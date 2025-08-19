Alle Infos zur Malbuner Goldschatzsuche
- Wer den Zielort der Malbuner Goldschatzsuche herausfindet, um 16 Uhr als erstes dort eintrifft und die Finalfrage richtig beantwortet, gewinnt den begehrten Goldstick im Wert von 3000 Franken.
- Seit 9 Uhr sind die Gold-Hosts Nadia und Sandro in der Region Zürich unterwegs und liefern dir hier im Liveticker wertvolle Hinweise auf den Zielort.
- Parallel absolviert Blick-Host Chiara die Schnitzeljagd und auch sie verrät hier im Ticker laufend, was sie alles herausgefunden hat.
- Den goldenen Hauptpreis gibts auch im grossen Quiz weiter unten im Artikel zu gewinnen – perfekt für alle, die lieber vom Sofa aus miträtseln.
Chiara kommt den Gold-Hosts immer näher
Nadia und Sandro haben sich zuletzt vom Uetliberg aus gemeldet. Mit dem Hinweis, dass sich der Zielort irgendwo in der Stadt Zürich befindet. Für den Endspurt der Malbuner Goldschatzsuche hat Chiara wichtige Infos parat.
Gewinnchance auch im grossen Quiz
Reminder: Auch im Quiz habt ihr die Chance, einen Goldstick im Wert von 3000 Franken zu gewinnen. Fragen beantworten, Formular ausfüllen – und mit etwas Glück abräumen. Wichtig: Um 16 Uhr müsst ihr auf dem Handy erreichbar sein. Nadia und Sandro werden der Gewinnerin oder dem Gewinner persönlich anrufen und gratulieren.
Blick auf die Stadt Zürich
Nadia und Sandro befinden sich auf dem Uetliberg, geniessen die Sonne und geben im neuen Video wertvolle Hinweise auf den Zielort. Langsam steigt der Puls – auch bei dir?
Nur noch zwei Hinweise bis zum Zielort
Der Countdown läuft! In gut drei Stunden treffen Nadia und Sandro am Zielort ein – und hoffentlich stehst auch du dann vor Ort und schnappst dir den begehrten Goldstick im Wert von 3000 Franken.
Gestartet sind die beiden Gold-Hosts auf dem Pfannenstiel. Von dort aus gings nach Meilen, mit der Fähre auf die andere Seeseite und schliesslich mit der Felseneggbahn hoch hinauf.
Beim letzten Hinweis meldeten sich Nadia und Sandro von der Station Felsenegg. Gings von dort aus mit dem Velo in Richtung Uto Kulm? Oder doch nach Windegg? Wir werden es in einer halben Stunde erfahren. Stay tuned – und immer schön weiterrätseln!
Good News für alle vor dem Bildschirm
Während wir dem Ziel bei der Malbuner Goldschatzsuche immer näher kommen, könnt ihr auch bequem vom Sofa aus beim grossen Quiz weiter unten im Artikel miträtseln. Alle Infos dazu liefert euch Blick-Host Chiara.
Party Sticks für die hungrigen Gold-Hosts
Wandern? Zu anstrengend! Die beiden Gold-Hosts Nadia und Sandro schnappen sich für den Hunger zwischendurch ein paar Malbuner Party Sticks und steigen aufs Velo. Wir kommen dem Ziel immer näher!
Wo essen die Gold-Hosts Zmittag?
Hast du bereits eine Ahnung, wohin Nadia und Sandro unterwegs sind? Vielleicht kann dir Blick-Host Chiara helfen.
Vom Wasser auf den Berg
In nur fünf Minuten hoch auf rund 800 Meter: Nadia und Sandro sind mit der Felseneggbahn gemütlich von Adliswil auf die Felsenegg gefahren. Montieren die Gold-Hosts nun die Wanderschuhe?
