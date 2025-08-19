Nur noch zwei Hinweise bis zum Zielort

Der Countdown läuft! In gut drei Stunden treffen Nadia und Sandro am Zielort ein – und hoffentlich stehst auch du dann vor Ort und schnappst dir den begehrten Goldstick im Wert von 3000 Franken.

Gestartet sind die beiden Gold-Hosts auf dem Pfannenstiel. Von dort aus gings nach Meilen, mit der Fähre auf die andere Seeseite und schliesslich mit der Felseneggbahn hoch hinauf.

Beim letzten Hinweis meldeten sich Nadia und Sandro von der Station Felsenegg. Gings von dort aus mit dem Velo in Richtung Uto Kulm? Oder doch nach Windegg? Wir werden es in einer halben Stunde erfahren. Stay tuned – und immer schön weiterrätseln!