Lara Zehnder

Einfach mal Danke sagen – das wollen alle Söhne und Töchter am kommenden Sonntag. Denn am 11. Mai ist Muttertag! Mit diesen Geschenken findest du genau das Richtige!

1 Blumen

Welche Mama empfängt nicht gerne Blumen zum Muttertag? Mit einem farbenfrohen Bouquet kannst du «Danke Mama» sagen. Blumen spielen am Muttertag eine besondere Rolle. Der heute bekannte Muttertag wurde von Anna Jarvis begründet. Am 9. Mai 1907, am zweiten Sonntag des Monats, verteilte sie anlässlich des zweiten Todestages ihrer verstorbenen Mutter 500 weisse Nelken als Zeichen ihrer Liebe an andere Mütter vor der Kirche. Im darauffolgenden Jahr erwirkte sie in derselben Kirche, dass den Müttern eine Andacht gewidmet wurde. Damit war auch der Brauch, am Muttertag Blumen zu schenken, geboren.

2 Personalisierteres Holzbrett in Herzform

Für Mamas, die gerne kochen, eignet sich ein Holzbrett. Noch besser, wenn darauf eine nette Botschaft der Kinder wartet. Das personalisierbare Brett ist deshalb nicht nur nützlich, sondern schenkt der Mutter auch jeden Tag aufs Neue ein Lächeln beim Kochen.

3 Mamas Nudelholz

Und gleich noch etwas für Küchenbegeisterte: ein Nudelholz mit Gravur. Plätzchen backen hat noch nie mehr Spass gemacht als mit dem eigenen Wallholz. Für die Gravur kann man zwischen zwei Schriftzügen aussuchen und schliesslich den Namen von Mama ins Holz eingravieren lassen.

4 Memory-Spiel mit Fotos

Fotobücher sind mittlerweile schon fast altmodisch und verstauben oft im Bücherregal. Eine spielerische Alternative dazu stellen Foto-Memorys dar. Das beliebte Kinderspiel kann personalisiert und mit eigenen Fotos gestaltet werden. Dazu einfach Bilder hochladen, Bestellung abschicken – und wenige Tage später am Spieleabend eine Freude bereiten.

5 Gravierte Blumenvase

Wer dem Blumenstrauss doch nicht widerstehen kann, könnte ihn dieses Jahr in einer persönlich gravierten Vase präsentieren. Der Text ist zwar fix, Namen können jedoch personalisiert werden und sorgen so für ein einzigartiges Geschenkerlebnis.

6 Foto-Uhr für Verspätete

Sie kommen einfach immer zu spät zum Familientreffen? Dann ist dieses Geschenk der perfekte Gag! Schenken Sie Ihrer Mutter eine Uhr mit Ihrem Wunschfoto und versprechen Sie damit, in Zukunft immer pünktlich zu erscheinen.

7 Besticktes Badetuch

Damit Mami auch bei der täglichen Routine im Badezimmer an Sie denken muss: Schenken Sie Ihrer geliebten Mutter doch ein personalisiertes Handtuch. Dieses kann mit den Initialen des Beschenkten bestickt werden. Und: Von nun an ist eindeutig klar, wem welches Tuch aus dem Badeschrank gehört.

8 Do-it-yourself-Überraschungsbox für Bastel-Fans

Für ein Highlight am Muttertag sorgt eine Überraschungsbox. Diese kann mehrere Male auseinandergefaltet und aufgemacht werden. Eine Vorlage für die Box kann man online bestellen – beschriften und bekleben muss man sie jedoch selbst.

9 Kuchen mit einzigartigem Tortenheber

Jetzt heisst es: Backe, backe Kuchen! Schenken Sie Ihrem Mami doch etwas, das ihre süssen Gelüste stillt, und machen Sie eine Torte. Als besonderes Highlight gibts noch einen individuellen Tortenheber, der gleich sein Debüt feiern darf.

So feiert die Welt den Muttertag Der Muttertag wird in rund 70 Ländern gefeiert. Dabei fällt der Tag nicht immer auf den Monat Mai: In Indonesien wird am 22. Dezember gefeiert, die Engländer feiern im März und in Thailand fallen die Feierlichkeiten auf den August. Wusstest du, dass es sich beim Muttertag nach Weihnachten und Ostern um das meist gefeierte Fest weltweit handelt?