Wir sehen aus, wie wir heissen

Forscher der Hebräischen Universität in Jerusalem kamen 2017 zu einer erstaunlichen Erkenntnis: In einer Studie sollten Teilnehmende anhand von Bildern den Vornamen fremder Personen erraten. Sie lagen dabei in 25 bis 40 Prozent der Fälle richtig. Ein Computer analysierte zudem die Gesichtszüge von Menschen mit denselben Vornamen und bestätigte: Wer gleich heisst, zeigt oft ähnliche Gesichtszüge – insbesondere um die Augen und den Mund. Ein Computer, der 94'000 Gesichter analysierte, bestätigte das Testergebnis.

Französischen Probanden gelang es häufiger, die Vornamen von Menschen aus Frankreich zu erraten als jene von Menschen aus Israel. Auch umgekehrt zeigte sich dieser Effekt. Deswegen gehen die Forschenden davon aus, dass soziale und kulturelle Erwartungen existieren, wie eine Person mit einem bestimmten Vornamen zu sein hat. Und der Mensch passt sich diesen Erwartungen offenbar ab Geburt an.