Ihr erwartet ein Winterbaby? Wir gratulieren! Der Dezember ist eine wunderbare Gelegenheit, den Geburtsmonat subtil in die Namenswahl einfliessen zu lassen. Ob Noël, Lumi oder Talin – die folgenden Namen erinnern an Weihnachten, Schnee und winterliche Magie.

Darum gehts Winterbabys erhalten oft Namen mit Bezug zu Weihnachten oder Winter

Genderneutrale Namen wie Talin, Finn und Lenne passen zum Dezember

Ihr bekommt ein Winterbaby? Dann stehen die Chancen gut, dass es den Namen Noël oder Noelia tragen wird. Beide Vornamen bedeuten «Weihnachten» und sind absolute Klassiker, wenn es um die Namenswahl für Babys geht, die in den kalten Monaten zur Welt kommen.

Im Namen fürs Kind einen Hinweis auf dessen Geburtstag zu verstecken, ist im englischen Sprachraum verbreitet. Deswegen gibt es dort ganz viele Aprils oder Mays – und auch mindestens eine Wednesday.

Das können wir auch! Nach dem Motto «Sag mir, dass dein Kind im Dezember zur Welt kam, ohne mir zu sagen, dass dein Kind im Dezember zur Welt kam», hier ein paar Vorschläge, wie ihr im Vornamen eures Winter-Kindes subtil den Geburtsmonat Dezember erwähnt.

Genderneutrale Vornamen für Dezember-Babys

Talin: Dieser Name erinnert an die estnische Hauptstadt Tallinn. Er hat jedoch einen ganz anderen Ursprung. Er ist rätoromanisch und bedeutet «an Weihnachten geboren». Übrigens ist der Name genderneutral, geht also sowohl für Buben wie für Mädchen.

Finn: Obwohl dieser Name deutlich häufiger für Jungen verwendet wird, ist es ein Unixex-Vorname. Finn bedeutet «Weiss», was wunderbar in den Dezember passt, von dem wir uns doch alle stets ein wenig Schnee erhoffen.

Lenne: Der «fliegende Vogel» steht für alle Vögel, die im Winter gen Süden ziehen. Die Bedeutung leitet sich aus den estnischen Wörtern Lind (Vogel) und lendama (fliegen).

Boris: Abgeleitet vom slawischen Vornamen Bogoris bedeutet dieser Klassiker «der Schneeleopard». Das passt gut zum aktuellen Trend, Babys Vornamen mit starker Bedeutung zu geben.

Tanne: Ist zwar ein ausgesprochen seltener Vorname, aber einer, der im deutschen Sprachraum tatsächlich vorkommt. Auch dieser Name kann für alle Geschlechter verwendet werden.

Diese Bubennamen bedeuten Engel, Stern und Schnee

Elino: Dieser Bubenname ist portugiesisch und bedeutet «Engel».

Jesse: Eigentlich ein englischer Vorname, funktioniert aber auch auf Deutsch. Jesse ist eine Kurzform des Namens Caspar – und der war bekanntlich einer der Heiligen Drei Könige.

Silvester: Selbsterklärend.

Nik: Ganz besonders herzig ist dieser Name für Buben, die am 6. Dezember zur Welt kommen. Weil, was wäre der Dezember ohne den Nikolaus?

Galeno: Weil dieser altgriechische Name für «der Ruhige» steht, erinnert er uns an den Winterschlaf der Natur in den kalten Monaten.

Sirius: Dieser Name bedeutet «brennender Stern» und passt zum Dezember in Anlehnung an die Weihnachtsgeschichte.

Diese Mädchennamen passen zu Dezember-Babys

Lumi: Das ist finnisch und bedeutet Schnee. Wir lieben diesen Namen.

Manon: Die französische Koseform von Maria ist ein Klassiker, der niemals aus der Mode kommt.

Summer: Dieser englische Mädchenname passt eigentlich überhaupt nicht in den Dezember – ausser, man weiss, dass der 21. Dezember diesem Vornamen als Namenstag zugeordnet ist. Es gibt eine sehr hübsche altenglische Form dieses Namens: Sumor.

Dori: Ein persischer Mädchenname der «funkelnder Stern» bedeutet. Das passt doch recht gut zur Weihnachtsgeschichte, nicht?

Yukina: Dieser Name ist ursprünglich japanischer Herkunft. Er bedeutet «Schneeblume».

Kalina: Dieser Name geht auf den Namen des Schneeball-Strauchs zurück. Ein heimisches Gehölz mit wunderschönen weissen Blüten.

Topaz: Wie wärs, wenn ihr euer Mädchen nach einem Edelstein benennt? Der Topaz ist der Geburtsstein der Dezember-Kinder. Damit trägt euer Baby garantiert einen sehr seltenen Vornamen.