. Sie kombiniert sanfte Mikrovibrationen mit dem einzigartigen, runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt so jeden Tag für das Gefühl einer professionellen Zahnreinigung. Die elektrische Zahnbürste ist bei MediaMarkt für 259 Franken erhältlich. Die iO Series 10 elektrische Zahnbürste mit der revolutionären iOSense Ladestation bietet dir personalisiertes Echtzeit-Feedback, um zu wissen wo, wann und wie du putzen musst – für ein effektives und angenehmes Putzerlebnis. Sie kombiniert sanfte Mikrovibrationen mit dem einzigartigen, runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt so jeden Tag für das Gefühl einer professionellen Zahnreinigung. Die elektrische Zahnbürste ist bei MediaMarkt für 259 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

Der Turbo-Styler

Die Festtage sind vollgepackt und du willst keine Minute zu viel mit Styling verlieren. Ein leistungsstarker Haarföhn wie der von Solis ist dein perfektes Gadget: schnell, zuverlässig und mit ordentlich Power. Ob spontane Weihnachtsfeier oder Last-Minute-Countdown an Silvester: Der Föhn trocknet dein Haar in Rekordzeit und du bist sofort ready für deinen grossen Auftritt.

Hair Perfection Ion Haartrockner Schwarz von Solis Dank dem eingebauten Ionengenerator wird das Haar schneller getrocknet und wird wunderbar glatt und glänzend. Die Selbstreinigungsfunktion ist einfach zu aktivieren und befreit den Solis Hair Perfection effektiv von Staub und Schmutz. Die drei Geschwindigkeitsstufen mit hellen LEDs ermöglicht eine flexible Anpassung der Geschwindigkeit an verschiedene Styling-Anforderungen und sorgt dank der LEDs dafür, dass die richtige Einstellung gewählt wird. Der Hochgeschwindigkeits-BLDC-Motor macht den Solis Hair Perfection leicht, handlich und leise und langlebiger. Der Haartrockner ist bei MediaMarkt derzeit für nur 75 statt 179.95 Franken erhältlich. Dank dem eingebauten Ionengenerator wird das Haar schneller getrocknet und wird wunderbar glatt und glänzend. Die Selbstreinigungsfunktion ist einfach zu aktivieren und befreit den Solis Hair Perfection effektiv von Staub und Schmutz. Die drei Geschwindigkeitsstufen mit hellen LEDs ermöglicht eine flexible Anpassung der Geschwindigkeit an verschiedene Styling-Anforderungen und sorgt dank der LEDs dafür, dass die richtige Einstellung gewählt wird. Der Hochgeschwindigkeits-BLDC-Motor macht den Solis Hair Perfection leicht, handlich und leise und langlebiger. Der Haartrockner ist bei MediaMarkt derzeit für nur 75 statt 179.95 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

Der Konturenkünstler

Für dich ist guter Stil Feinarbeit, dein Mantra ist Präzision. Im Alltag trittst du selbstbewusst auf, du bist modebewusst und hältst deine Pflegeroutine auch in stressigen Festtagen. Dein Gadget? Das Multitrimmer-Set von Babyliss sorgt für klare Konturen, präzise Linien und ein gepflegtes Erscheinungsbild, das jedem Festtagslook das gewisse Extra verleiht.

Multigroomer von Babyliss Dieser Multitrimmer von Babyliss ist perfekt zum Trimmen, Formen und Kreieren des individuellen Styles und beinhaltet somit die ultimative Rundum-Pflege. Entwickelt für den professionellen Einsatz und mit hervorragender Verarbeitungsqualität, einschliesslich eines robusten Metallgriffs, ist dieser Multitrimmer für überragendes Schneiden und Trimmen in Barber-Qualität konzipiert. Mit langlebigen Klingen aus Titan für super glattes, müheloses Schneiden. Der Multitrimmer von Babyliss ist bei MediaMarkt derzeit für nur 75 statt 124.95 Franken erhältlich. Dieser Multitrimmer von Babyliss ist perfekt zum Trimmen, Formen und Kreieren des individuellen Styles und beinhaltet somit die ultimative Rundum-Pflege. Entwickelt für den professionellen Einsatz und mit hervorragender Verarbeitungsqualität, einschliesslich eines robusten Metallgriffs, ist dieser Multitrimmer für überragendes Schneiden und Trimmen in Barber-Qualität konzipiert. Mit langlebigen Klingen aus Titan für super glattes, müheloses Schneiden. Der Multitrimmer von Babyliss ist bei MediaMarkt derzeit für nur 75 statt 124.95 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

Welcher Typ bist du? Mach jetzt unseren Test und erfahre, welches Gadget am besten zu dir passt!

Für alle vier gilt: Die Festtage sind die Zeit, in der Glamour, Freude und kleine persönliche Rituale zusammenkommen. Es geht nicht darum, wer die aufwendigsten Locken stylt, die präzisesten Konturen zieht oder das schnellste Make-over hinbekommt – sondern darum, dass du dich wohlfühlst und die besonderen Momente mit deinen Liebsten geniesst.