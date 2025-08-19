DE
Jetzt mitraten und 3000 Franken gewinnen
Gold-Hosts Nadia und Sandro immer näher am Zielort

Go for Gold! Mach mit bei der Malbuner Goldschatzsuche von Blick und Energy Social und gewinne den Hauptpreis im Wert von 3000 Franken. Und selbst wer nicht mit auf die Suche geht, kann im grossen Quiz weiter unten im Artikel abräumen.
Publiziert: 13:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Malbuner
10:59 Uhr

Alle Infos zur Malbuner Goldschatzsuche

  • Wer den Zielort der Malbuner Goldschatzsuche herausfindet, um 16 Uhr als erstes dort eintrifft und die Finalfrage richtig beantwortet, gewinnt den begehrten Goldstick im Wert von 3000 Franken.
  • Seit 9 Uhr sind die Gold-Hosts Nadia und Sandro in der Region Zürich unterwegs und liefern dir hier im Liveticker wertvolle Hinweise auf den Zielort.
  • Parallel absolviert Blick-Host Chiara die Schnitzeljagd und auch sie verrät hier im Ticker laufend, was sie alles herausgefunden hat.
  • Den goldenen Hauptpreis gibts auch im grossen Quiz weiter unten im Artikel zu gewinnen – perfekt für alle, die lieber vom Sofa aus miträtseln.

vor 30 Minuten

Chiara kommt den Gold-Hosts immer näher

Nadia und Sandro haben sich zuletzt vom Uetliberg aus gemeldet. Mit dem Hinweis, dass sich der Zielort irgendwo in der Stadt Zürich befindet. Für den Endspurt der Malbuner Goldschatzsuche hat Chiara wichtige Infos parat.

Chiara gibt wichtige Tipps für die Goldschatzsuche
0:48
Reaktion auf den vierten Hinweis:Chiara gibt wichtige Tipps für die Goldschatzsuche
vor 52 Minuten

Gewinnchance auch im grossen Quiz

Reminder: Auch im Quiz habt ihr die Chance, einen Goldstick im Wert von 3000 Franken zu gewinnen. Fragen beantworten, Formular ausfüllen – und mit etwas Glück abräumen. Wichtig: Um 16 Uhr müsst ihr auf dem Handy erreichbar sein. Nadia und Sandro werden der Gewinnerin oder dem Gewinner persönlich anrufen und gratulieren.

13:28 Uhr

Blick auf die Stadt Zürich

Nadia und Sandro befinden sich auf dem Uetliberg, geniessen die Sonne und geben im neuen Video wertvolle Hinweise auf den Zielort. Langsam steigt der Puls – auch bei dir?

Nadia und Sandro melden sich mit Blick auf die Stadt Zürich
0:43
4. Hinweis:Nadia und Sandro melden sich mit Blick auf die Stadt Zürich
12:55 Uhr

Nur noch zwei Hinweise bis zum Zielort

Der Countdown läuft! In gut drei Stunden treffen Nadia und Sandro am Zielort ein – und hoffentlich stehst auch du dann vor Ort und schnappst dir den begehrten Goldstick im Wert von 3000 Franken.

Gestartet sind die beiden Gold-Hosts auf dem Pfannenstiel. Von dort aus gings nach Meilen, mit der Fähre auf die andere Seeseite und schliesslich mit der Felseneggbahn hoch hinauf.

Beim letzten Hinweis meldeten sich Nadia und Sandro von der Station Felsenegg. Gings von dort aus mit dem Velo in Richtung Uto Kulm? Oder doch nach Windegg? Wir werden es in einer halben Stunde erfahren. Stay tuned – und immer schön weiterrätseln!

12:24 Uhr

Good News für alle vor dem Bildschirm

Während wir dem Ziel bei der Malbuner Goldschatzsuche immer näher kommen, könnt ihr auch bequem vom Sofa aus beim grossen Quiz weiter unten im Artikel miträtseln. Alle Infos dazu liefert euch Blick-Host Chiara.

Den goldenen Hauptpreis gibts auch im Quiz
0:14
Mitmachen und 3000 Franken gewinnen:Den goldenen Hauptpreis gibts auch im Quiz
12:12 Uhr

Party Sticks für die hungrigen Gold-Hosts

Wandern? Zu anstrengend! Die beiden Gold-Hosts Nadia und Sandro schnappen sich für den Hunger zwischendurch ein paar Malbuner Party Sticks und steigen aufs Velo. Wir kommen dem Ziel immer näher!

Gold-Hosts machen wohlverdiente Pause
0:29
Kleiner Snack zwischendurch:Gold-Hosts machen wohlverdiente Pause
12:00 Uhr

Wo essen die Gold-Hosts Zmittag?

Hast du bereits eine Ahnung, wohin Nadia und Sandro unterwegs sind? Vielleicht kann dir Blick-Host Chiara helfen.

