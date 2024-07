Bis 1. September gastiert die weltweit grösste Marvel-Ausstellung in der Messe Basel. Höchste Zeit also, um bei Iron Man, Hulk und Spider-Man vorbeizuschauen.

«Marvel: Universe of Superheroes» in Basel noch bis 1. September

Unzählige Filmplakate, Poster und …

Das Marvel Cinematic Universe hat den Film- und Serien-Output zuletzt ein bisschen zurückgeschraubt. Das ist schade, hiesige Superhelden-Fans haben allerdings noch bis 1. September eine Alternative zur Bildschirm-Action: die «Marvel: Universe of Superheroes»-Ausstellung in der Messe Basel.

Den Helden ganz nah

Die Fans und die von den Fans mitgeschleppten Partner erwartet eine beeindruckende Sammlung von über 300 Marvel-Artefakten. Dazu gehören seltene Comics, handgezeichnete Skizzen und eine Vielzahl anderer wertvoller Sammlerstücke.

Darüber hinaus erlaubt die Expo einen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion und zeigt, wie viel handwerkliches Können und Liebe zum Detail in jedem einzelnen Stück stecken. «Marvel: Universe of Superheroes» ist ein Muss für jeden Fan und bietet eine unvergleichliche Gelegenheit, die legendären Helden und Schurken von Marvel auf neue und aufregende Weise zu erleben.

Noch nicht überzeugt? Also gut, hier sind drei weitere Gründe.

Der Preis

Das Ticket kostet gerade mal 28.30 Franken, und wer will, kann dafür am Morgen zur Türöffnung rein und muss erst wieder raus, wenn irgendwann die Putzcrew auftaucht und die letzten Nerds mit einem Besen verscheucht.

Alle sind am Start

Der nächste «Avengers»-Film lässt noch eine Weile auf sich warten, und zwar – kurzer Google-Check – bis 1. Mai 2026? Jesses. Wer die Champions League der Marvel-Helden bereits heute an einem Ort versammelt sehen will, hat in der Messe Basel noch bis 1. September die Chance dazu.

Es ist auch eine Kunstgalerie

Über 60 Originalzeichnungen von Comic-Legenden wie Jack Kirby und Bill Sienkiewicz können an der Expo bestaunt werden. «Marvel: Universe of Superheroes» ist damit auch eine Kunstausstellung, womit es absolut legitim ist, den Ausflug als kulturelle Exkursion zu verbuchen.

Nun denn, «Avengers, assemble!» – und alle anderen auch. Die Uhr tickt!