Chiara rätselt fleissig weiter
Die Goldschatzsuche startete heute Morgen auf dem Pfannenstiel. Von dort aus gings nach Meilen – Nadia und Sandro meldeten sich vor wenigen Minuten vom Ufer des Zürichsees. Nehmen die beiden tatsächlich die Fähre oder wollen sie nur Verwirrung stiften? Blick-Host Chiara glaubt, die Gold-Hosts durchschaut zu haben.
Der zweite Hinweis kommt vom Ufer des Zürichsees
Heute herrscht Goldgräberstimmung: Bei der Malbuner Goldschatzsuche von Radio Energy und Blick kannst du bei der rasanten Schnitzeljagd einen Goldstick im Wert von 3000 Franken abräumen. Und das Beste: Den goldenen Hauptpreis gibts auch im grossen Quiz zu gewinnen – perfekt für alle, die lieber vom Sofa aus miträtseln.
So funktioniert die Schatzsuche
Das Spektakel steigt in der Region Zürich – und du kannst live dabei sein! Der Clou dieser Schatzsuche: Die beiden Energy-Moderatoren und Gold-Hosts Nadia Goedhart (30) und Sandro Galfetti (39) von Energy Zürich sind den ganzen Tag unterwegs und liefern dir seit 9 Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Energy wertvolle Hinweise auf den Zielort.
Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (32) die Schnitzeljagd, sie kennt den Zielort im Gegensatz zu Nadia und Sandro allerdings nicht. Im Liveticker hier auf blick.ch verrät sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber laufend, was sie alles herausgefunden hat.
Snacken lohnte sich noch nie so sehr wie jetzt: Nebst der Malbuner Goldschatzusche von Blick und Energy Social und dem Malbuner Gold-Quiz hast du auch in jeder Packung Malbuner Party Sticks die Chance, Goldpreise im Wert von insgesamt 50'000 Franken zu gewinnen. Die beliebten Fleischsticks sind an Partys, Apéros oder in der Pause als Snack für Zwischendurch seit fast dreissig Jahren der Renner. Nun hast du mit jedem Kauf die Chance, im Päckli einen von 10 goldigen Sticks zu finden, den du gegen einen echten Goldstick im Wert von 3000 Franken eintauschen kannst. Oder du scannst den QR-Code deiner Packung und nimmst am Gold-Jackpot teil. Insgesamt geht es um Preise im sagenhaften Gesamtwert von 50’000 Franken. Viel Glück!
Zielort herausfinden und Finalfrage beantworten
Social Media und Liveticker verfolgen lohnt sich am heutigen Schatzsuche-Tag also, denn diese Tipps helfen dir dabei, den Zielort der Malbuner Goldschatzsuche herauszufinden. Wer diesen schnell errät und zuerst dort eintrifft, drückt den Buzzer – und beantwortet die Finalfrage um den begehrten Goldstick. Dessen Wert kann sich sehen lassen: Die 3000 Franken entsprechen in etwa sechs Goldvreneli.
Eine so lukrative Schnitzeljagd gab es hierzulande vermutlich noch nie. Und fürs grosse Spektakel ist alles angerichtet. Darum: Pack deine Chance auf das Edelmetall und Go for Gold! (Mindestalter für die Teilnahme: 18 Jahre)
Mitmachen auf einen Blick
- Live & Social: Die Malbuner Goldschatzsuche startete heute um 9 Uhr. Auf Energy Social findest du den ganzen Tag wertvolle Hinweise zum Zielort von Nadia und Sandro.
- Online: Den ganzen Tag kannst du die Schatzsuche im Liveticker auf blick.ch mitverfolgen. Im Quiz (weiter oben im Artikel) gibt es zudem eine weitere Möglichkeit, an der Jagd auf das Gold mitzumachen.
- Partystickpackung: In jeder Packung hast du die Chance auf einen goldenen Stick oder auf den prallvollen Goldjackpot (mehr dazu siehe Box).
Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
Kontakt: E-Mail an Brand Studio
