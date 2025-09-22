Wer sich die richtigen Fragen stellt, hat bei der Suche nach dem geeigneten Handy-Abo die Nase vorn. Unser praktischer Guide zeigt dir, wies geht, welche Rolle KI dabei spielt und weshalb jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, den besten Deal zu finden.

Der Markt für Handy-Abos in der Schweiz wird zunehmend unübersichtlich: Zahlreiche altbekannte und neue Anbieter buhlen um die Gunst der Kundinnen und Kunden und überbieten sich mit attraktiven Angeboten gegenseitig.

Wie soll ich unter diesen Voraussetzungen das für mich passende Abo finden? «Viele schrecken aufgrund des Tarifdschungels davor zurück, ihr Abo überhaupt zu wechseln», sagt Telekomexperte Walter Salchli von alao. «Und das sogar trotz des Bewusstseins, dass bei einem anderen Anbieter ein noch passenderes Angebot für seine individuellen Bedürfnisse gefunden werden könnte – besonders jetzt im Black September.»

Doch was tun? Der Clou: Wer die eigenen Bedürfnisse eruiert und sich entsprechend die richtigen Fragen stellt, hat bei der Suche die besten Karten. Wir sagen, welche das sind – und liefern die Antworten.

Wie viel telefoniere ich?

Je nach Anzahl der Telefonanrufe lohnt es sich, auf ein Abo mit unlimitierten Anrufen zu setzen. Das ist für Anrufe innerhalb der Schweiz mittlerweile praktisch bei allen Abos Usus, bei Anrufen in die EU oder in andere Länder gibt es hingegen noch grössere Unterschiede (siehe Frage 3). Als grober Richtwert für ein Unlimitiert-Abo gilt: Man telefoniert mindestens zwischen 100 und 150 Minuten pro Monat.

alao verschafft dir bei der Suche nach dem perfekten Handy-Abo den Durchblick im Tarifdschungel – und hilft dir, garantiert das beste Angebot zu finden. Die redesignte Webseite bietet noch mehr Auswahl an Providern, neue Features, Filter- und Vergleichsmöglichkeiten und noch klarere Produktbeschreibungen. So sehen Userinnen und User die Vorteile aller Abos auf einen Blick. Alle Angebote werden anhand eines Algorithmus bewertet, so dass die Angebote nicht nur anhand von Preis, sondern auch anhand von Qualität in Bezug auf Netz, Vertragsdauer, Zusatzvorteilen etc. sortiert werden und die Users so schnell wie möglich zum passenden Abo kommen. Ein weiterer Vorteil ist der Portierungs- und Abo-Kündigungs-Service von alao – sie übernehmen dies für dich, so dass du dich um nichts weiter kümmern musst.

Nutze ich das Handy hauptsächlich fürs Internet?

Wird das Smartphone viel fürs Surfen gebraucht, lohnt sich ein Blick auf die speziellen Daten-Abos. Diese gibt es je nach Bedürfnis – von 5 GB bis zu unlimitiert. Letzteres lohnt sich zum Beispiel für Userinnen und User, die viel streamen, grosse Datenmengen laden oder regelmässig von unterwegs arbeiten und das Handy zum Beispiel als Hotspot für den Laptop nutzen. Als Faustregel in Sachen Datenvolumen gelten 1 bis 3 GB für Wenignutzende, die primär surfen, mailen oder den Messenger brauchen – und 20 GB oder mehr für Heavyuserinnen und -user, die viel streamen, den Hotspot einsetzen oder auf Social Media unterwegs sind. Orientierungshilfe zur Berechnung des eigenen Gebrauchs: Eine Stunde Youtube in HD-Qualität verbraucht etwa 1,5 GB, eine Stunde auf Instagram zwischen 100 und 300 MB.

Wie oft bin ich im Ausland unterwegs?

Wer sich viel im Ausland aufhält und dort auch das Handy regelmässig braucht, ist gut beraten, auch in Sachen Roaming-Anrufe und/oder Daten auf ein entsprechendes Angebot zu setzen. Beim Abschätzen eines passenden Datenpakets kann zum Beispiel ein Check des eigenen Ferien-Surfverhaltens helfen: So verbraucht ein zehnminütiger Videoanruf etwa 40 MB, fünf Fotos auf Instagram posten «frisst» 20 MB und eine Stunde auf Google-Maps navigieren schlägt mit 5 MB zu Buche. Je nachdem bietet sich also ein Datenpaket mit 1, 2, 10 oder 40 GB an – oder man setzt auf ein Unlimitiert-Angebot, um auch im Ausland sorgenlos verbunden zu bleiben. Ebenfalls lohnt sich ein Blick auf die inkludierten Länder, denn hier gibt es bei den verschiedenen Abos grosse Unterschiede. Einige beinhalten die Nachbarländer, andere ganz Europa oder dann sogar die USA, Kanada oder andere ferne Länder. Gut zu wissen: Dank regelmässigen Rabattaktionen erhält mein ein solches Angebot oftmals zu einem Top-Preis, wie beispielsweise jetzt, im Black September.

Wie finde ich das günstigste Angebot?

Früher gab es die grosse Rabattschlacht einzig am Black Friday. Mittlerweile haben viele Provider ihre Aktionen auf verschiedene Zeitpunkte im Jahr ausgedehnt – aktuell zum Beispiel im Rahmen des Black September. Somit muss man nicht mehr auf Black Friday warten und findet bereits jetzt besonders attraktive Angebote (mehr dazu siehe Box).

Welche Rolle spielt mein Wohnort?

Was nützt das günstigste Abo, wenn der Empfang an Wohn- oder Arbeitsort nicht den eigenen Bedürfnissen entspricht? Grundsätzlich gilt die Netzabdeckung hierzulande zwar als gut – auch bei günstigen Abo-Anbietern, da diese auf eines der Netze der «grossen Drei» Swisscom, Sunrise und Salt zurückgreifen. Dennoch gibt es regionale Unterschiede, weshalb ein Blick auf eine Netzabdeckungskarte von Vorteil sein kann.

Bei welchem Provider finde ich das beste Abo?

Wer sich diese Fragen nun gestellt hat, aber vor der entsprechenden Abo-Suche bei sämtlichen Providern zurückschreckt, greift am besten auf eine Vergleichsplattform zurück. Übersichtlich und mit zahlreichen Features ausgestattet ist zum Beispiel diejenige des Handyabo-Shops alao. Bei der Analyse nach dem passenden Angebot kommt KI zum Einsatz – in Form eines Algorithmus, der insgesamt 23 Variablen untersucht – vom Preis über die Netzqualität über inkludierte Services bis zur Vertragsdauer. Nach kurzer Zeit spuckt er das Angebot aus, das am besten zu den formulierten Bedürfnissen passt.

Fazit: «Es gibt keinen plausiblen Grund, Angst vor einem Wechsel zu haben», bilanziert Walter Salchli von alao. «Abo abschliessen ist heute so einfach und unkompliziert wie Pizza bestellen.»

