Früher war es meist umgekehrt: Grosseltern brachten ihren Enkeln bei, wie man sich in der Welt zurechtfindet. Doch heute zeigt sich ein spannender Wandel. Umfragen zeigen: Immer öfter sind es die Jüngeren, die den Älteren neue Werte und interessantes Wissen vermitteln.

Darum gehts Enkel überbrücken die Generationenkluft durch Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und digitale Erlebnisse

Grosseltern lernen neue Perspektiven zu Umweltbewusstsein, Diversität und Technologie

Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, digitale Erlebnisse: Die Kluft zwischen den Generationen ist gross, doch Enkel überbrücken diese oft mit viel Leichtigkeit. Sie zeigen ihren Grosseltern, wie man per Facetime in Kontakt bleibt, richten ihnen praktische Apps ein oder helfen dabei, ein Profil auf Facebook oder Instagram zu erstellen. Sie erklären, wo man den Entsorgungsplan online findet und wie man die Ersatzzahnbürste im Internet bestellt.

Hier ein paar Beispiele aus dem Leben:

Nachhaltigkeit

Enkel als grüne Vorbilder: Die junge Generation ist mit Umweltbewusstsein aufgewachsen. Sie erklärt ihren Grosseltern, warum Plastik vermieden werden sollte, wie man Lebensmittelverschwendung reduziert oder warum Secondhand-Kleidung eine sinnvolle Alternative ist. «Meine Enkelin hat mir beigebracht, immer eine Stofftasche dabei zu haben. Früher hätte ich nie darüber nachgedacht.»

Gleichberechtigung und Diversität

Neue Perspektiven für die Grosseltern: Gesellschaftliche Werte haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Begriffe wie Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion oder LGBTQ-Rechte sind für viele ältere Menschen neu. Enkel bringen diese Themen oft mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit in die Familiengespräche ein. Zum Beispiel erklärt ein Enkel seinem Grossvater, warum es nicht nur ‹Mädchenfarben› und ‹Jungenfarben› gibt, was diesen zum Nachdenken bringt.

Digitalisierung

Wenn Enkel zu Technik-Coaches werden: Ob Smartphone, soziale Medien oder Online-Banking – viele Grosseltern tun sich mit der Digitalisierung schwer. Ihre Enkel springen oft als geduldige Lehrer ein. «Meine Enkeltochter hat mir gezeigt, wie ich mit meinen alten Schulfreunden über Whatsapp-Gruppen in Kontakt bleibe, jetzt fühle ich mich nicht mehr so abgehängt.».

Kultureller Austausch

Ob klassische Konzerte oder Festivals: Musik verbindet Generationen – und oft sind es die Enkel, die ihre Grosseltern für neue Klänge begeistern. Sei es ein gemeinsamer Besuch auf einem Festival oder ein klassisches Konzert, das beide Seiten fasziniert – diese Erlebnisse schaffen wertvolle Erinnerungen. Der Enkel nimmt den Opa ans Open-Air-Konzert mit, dieser hätte nie gedacht, dass ihm die Musik und die Stimmung dort so viel Spass machen könnte. Umgekehrt entdecken viele junge Menschen durch ihre Grosseltern klassische Musik oder Jazz für sich.

Neue Essgewohnheiten

Mehr Bewusstsein für Ernährung: Vegetarische und vegane Ernährung sind für viele junge Menschen heute selbstverständlich. Sie inspirieren ihre Grosseltern dazu, neue Rezepte auszuprobieren und bewusster mit Lebensmitteln umzugehen. «Meine Enkelin hat mich mit veganem Essen vertraut gemacht und ich habe gelernt, dass man auch ohne Fleisch köstlich und gesund essen kann.» Und ein Grossvater macht sie sich jeden Morgen diese «modernen Overnight-Müslis mit Chia-Samen», die seine Enkelin auf Tiktok entdeckt hat. Der Austausch der Generationen führt oft dazu, dass Grosseltern bewusster einkaufen und sich für nachhaltige Ernährung interessieren.

Man lernt nie aus ...

Dieser generationenübergreifende Austausch zeigt, dass Lernen keine Einbahnstrasse ist. Während Grosseltern Lebenserfahrung weitergeben, profitieren sie gleichzeitig von den frischen Perspektiven und dem Wissen ihrer Enkel. So wachsen die Generationen noch enger zusammen und das Verständnis füreinander bleibt bestehen – und das ist wohl der schönste Wert von allen.