Wo verbringen die Gold-Hosts ihre Mittagspause?
0:42
Chiara bleibt am Ball:Wo verbringen die Gold-Hosts ihre Mittagspause?
11:49 Uhr

Vom Wasser auf den Berg

In nur fünf Minuten hoch auf rund 800 Meter: Nadia und Sandro sind mit der Felseneggbahn gemütlich von Adliswil auf die Felsenegg gefahren. Montieren die Gold-Hosts nun die Wanderschuhe?

Vom Wasser auf den Berg
0:39
3. Hinweis:Vom Wasser auf den Berg
10:47 Uhr

Chiara rätselt fleissig weiter

Die Goldschatzsuche startete heute Morgen auf dem Pfannenstiel. Von dort aus gings nach Meilen – Nadia und Sandro meldeten sich vor wenigen Minuten vom Ufer des Zürichsees. Nehmen die beiden tatsächlich die Fähre oder wollen sie nur Verwirrung stiften? Blick-Host Chiara glaubt, die Gold-Hosts durchschaut zu haben.

Chiara scheint die Gold-Hosts durchschaut zu haben
0:32
Reaktion auf den zweiten Hinweis:Chiara scheint die Gold-Hosts durchschaut zu haben
10:30 Uhr

Der zweite Hinweis kommt vom Ufer des Zürichsees

Nehmen Nadia und Sandro den Weg übers Wasser?
0:41
2. Hinweis:Nehmen Nadia und Sandro den Weg übers Wasser?

Heute herrscht Goldgräberstimmung: Bei der Malbuner Goldschatzsuche von Radio Energy und Blick kannst du bei der rasanten Schnitzeljagd einen Goldstick im Wert von 3000 Franken abräumen. Und das Beste: Den goldenen Hauptpreis gibts auch im grossen Quiz zu gewinnen – perfekt für alle, die lieber vom Sofa aus miträtseln.

So funktioniert die Schatzsuche

Das Spektakel steigt in der Region Zürich – und du kannst live dabei sein! Der Clou dieser Schatzsuche: Die beiden Energy-Moderatoren und Gold-Hosts Nadia Goedhart (30) und Sandro Galfetti (39) von Energy Zürich sind den ganzen Tag unterwegs und liefern dir seit 9 Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Energy wertvolle Hinweise auf den Zielort.

Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (32) die Schnitzeljagd, sie kennt den Zielort im Gegensatz zu Nadia und Sandro allerdings nicht. Im Liveticker hier auf blick.ch verrät sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber laufend, was sie alles herausgefunden hat.

«Snack dich Goldig»: jetzt mitmachen!

Snacken lohnte sich noch nie so sehr wie jetzt: Nebst der Malbuner Goldschatzusche von Blick und Energy Social und dem Malbuner Gold-Quiz hast du auch in jeder Packung Malbuner Party Sticks die Chance, Goldpreise im Wert von insgesamt 50'000 Franken zu gewinnen. Die beliebten Fleischsticks sind an Partys, Apéros oder in der Pause als Snack für Zwischendurch seit fast dreissig Jahren der Renner. Nun hast du mit jedem Kauf die Chance, im Päckli einen von 10 goldigen Sticks zu finden, den du gegen einen echten Goldstick im Wert von 3000 Franken eintauschen kannst. Oder du scannst den QR-Code deiner Packung und nimmst am Gold-Jackpot teil. Insgesamt geht es um Preise im sagenhaften Gesamtwert von 50’000 Franken. Viel Glück!

Snack dich goldig

Zielort herausfinden und Finalfrage beantworten

Social Media und Liveticker verfolgen lohnt sich am heutigen Schatzsuche-Tag also, denn diese Tipps helfen dir dabei, den Zielort der Malbuner Goldschatzsuche herauszufinden. Wer diesen schnell errät und zuerst dort eintrifft, drückt den Buzzer – und beantwortet die Finalfrage um den begehrten Goldstick. Dessen Wert kann sich sehen lassen: Die 3000 Franken entsprechen in etwa sechs Goldvreneli.

Eine so lukrative Schnitzeljagd gab es hierzulande vermutlich noch nie. Und fürs grosse Spektakel ist alles angerichtet. Darum: Pack deine Chance auf das Edelmetall und Go for Gold! (Mindestalter für die Teilnahme: 18 Jahre)

Gold-Hosts Nadia und Sandro von Energy sind heute den ganzen Tag unterwegs und liefern wertvolle Hinweise. Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (l.) die Schnitzeljagd.
Foto: Christian Grund

Mitmachen auf einen Blick

  • Live & Social: Die Malbuner Goldschatzsuche startete heute um 9 Uhr. Auf Energy Social findest du den ganzen Tag wertvolle Hinweise zum Zielort von Nadia und Sandro.
  • Online: Den ganzen Tag kannst du die Schatzsuche im Liveticker auf blick.ch mitverfolgen. Im Quiz (weiter oben im Artikel) gibt es zudem eine weitere Möglichkeit, an der Jagd auf das Gold mitzumachen.
  • Partystickpackung: In jeder Packung hast du die Chance auf einen goldenen Stick oder auf den prallvollen Goldjackpot (mehr dazu siehe Box).
Präsentiert von einem Partner

Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.

Kontakt: E-Mail an Brand Studio

