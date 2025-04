Ein Baby braucht Liebe, Geborgenheit – und ein paar praktische Helfer. Ganz oben auf der Liste: Ein wandelbarer Kinderwagen, der von Anfang an mitdenkt und den Alltag erleichtert.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Joie

Als werdende Zweifach-Mama sehe ich viele Dinge heute entspannter. Beim ersten Kind wollten wir gut vorbereitet sein. Unser Keller? Voll bis unter die Decke. Kistenweise Babyartikel, viele noch originalverpackt, manche sogar mit Preisschild. Doch jetzt beim zweiten wird mir klar: Ein Baby braucht so viel weniger, als man denkt.

Ich verzweifle fast an der Materialschlacht. Denn beim radikalen Ausmisten wird deutlich: Wirklich unverzichtbar sind nur wenige Dinge. Liebe, Zeit, Zuwendung, Nahrung und Hygiene – klar. Doch ein paar Must-haves gibt es, auf die ich beim zweiten Kind auf keinen Fall verzichten möchte.

Nuschis – warum du nie genug davon haben kannst

Und davon bitte unzählige! Mullwindel, Spucktuch, Tüchli – sie haben viele Namen und noch mehr Einsatzmöglichkeiten.Beim Stillen, als Unterlage im Bettchen, im Kinderwagen oder beim Wickeln – überall sollten die praktischen Helfer griffbereit sein.

Kein Lätzchen? Nuschi. Mütze vergessen? Nuschi. Ob Sonnenschutz, Waschlappen, Pucktuch oder sogar Wadenwickel – diese Stofftücher sind wahre Alleskönner und kann man sich in Massen schenken lassen. Es gibt unzählige schöne Designs, sie sind preiswert und das perfekte Geschenk zur Geburt oder Taufe. Und wenn sie ausgedient haben? Dann sind sie noch tip-top als Brillen- oder Geschirrtuch.

Kinderwagen – flexibel und langlebig

Unsere wichtigste Anschaffung? Ganz klar: der Kinderwagen. Schnell wieder raus an die frische Luft, flexibel bleiben – und dabei das Baby bequem mitnehmen. Die Auswahl ist riesig, aber für uns war klar: Es muss ein Modell sein, das leicht schiebbar, wendig und geländetauglich ist (und im besten Fall noch in unseren Lift passt).

Fündig wurden wir bei Joie – und das aus gutem Grund. Besonders überzeugt hat uns das durchdachte System: Das Gestell bleibt, die Aufsätze wechseln. Erst Babywanne oder Babyschale für Neugeborene, später der Sportsitz – ein Kinderwagen, der mitwächst. Nachhaltig, praktisch und flexibel.

Ein oft unterschätztes Detail? Die Reifen! Joie setzt bei der Signature Line auf schaumstoffgefüllte Reifen, die nicht nur für eine sanfte Fahrt sorgen, sondern auch pannensicher sind. Sie gleiten mühelos über jede Unebenheit – für ruhige Spaziergänge statt rüttelnde Abenteuer auf Schotterwegen. Und der Preis? Fair. Während andere Modelle schnell vierstellig werden, bietet Joie ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Joie Signature macht Eltern das Leben leichter Die neue Signature-Kollektion von Joie wächst mit deinem Kind, von den ersten Lebenstagen bis ins Kleinkindalter. Mit Babywanne, Sportsitz und der Möglichkeit, eine Babyschale zu befestigen, passt sich das Gestell flexibel jeder Phase an. Ein treuer Begleiter, der den Alltag einfacher macht. Nicht nur die Funktionalität überzeugt – auch optisch ist Joie ein Highlight. Die vier zeitlosen Designs aus hochwertigen Stoffen vereinen Stil und Komfort. Schlicht, edel und gemacht für Eltern, die keine Kompromisse eingehen wollen. Weil du für dein Baby nur das Beste willst. 💛💛💛 Die neue Signature-Kollektion von Joie wächst mit deinem Kind, von den ersten Lebenstagen bis ins Kleinkindalter. Mit Babywanne, Sportsitz und der Möglichkeit, eine Babyschale zu befestigen, passt sich das Gestell flexibel jeder Phase an. Ein treuer Begleiter, der den Alltag einfacher macht. Nicht nur die Funktionalität überzeugt – auch optisch ist Joie ein Highlight. Die vier zeitlosen Designs aus hochwertigen Stoffen vereinen Stil und Komfort. Schlicht, edel und gemacht für Eltern, die keine Kompromisse eingehen wollen. Weil du für dein Baby nur das Beste willst. 💛💛💛 Jetzt entdecken

Wickelstation – praktisch sollte es sein

Die Wickelstation gehört zur Erstausstattung auf jeden Fall dazu. Es braucht nicht eimal zwingend eine Kommode. Aber einen festen Platz im Zuhause mit einer weichen Unterlage (die auch auf dem Boden platziert werden kann) ist Gold wert. Hier wird nicht nur die Windel gewechselt, sondern auch gekuschelt, gespielt und gelacht.

Wichtig – alle Utensilien griffbereit halten. Und damit sich das Baby beim Wickeln nicht langweilt, kann ein kleines Spielzeug Ablenkung verschaffen.

Baby-Schlafsack – für (hoffentlich) ruhige Nächte

Babys bewegen sich im Schlaf. Kaum zugedeckt, ist die Decke schon wieder weggestrampelt oder liegt sogar über dem Köpfchen. Mit einem Schlafsack kann das nicht passieren. Ein Schlafsack hält den Nachwuchs warm, vermittelt dem Kind Geborgenheit und bietet trotzdem noch genug Bewegungsfreiheit.

Kleidung – geliehen oder Secondhand

Bei mir hat sich vor allem Baby-Kleidung angestaut. Mein erstes Baby kam im Herbst zur Welt, das zweite wird ein Frühlingskind. Viele aufbewahrte Sachen wird der zweite Nachwuchs gar nicht tragen können. Diesmal habe ich mir von Freund:innen und Bekannten darum Kleidungsstücke geliehen, oder sogar geschenkt bekommen. Gerade in den ersten Monaten passen die Teile oft nur wenige Wochen. Secondhand spart in diesem Fall ebenfalls Geld, Ressourcen – und die meisten Sachen sind fast wie neu.

Me-Time

Nach der Geburt ist Zeit für sich selbst das wohl knappste Gut. Auszeiten, frische Luft, eine helfende Hand – sie sind keine Luxuswünsche, sondern essenziell.

Deshalb nehme ich diesmal jede Unterstützung an. Kaffee-Besuch? Unbedingt! Aber inzwischen bitte ich darum, Kuchen vom Bäcker mitzubringen. In der Tiefkühltruhe lagern fertig gelieferte Gerichte. Und mein persönlicher Gamechanger: Eine Doula fürs Wochenbett. Sie hört zu, kümmert sich und verschafft mir kurze Pausen. Die Bezeichnung «Mothering the Mother» hat eine ganze neue Bedeutung für mich gewonnen.

Auch Mini-Auszeiten helfen – ein Spaziergang mit dem Joie-Kinderwagen, tief durchatmen und Gedanken ordnen. Denn: Entspannte Eltern haben mehr Ressourcen für ihren Nachwuchs. Geht es mir gut, profitiert das Baby auch davon. Und dieser Punkt gehört definitiv auf jede minimalistisch Baby-Checkliste.