Am 9. März ist der Tag der Grosseltern – ein Anlass, um all jenen Danke zu sagen, die in vielen Familien eine tragende Rolle spielen. Sie sind Babysitter, Ratgeber, Geschichtenerzähler und manchmal sogar Ersatzeltern.

Auf einen Blick Grosseltern unterstützen Familien im Alltag und schenken wertvolle Zeit und Hilfe

Vermitteln Werte, erzählen Geschichten und geben Kindern Geborgenheit und Stabilität

72% der Schweizer Grosseltern betreuen regelmässig oder gelegentlich ihre Enkelkinder

Ohne Grosseltern wäre der Alltag für viele Eltern und Kinder um einiges schwieriger, denn sie bringen sich in vielen Lebensbereichen ein und schenken uns wertvolle Zeit und Hilfe.

Unverzichtbare Unterstützung

Grosseltern springen ein, wenn es eng wird: Sie holen die Enkelkinder von der Schule ab, helfen bei den Hausaufgaben oder kümmern sich liebevoll um die Kleinen, wenn Mama und Papa arbeiten. Tatsächlich übernehmen 72 Prozent der Grosseltern in der Schweiz regelmässig oder gelegentlich die Betreuung ihrer Enkelkinder. 40 Prozent sind mindestens einmal pro Woche im Einsatz. Insgesamt leisten sie jährlich rund 160 Millionen Betreuungsstunden, was einem geschätzten Gegenwert von 8,2 Milliarden Franken entspricht. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ermöglichen sie vielen Familien eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie – oft ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.

Mehr als nur Betreuung

Doch sie sind weit mehr als nur eine praktische Hilfe im Alltag. Grosseltern vermitteln Werte, erzählen Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit und geben den Jüngsten ein Gefühl von Geborgenheit und Stabilität. Sie sind oft diejenigen, die Geduld haben, wenn Eltern im hektischen Alltag gestresst sind. Über die Hälfte der Grosseltern, die ihre Enkel regelmässig betreuen, investieren zwischen 1 und 9 Stunden pro Woche – fast ein Fünftel sogar 20 Stunden oder mehr. Ihre Erfahrung und ihr Wissen sind unbezahlbar.

Bindung, die ein Leben lang hält

Viele erinnern sich später gerne an die Zeit mit ihren Grosseltern – sei es ans Backen von Guetzli, das Vorlesen am Abend oder an die gemeinsamen Spaziergänge. Studien zeigen, dass Kinder, die eine enge Beziehung zu ihren Grosseltern haben, oft selbstbewusster sind und eine stärkere emotionale Bindung zu ihrer Familie aufbauen. Kein Wunder, denn die meisten Grosseltern sind noch sehr aktiv: Im Schnitt werden Frauen in der Schweiz mit 52,3 Jahren Grossmutter, Männer mit 54,7 Jahren Grossvater. Das bedeutet viele Jahre gemeinsamer Erlebnisse und wertvoller Erinnerungen.

Ein grosses Danke an alle Grosseltern!

Der Tag der Grosseltern ist eine wunderbare Gelegenheit, ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen – sei es mit einem Anruf, einem Besuch oder einer kleinen Überraschung. Denn eines ist klar: Ohne Grosseltern wäre das Familienleben um einiges ärmer.